Каори Сакамото: «Когда к соревнованиям вновь допустят россиянок, это определенно придаст мне мотивации. Жду этого момента с нетерпением»
Каори Сакамото заявила, что возвращение российских фигуристок придаст ей мотивации.
«Я старалась следить за тем, как в этом сезоне выступают российские фигуристки, но все прокаты целиком, конечно, смотреть не успевала. Я вижу, как много там появилось новых интересных девочек в юниорах.
Когда к соревнованиям вновь допустят российских фигуристов, я думаю, это определенно придаст мне мотивации – и мне надо будет еще больше работать. Жду этого момента с нетерпением.
Мне надо будет каждый раз показывать свой максимум, чтобы соревноваться с ними на одном уровне – и бороться за победу», – сказала чемпионка мира-2023 в разговоре с корреспондентом Sports.ru Майей Багрянцевой.
Вот это находка японской фигуристки! Сорвала прыжок, но вдруг спасла каскад – и, рыдая, взяла золото ЧМ
Искренне восхищаюсь ей как выдающейся спортсменкой и как человеком!
в программе с точки зрения хореографии ничего лишнего
ни раскоряк, ни валяний на льду, ни странных поз, ни режущего ухо вокала, всё в меру
ничего отвлекающего
программа вызывает состояние потока от первой до последней секунды
и скольжение у каори такое мощное, бесусильное, полный восторг
ну и что что бабон? щербакова и с падением чемпионкой стала
не понимаю тех россиян, недовольных ее прокатом и победой
Если вдруг кто не видел, начиная с 5:50 примерно: https://youtu.be/5JFHkJuPBJQ