Каори Сакамото: «Когда к соревнованиям вновь допустят россиянок, это определенно придаст мне мотивации. Жду этого момента с нетерпением»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Японии Каори Сакамото Фигурное катание

Каори Сакамото заявила, что возвращение российских фигуристок придаст ей мотивации.

«Я старалась следить за тем, как в этом сезоне выступают российские фигуристки, но все прокаты целиком, конечно, смотреть не успевала. Я вижу, как много там появилось новых интересных девочек в юниорах. 

Когда к соревнованиям вновь допустят российских фигуристов, я думаю, это определенно придаст мне мотивации – и мне надо будет еще больше работать. Жду этого момента с нетерпением.

Мне надо будет каждый раз показывать свой максимум, чтобы соревноваться с ними на одном уровне – и бороться за победу», – сказала чемпионка мира-2023 в разговоре с корреспондентом Sports.ru Майей Багрянцевой.

Вот это находка японской фигуристки! Сорвала прыжок, но вдруг спасла каскад – и, рыдая, взяла золото ЧМ

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77 комментариев

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Gast
Ответ Elenavasilevna
Народ имеет ввиду то, что чемпионкой она стала в отсутствии наших. Зря они так конечно, но по факту то, так оно и есть. И сама Каори, думаю, понимает, что не стать бы ей ЧМ при наших))
Это понимает не только Сакамото. Многие спортсмены думают так же, но не все могут сказать об этом вслух. Каори заслуживает уважения.
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Zhuuuzhik
Ответ Mari777
Ну... на одном уровне, Каори, конечно, не смогла бы соревноваться. Но она всегда была политкорректна, и вызывает уважение.
Почему? Вполне себе соревновалась. Бронза ОИ тому пример.
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Zhuuuzhik
Ответ 22somebody22
Не мешало бы готовиться уже сейчас.Или она так уверена,что к этому моменту,Георгиевну дисквалифицируют,её учениц накроет пубертат,и больше некому будет ультра-си исполнять?Значит,плохо следишь за нашим спортом.
А у нас так много спортсменок 17+, которые на топ-уровне? Кроме Лизы и травмированной Саши?
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Amneris
Молодец, хорошо сказала. По-моему, единственный атлет, который старается высказываться в позитивно-нейтральном ключе.
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22somebody22
Ответ Elenavasilevna
О как ! Наверное единственная , кто пожалел об отстранении россиянок, а ведь она от этого отстранения выиграла больше всех. Той же Шотт , ни холодно, ни жарко, что так без медали, что так, а Каори реально с нашими за пьедестал боролась , проигрывала в плане победы, но была очень высоко. Без наших уже дважды чемпионка мира и сожалеет об отсутствии сильных соперниц. Респект!
Шотт финишировала 7-й на этом чемпионате,для неё это тоже самое,что быть на пьедестале😆
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22somebody22
Не мешало бы готовиться уже сейчас.Или она так уверена,что к этому моменту,Георгиевну дисквалифицируют,её учениц накроет пубертат,и больше некому будет ультра-си исполнять?Значит,плохо следишь за нашим спортом.
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Mari777
Ответ Elenavasilevna
О как ! Наверное единственная , кто пожалел об отстранении россиянок, а ведь она от этого отстранения выиграла больше всех. Той же Шотт , ни холодно, ни жарко, что так без медали, что так, а Каори реально с нашими за пьедестал боролась , проигрывала в плане победы, но была очень высоко. Без наших уже дважды чемпионка мира и сожалеет об отсутствии сильных соперниц. Респект!
Вряд ли она пожалела, но сказала по-умному, политкорректно, с уважением относясь к отсутствующим соперникам. Это культура Японии.
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Elenavasilevna
Ответ Оз
Так даже в топовых комментариях обзывают халтурной чемпионкой и т. д. Не приятное впечатление от таких болельщиков.
Народ имеет ввиду то, что чемпионкой она стала в отсутствии наших. Зря они так конечно, но по факту то, так оно и есть. И сама Каори, думаю, понимает, что не стать бы ей ЧМ при наших))
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Mari777
Ответ Rush
На ОИ 22 каори получила бронзу. Там были наши три девочки.
там был саботаж... так бы была 4. Но понятно, что после наших, она лучшая.
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Mari777
Ну... на одном уровне, Каори, конечно, не смогла бы соревноваться. Но она всегда была политкорректна, и вызывает уважение.
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tim55555
Ответ Kovka Gnutik
Кто-то из них (например, Камила) может пойти по стопам Лизы.
Будем надеяться. Хорошо, если дело закончится и будет лояльный вердикт.
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Kovka Gnutik
Ответ tim55555
Лизе трудно обыграть 15-16 летних. Но к выходу во взрослые соревнования через 2 и тем более через три года в прыжках девочки уже уступают - ультра-си и квады в возрасте 17-18 пропадают.
