Алена Леонова: «Чемпионат мира потерял в уровне. Без наших спортсменов за всем не очень интересно наблюдать»

считает, что уровень ЧМ по фигурному катанию без участия россиян стал ниже.

«Безусловно, чемпионат мира потерял в уровне. Без наших спортсменов за всем не очень интересно наблюдать. Есть какие-то спортсмены, за которыми я слежу в мире, в Европе, но пристального внимания нет.

Предсказуема победа ? Для меня да. Хотя она в этом сезоне вроде бы не блестяще выступала. Понятно, постолимпийский сезон. Но я рада, что она подтвердила, что в мире она пока самая сильная.

Смогла бы она занять пьедестал, если бы участие принимали российские спортсмены? Я думаю, что она поборолась бы однозначно. Трудно предсказать что-то.

Но если бы поехали российские спортсмены, то первое место точно было бы за нами», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.