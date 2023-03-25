«Сакамото – браво!» Ягудин о словах японской фигуристки, что она ждет возвращения российских спортсменок

Теги Алексей Ягудин сборная Японии женское катание Каори Сакамото Фигурное катание

Алексей Ягудин отреагировал на слова японской фигуристки Каори Сакамото о россиянках.

Сакамото заявила, что возвращение российских фигуристок придаст ей мотивации.

«Жду этого момента с нетерпением. Мне надо будет каждый раз показывать свой максимум, чтобы соревноваться с ними на одном уровне – и бороться за победу», – сказала фигуристка в разговоре с корреспондентом Sports.ru Майей Багрянцевой.

«Сакамото – браво!» – сказал Ягудин. 

Вот это находка японской фигуристки! Сорвала прыжок, но вдруг спасла каскад – и, рыдая, взяла золото ЧМ

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6 комментариев

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Николай Криницкий
Вспоминаю транс на ОИ, когда она не могла поверить, что бронза её.
0
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Olga.t
Каори очень позитивная девушка, она всегда хорошо отзывалась о наших фигуристках, восхищалась их прокатами.
Молодец, что поддерживает их в такое непростое для наших спортсменов время.
Ей хочется соревноваться с сильнейшими.
+1
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+1
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S Olga
Приятно слышать адекватных людей)
+3
0
+3
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Иван Иванов
Ответ Sobachkin
Гражданство ей!
А она точно пройдет тест "Чьи Курилы?"
+1
-1
0
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melmi
Спортсменке интересно соревноваться в конкурентной среде. Среди лучших.
Респект
+10
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Sobachkin
Гражданство ей!
+1
-1
0
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