Кто-то из них (например, Камила) может пойти по стопам Лизы.
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Дисперсия
Ответ Бедоносец
Ну Каори всегда была смышлёной девушкой, не то что хендрикс.
Точно.
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Наталья Грабовская
Ответ Нурсултан Хамзаев
ну конечно она теперь не абы кто получается а двухкратная чм)
Да, не только завоевала титул, но и подтвердила - снова забрала этот желанный трофей, а остальные пусть ждут следующий сезон - в этом сезоне в пролёте. Кстати, она может ещё в команднике взять золото - будет очень сильная команда Японии. Но особенно если Д. Такахаси станет ОЧ в качестве танцора пусть и в командных соревнованиях - вот это будет "бомба".
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pashkka
Каоричка - огонь!
Искренне восхищаюсь ей как выдающейся спортсменкой и как человеком!
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Бедоносец
Ну Каори всегда была смышлёной девушкой, не то что хендрикс.
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tim55555
Ответ Kovka Gnutik
Это правильно в отношении всех, кроме Туктамышевой. Обратите внимание, что она с каждым годом медленно, но повышает свою тех. базу. Конечно, наших молодых девочек Лиза не обыграет. Но все зарубежные не обыграют её даже на ЧМ-25, если во-первых, она туда отберётся, и во-вторых, нас туда допустят.
Лизе трудно обыграть 15-16 летних. Но к выходу во взрослые соревнования через 2 и тем более через три года в прыжках девочки уже уступают - ультра-си и квады в возрасте 17-18 пропадают.
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Додик Аксель
Молодец Каори ! Достойно, дружески и по спортивному относится к отсутствию наших фигуристов.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ I. Bryzgalov
Молодец! Станет трёхкратной в следующем году. А потом придёт черёд Мао Щимады, молодых кореянок и наших (если их допустят).
к сожалению Мао на ОИ не попадает
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Наталья Грабовская
Чувствуется, что Каори Сакомото-сан - это личность, поэтому и не боится высказать своё мнение, если даже оно не вписывается в "линию партии". Ещё и энергетика у неё "сумасшедшая" в хорошем смысле этого слова. Всё-таки хорошо, что победила именно она при сложившихся обстоятельствах.
ну конечно она теперь не абы кто получается а двухкратная чм)
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Оз
Ответ tim55555
Статьи на главной странице спортса - это не про спорт и объективность. Законы жёлтой прессы здесь рулят.
Так и в ветке ЖО и про флутцы писали, и что кореянка должна выиграть и т. д. Не красивое поведение.
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несахар
мне очень нравится её произвольная программа
в программе с точки зрения хореографии ничего лишнего
ни раскоряк, ни валяний на льду, ни странных поз, ни режущего ухо вокала, всё в меру
ничего отвлекающего
программа вызывает состояние потока от первой до последней секунды
и скольжение у каори такое мощное, бесусильное, полный восторг
ну и что что бабон? щербакова и с падением чемпионкой стала
не понимаю тех россиян, недовольных ее прокатом и победой
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loulou
Ответ tim55555
Туктамышевой уже 26. На чм-25 будет уже 28. В этом возрасте сохранять сложный прыжковый контент сложно. Будем надеяться, что Лиза сможет до ОИ кататься.
Так и в 26 сохранять сложный прыжковый набор сложно, но Лизон в строю. На самом деле, никто не знает, как оно, прыгать ультра си в 26-28 лет, Лиза в этом смысле первопроходец. А по поводу ОИ она говорила, что пока участие в ОИ её мотивирует оставаться в спорте.
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tim55555
Ответ Оз
Что-то я вчера не заметила любовь наших болельщиков. Поливали грязью бедную Каори. Даже вон в статье на главной страницы очень много негатива. Неприятно такое читать от болельщиков
Статьи на главной странице спортса - это не про спорт и объективность. Законы жёлтой прессы здесь рулят.
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loulou
Ответ Ягун Ягунини
Мне Каори, кроме её прокатов, вспоминается в связи с забавным эпизодом, когда после финала ЮГП, где она стала третьей после Алины Загитовой и Насти Губановой, перед пресс-конференцией у Каори сломалась медаль, точнее место крепления ленты к медали. Алина и Настя прямо там принялись за ремонт, и так увлеклись, что пропустили начало пресски. Каори, глядя на это так мило хохотала) Ещё вспоминается, как на прошлом ЧМ в Сайтаме в 2019 Каори давала интервью во время проката Элизабет Турсынбаевой, и когда Лиза чисто сделала свой квад, была такая непосредственная реакция Каори. Восхищение, удивление...
Ой, видео с починкой медали после ЮФГП такая милота! Наши девчули, Настя с Алиной, такие смешные, деятельные и инициативные!))) И Каори милая
Если вдруг кто не видел, начиная с 5:50 примерно: https://youtu.be/5JFHkJuPBJQ
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