«Трусова всегда была очень сильной физически – отжималась лучше, чем все мальчики. Мы знали, что она будет хорошо выступать». Канадский тренер Даженэ о работе с фигуристкой

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Александра Трусова Мартин Даженэ Фигурное катание

Канадский тренер Мартин Даженэ рассказала о работе с фигуристкой Александрой Трусовой.

Даженэ работает в России 15 лет. Сейчас она тренирует фигуристов в дуэте с супругом Александром Волковым.

– Александра Трусова тренировалась у вас с 9 до 12 лет. В том возрасте было понятно, что из нее вырастет великая спортсменка?

– С самого начала было понятно, что Саша будет хорошей спортсменкой. Она всегда внимательно слушала, что ей говорили тренеры. Была как губка – все впитывала, брала новую информацию. И главное – делала все, что мы просили.

Трусова всегда была очень сильной физически – отжималась лучше, чем все мальчики. Природа дала ей большую силу, и она ею воспользовалась. Мы знали, что она будет хорошо выступать.

Ее пять четверных на Олимпиаде – это просто браво, браво, браво. Мало фигуристов могут это сделать.

– Как вам кажется, она еще способна удивить?

– Саша – очень сильная. Но в июне ей будет 19 лет – она уже женщина. Ей сложнее прыгать четверные, чем раньше. Самое лучшее время для фигуристок – 15-16 лет. Не могу сказать, как она будет выступать. Но я надеюсь, что она еще сможет быть на высоком уровне, – сказала Даженэ.

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18 комментариев

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На Пекин
Приятно слышать добрые слова от профессионала!
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Navian
Ответ Девочка с севера
Вот так вот. Недружественный канадский тренер похвалил, а от дружественных сограждан только и слышно: деревянная, упрямая, самолюбивая, избалованная итд.
А может дело в самих россиянах? Точнее какими они стали за последние 20 лет.
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Оксана Васильева
Ответ Lёna
Так это про совсем детский возраст. Вот что еще он говорил про Щербакову и Трусову: - Исполнившая первой в мире два четверных лутца в одной программе Анна Щербакова тоже не попрыгунья в чистом виде. - По моему мнению, она как раз прыгунья. Нет тех компонентов, что у Косторной, и по праву. Мне не очень нравятся ее недотянутые колени и голеностопы. Саша Трусова в катании мне импонирует больше. - В хореографическом зале на паркете Щербакова вроде как прима группы Тутберидзе. - В зале я ее не видел, я смотрю то, что происходит на соревнованиях. - Трусова в катании еще ребенок. Она тоже в первую очередь прыгунья? - Конечно! Но я думаю, что Сашка еще научится выступать сбалансированно. И Саша научилась, не зря дополнительные занятия посещала
Вы там еще одну фразу его выкинули: ". А четверной лутц у Щербаковой великолепный."
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Лека-Лека
Она всегда внимательно слушала, что ей говорили тренеры. Была как губка – все впитывала, брала новую информацию. И главное – делала все, что мы просили. ---------------------

И куда все это делось после юниорства? Саша со своим упрямством и завышенным самомнением вкупе с жадностью папы столько потеряла и упустила. Просто за нее обидно.
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Katerina Sunny
Ответ Девочка с севера
Вот так вот. Недружественный канадский тренер похвалил, а от дружественных сограждан только и слышно: деревянная, упрямая, самолюбивая, избалованная итд.
Какой она - канадский тренер, если это - жена Волкова?
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Lёna
Ответ Lara_Croft
А вот что говорил ее муж Волков: « Скользить не любила и не умела. Деревянная. Дерганая. Резкая. Очень резкая. С одной стороны для прыжков это хорошо, но с другой – мешало, так как не могла попасть в ритм. И терпеть не могла вращаться. А сейчас это очень нужно, особенно в короткой программе, где надо три вращения выполнить.»
Так это про совсем детский возраст. Вот что еще он говорил про Щербакову и Трусову:
- Исполнившая первой в мире два четверных лутца в одной программе Анна Щербакова тоже не попрыгунья в чистом виде.
- По моему мнению, она как раз прыгунья. Нет тех компонентов, что у Косторной, и по праву. Мне не очень нравятся ее недотянутые колени и голеностопы. Саша Трусова в катании мне импонирует больше.
- В хореографическом зале на паркете Щербакова вроде как прима группы Тутберидзе.
- В зале я ее не видел, я смотрю то, что происходит на соревнованиях.
- Трусова в катании еще ребенок. Она тоже в первую очередь прыгунья?
- Конечно! Но я думаю, что Сашка еще научится выступать сбалансированно.

