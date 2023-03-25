отреагировал на слова японской фигуристки о россиянках.

Сакамото заявила, что возвращение российских фигуристок придаст ей мотивации.

«Жду этого момента с нетерпением. Мне надо будет каждый раз показывать свой максимум, чтобы соревноваться с ними на одном уровне – и бороться за победу», – сказала фигуристка в разговоре с корреспондентом Sports.ru Майей Багрянцевой.

«Сакамото – браво!» – сказал Ягудин.

Вот это находка японской фигуристки! Сорвала прыжок, но вдруг спасла каскад – и, рыдая, взяла золото ЧМ