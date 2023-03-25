«Сакамото – браво!» Ягудин о словах японской фигуристки, что она ждет возвращения российских спортсменок
Алексей Ягудин отреагировал на слова японской фигуристки Каори Сакамото о россиянках.
Сакамото заявила, что возвращение российских фигуристок придаст ей мотивации.
«Жду этого момента с нетерпением. Мне надо будет каждый раз показывать свой максимум, чтобы соревноваться с ними на одном уровне – и бороться за победу», – сказала фигуристка в разговоре с корреспондентом Sports.ru Майей Багрянцевой.
«Сакамото – браво!» – сказал Ягудин.
Вот это находка японской фигуристки! Сорвала прыжок, но вдруг спасла каскад – и, рыдая, взяла золото ЧМ
Молодец, что поддерживает их в такое непростое для наших спортсменов время.
Ей хочется соревноваться с сильнейшими.
Респект