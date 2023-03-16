«Трусова всегда была очень сильной физически – отжималась лучше, чем все мальчики. Мы знали, что она будет хорошо выступать». Канадский тренер Даженэ о работе с фигуристкой
Канадский тренер Мартин Даженэ рассказала о работе с фигуристкой Александрой Трусовой.
Даженэ работает в России 15 лет. Сейчас она тренирует фигуристов в дуэте с супругом Александром Волковым.
– Александра Трусова тренировалась у вас с 9 до 12 лет. В том возрасте было понятно, что из нее вырастет великая спортсменка?
– С самого начала было понятно, что Саша будет хорошей спортсменкой. Она всегда внимательно слушала, что ей говорили тренеры. Была как губка – все впитывала, брала новую информацию. И главное – делала все, что мы просили.
Трусова всегда была очень сильной физически – отжималась лучше, чем все мальчики. Природа дала ей большую силу, и она ею воспользовалась. Мы знали, что она будет хорошо выступать.
Ее пять четверных на Олимпиаде – это просто браво, браво, браво. Мало фигуристов могут это сделать.
– Как вам кажется, она еще способна удивить?
– Саша – очень сильная. Но в июне ей будет 19 лет – она уже женщина. Ей сложнее прыгать четверные, чем раньше. Самое лучшее время для фигуристок – 15-16 лет. Не могу сказать, как она будет выступать. Но я надеюсь, что она еще сможет быть на высоком уровне, – сказала Даженэ.
И куда все это делось после юниорства? Саша со своим упрямством и завышенным самомнением вкупе с жадностью папы столько потеряла и упустила. Просто за нее обидно.
- Исполнившая первой в мире два четверных лутца в одной программе Анна Щербакова тоже не попрыгунья в чистом виде.
- По моему мнению, она как раз прыгунья. Нет тех компонентов, что у Косторной, и по праву. Мне не очень нравятся ее недотянутые колени и голеностопы. Саша Трусова в катании мне импонирует больше.
- В хореографическом зале на паркете Щербакова вроде как прима группы Тутберидзе.
- В зале я ее не видел, я смотрю то, что происходит на соревнованиях.
- Трусова в катании еще ребенок. Она тоже в первую очередь прыгунья?
- Конечно! Но я думаю, что Сашка еще научится выступать сбалансированно.
И Саша научилась, не зря дополнительные занятия посещала
- А вы откуда понимали, что хорошая будет?
- Пластилин. Это опасно, но заманчиво для тренера. Ты ей говоришь – она пытается сделать то, что ты просишь. И ты радуешься, но ловишь себя на мысли: то ли получится слепить фигуристку, то ли испорчу ее. Потрясающее чувство. С Сашкой очень приятно работать, как губка, впитывает все.
Женское ФК выбрало в данное время другой путь - и он приносит успех.
Да, быстро начал - быстро получил.
Занималась бы тхэквондо - стала бы ОЧ.
« Скользить не любила и не умела. Деревянная. Дерганая. Резкая. Очень резкая. С одной стороны для прыжков это хорошо, но с другой – мешало, так как не могла попасть в ритм. И терпеть не могла вращаться. А сейчас это очень нужно, особенно в короткой программе, где надо три вращения выполнить.»