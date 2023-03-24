Ягудин о шансах Сакамото на медаль ЧМ при условии участия россиянок: «Если бы у бабушки были... Это спорт. Все может быть»

Теги Алексей Ягудин чемпионат мира по фигурному катанию сборная России женское катание Каори Сакамото Фигурное катание

Алексей Ягудин поздравил японскую фигуристку Каори Сакамото с победой на чемпионате мира.

«Поздравляем Каори с победой. Если бы наши спортсменки участвовали, она была бы в тройке лидеров? Не люблю сослагательные наклонения.

Если бы у бабушки были... Это спорт. Все может быть», – сказал олимпийский чемпион.

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12 комментариев

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sasha0872
Ягудин все правильно сказал. Нет вины Каори в том, что спортсменов РФ отстранили
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Anna Morgan
Ответ Анна Беляева
По яаонским меркам она весьма красива, кстати
И не по японским тоже
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Анна Беляева
Ответ Anna Morgan
Я восхищаюсь какая Каори красивая. Не классически, конечно. Но настолько все идеально в ее образе и стрижка эта и красная помада, как будто нейросеть нарисовала
По яаонским меркам она весьма красива, кстати
+3
-2
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Toba Door
Ответ galik55
Спортс достали обзвоном. Лучше сделали бы опрос по животрепещущей теме, кто лучший и худший комментаторы фигурного катания. Вот сегодня тандем у девушек был наихудший
Сегодня Аня была очень хороша, в отличие от жени и Лины, журанкова не считаю, даже такой как он не смог испортит показ
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Маргарита В Сафронова
Для меня важнее, что уровень российских соревнований остаӗтя на высшем уровне. Дух захватывает, когда смотришь. Остальное мало волнует.
+5
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galik55
Спортс достали обзвоном.
Лучше сделали бы опрос по животрепещущей теме, кто лучший и худший комментаторы фигурного катания. Вот сегодня тандем у девушек был наихудший
+2
-1
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REA-13
Ответ Jedef
Не слышал этой фразы миллион лет, а тут за день на спортсе несколько раз уже. Я шо, пропустил какой-то мем? Или приходили, методички раздавали?
У Ягудина она в базовом лексиконе ;))
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KMR
В стили Вальдемара озвучил
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Anna Morgan
Я восхищаюсь какая Каори красивая. Не классически, конечно. Но настолько все идеально в ее образе и стрижка эта и красная помада, как будто нейросеть нарисовала
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Алексей Токарев
Зачем они всех обзванивают с этим вопросом?
+9
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+9
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Jedef
Не слышал этой фразы миллион лет, а тут за день на спортсе несколько раз уже. Я шо, пропустил какой-то мем? Или приходили, методички раздавали?
+1
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Katerina Sunny
Вот именно, что обсуждать то, чего уже не случилось.
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