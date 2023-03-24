Алена Леонова: «Чемпионат мира потерял в уровне. Без наших спортсменов за всем не очень интересно наблюдать»
Алена Леонова считает, что уровень ЧМ по фигурному катанию без участия россиян стал ниже.
«Безусловно, чемпионат мира потерял в уровне. Без наших спортсменов за всем не очень интересно наблюдать. Есть какие-то спортсмены, за которыми я слежу в мире, в Европе, но пристального внимания нет.
Предсказуема победа Сакамото? Для меня да. Хотя она в этом сезоне вроде бы не блестяще выступала. Понятно, постолимпийский сезон. Но я рада, что она подтвердила, что в мире она пока самая сильная.
Смогла бы она занять пьедестал, если бы участие принимали российские спортсмены? Я думаю, что она поборолась бы однозначно. Трудно предсказать что-то.
Но если бы поехали российские спортсмены, то первое место точно было бы за нами», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.
В уровне потеряли, ага.
А когда ты катала, все ок было?)
Для меня, с недавних пор, Чемпионат Мира это специфическое зрелище, от кучи стран много фигуристов очень низково уровня, чтобы всё это смотреть в прямом эфире надо иметь хорошие нервы, а когда от России нет никого, то Весь смысл пропадает.
Проще, Потом, повтор посмотреть, сейчас на Окко очень удобно стало смотреть Фигурное катание.✌️