И Саша научилась, не зря дополнительные занятия посещала
+4
-8
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Девочка с севера
Вот так вот. Недружественный канадский тренер похвалил, а от дружественных сограждан только и слышно: деревянная, упрямая, самолюбивая, избалованная итд.
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Lёna
Ответ ЮИ
А муж немного другое говорил. Показания расходятся...
да так же говорил:
- А вы откуда понимали, что хорошая будет?
- Пластилин. Это опасно, но заманчиво для тренера. Ты ей говоришь – она пытается сделать то, что ты просишь. И ты радуешься, но ловишь себя на мысли: то ли получится слепить фигуристку, то ли испорчу ее. Потрясающее чувство. С Сашкой очень приятно работать, как губка, впитывает все.
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expertmer2020
Пик силовой подготовки - однозначно после 20 лет.

Женское ФК выбрало в данное время другой путь - и он приносит успех.

Да, быстро начал - быстро получил.
0
-3
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Anna Morgan
Ответ Lara_Croft
А вот что говорил ее муж Волков: « Скользить не любила и не умела. Деревянная. Дерганая. Резкая. Очень резкая. С одной стороны для прыжков это хорошо, но с другой – мешало, так как не могла попасть в ритм. И терпеть не могла вращаться. А сейчас это очень нужно, особенно в короткой программе, где надо три вращения выполнить.»
в сезоне у плюща и после него Саша абсолютно другая, за этой ей можно пожать руку, так видно что человек над собой работает. Уникальная спортсменка все-таки Трусова
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Джефф Лебовски
Ответ Lara_Croft
А вот что говорил ее муж Волков: « Скользить не любила и не умела. Деревянная. Дерганая. Резкая. Очень резкая. С одной стороны для прыжков это хорошо, но с другой – мешало, так как не могла попасть в ритм. И терпеть не могла вращаться. А сейчас это очень нужно, особенно в короткой программе, где надо три вращения выполнить.»
Не тот спорт выбрала в детстве.
Занималась бы тхэквондо - стала бы ОЧ.
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expertmer2020
Прыгуньи в высоту все худые от природы - пик после 20 лет.
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Noname No
Ответ Anna Morgan
Этери Гогиевна тоже говорила, что Саша чуть ли не единственная, кого не надо заставлять работать. И Плющенко тоже говорил про нее, что кроссы бегает как легкоатлетка. Настоящая современная силовая спортсменка.
А хейтеры развели лжи столько, что Саша сразу стала непослушной, упрямой и что-то там ещё, как будто не ТШТ гнали её на 4 квада ещё в первый взрослый сезон) на примере бывших юниорок и новисов сейчас уже видно тактику ТШТ и она никогда не была "лучше поменьше, но почище".
+8
-15
-7
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tanya_1111
Саша - супер атлет и это очевидно, фигурному катанию повезло, что Саше понравился этот вид спорта, на самом деле она много где могла бы добиться высокого результата. Вернется, не вернется - это её дело, но я рада, что видела эпоху Саши Трусовой, юниорский ЧМ (когда обалдел весь мир), "Мать драконов" в Японии (когда обалдел Патрик Чен), открытые прокаты в Оли сезон да и сама Олимпиада (когда опять обалдел весь мир), да и много чего еще подарила нам Саша. Фигуристка которая всегда ставила всё на кон.
+17
-12
+5
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Lara_Croft
А вот что говорил ее муж Волков:
« Скользить не любила и не умела. Деревянная. Дерганая. Резкая. Очень резкая. С одной стороны для прыжков это хорошо, но с другой – мешало, так как не могла попасть в ритм. И терпеть не могла вращаться. А сейчас это очень нужно, особенно в короткой программе, где надо три вращения выполнить.»
+32
-8
+24
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ЮИ
А муж немного другое говорил. Показания расходятся...
+19
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AllaS
Вот честный ответ тренера Пик карьеры фигуристок 15-16 лет . А квады штамповать в новом теле это архисложно .
+19
-7
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Anna Morgan
Этери Гогиевна тоже говорила, что Саша чуть ли не единственная, кого не надо заставлять работать. И Плющенко тоже говорил про нее, что кроссы бегает как легкоатлетка. Настоящая современная силовая спортсменка.
+15
-12
+3
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