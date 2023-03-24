Алена Леонова: «Чемпионат мира потерял в уровне. Без наших спортсменов за всем не очень интересно наблюдать»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Алена Леонова сборная Японии женское катание Каори Сакамото Фигурное катание

Алена Леонова считает, что уровень ЧМ по фигурному катанию без участия россиян стал ниже.

«Безусловно, чемпионат мира потерял в уровне. Без наших спортсменов за всем не очень интересно наблюдать. Есть какие-то спортсмены, за которыми я слежу в мире, в Европе, но пристального внимания нет.

Предсказуема победа Сакамото? Для меня да. Хотя она в этом сезоне вроде бы не блестяще выступала. Понятно, постолимпийский сезон. Но я рада, что она подтвердила, что в мире она пока самая сильная.

Смогла бы она занять пьедестал, если бы участие принимали российские спортсмены? Я думаю, что она поборолась бы однозначно. Трудно предсказать что-то.

Но если бы поехали российские спортсмены, то первое место точно было бы за нами», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.

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14 комментариев

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небрат
Ответ BeyPyrom
Все это так. Но особенно обидно за наших танцоров.
не получили шанса дважды упасть и полминуты складываться в программу.
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небрат
Ах ты ж кракозябра "стабильная" наша, чудом получившая свое единственное серебро))
В уровне потеряли, ага.
А когда ты катала, все ок было?)
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На Пекин
Надоели эти причитагия, всем и так понятно, что с нашими спортсменами конкуренция была бы выше. Ситуация такая, какая есть, и, как говорится, не можете с этим смириться, не смотрите. Смысла нет смотреть только ради того, чтобы сказать, а с нами бы было лучше.
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Ирина Большова
очень интересно наблюдать (даже не ожидала), борьба есть во всех дисциплинах. Есть за кого болеть.
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BeyPyrom
Все это так. Но особенно обидно за наших танцоров.
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Роман Волков
А в женском Вообще не интересно!
Для меня, с недавних пор, Чемпионат Мира это специфическое зрелище, от кучи стран много фигуристов очень низково уровня, чтобы всё это смотреть в прямом эфире надо иметь хорошие нервы, а когда от России нет никого, то Весь смысл пропадает.
Проще, Потом, повтор посмотреть, сейчас на Окко очень удобно стало смотреть Фигурное катание.✌️
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KMR
Но зато с Вовой и Си в сауне 3-х дневной
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Alina Kernes
Ответ JL JL
Методичкина умора.
Реально, хаха.
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katanie-na-ldu
Мне интересно было наблюдать... С другой стороны, конечно, с нашими спортсменами (под нашим российским флагом) было бы еще интереснее. МОК виновен в том, что своими руками лишает еще большей зрелищности и остроты борьбы этот замечательный вид спорта, искусственно создавая стагнацию.
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Катерь
Пошёл обзвон. Ещё одна не смотрела, но осуждает.
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Anna Ilyinih
Ответ Mohnatiy
И в чём она не права? Может не "однозначно первое место" но за пьедестал была бы настоящая битва.
Ну, если одна квота, то поехали б или Лиза, или Адель. Обе умеют поднакосячить, но все равно, процентов 90, что были б первые
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Anna Ilyinih
Да, очень не интересно наблюдать... Поэтому там заполнены трибуны, а тут спорят кого больше нагрибовали
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Mohnatiy
И в чём она не права? Может не "однозначно первое место" но за пьедестал была бы настоящая битва.
+1
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JL JL
Методичкина умора.
+6
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