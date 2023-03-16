«Трусова всегда была очень сильной физически – отжималась лучше, чем все мальчики. Мы знали, что она будет хорошо выступать». Канадский тренер Даженэ о работе с фигуристкой

Канадский тренер Мартин Даженэ рассказала о работе с фигуристкой Александрой Трусовой.

Даженэ работает в России 15 лет. Сейчас она тренирует фигуристов в дуэте с супругом Александром Волковым.

– Александра Трусова тренировалась у вас с 9 до 12 лет. В том возрасте было понятно, что из нее вырастет великая спортсменка?

– С самого начала было понятно, что Саша будет хорошей спортсменкой. Она всегда внимательно слушала, что ей говорили тренеры. Была как губка – все впитывала, брала новую информацию. И главное – делала все, что мы просили.

Трусова всегда была очень сильной физически – отжималась лучше, чем все мальчики. Природа дала ей большую силу, и она ею воспользовалась. Мы знали, что она будет хорошо выступать.

Ее пять четверных на Олимпиаде – это просто браво, браво, браво. Мало фигуристов могут это сделать.

– Как вам кажется, она еще способна удивить?

– Саша – очень сильная. Но в июне ей будет 19 лет – она уже женщина. Ей сложнее прыгать четверные, чем раньше. Самое лучшее время для фигуристок – 15-16 лет. Не могу сказать, как она будет выступать. Но я надеюсь, что она еще сможет быть на высоком уровне, – сказала Даженэ.