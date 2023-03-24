Ягудин о шансах Сакамото на медаль ЧМ при условии участия россиянок: «Если бы у бабушки были... Это спорт. Все может быть»

поздравил японскую фигуристку с победой на чемпионате мира.

«Поздравляем Каори с победой. Если бы наши спортсменки участвовали, она была бы в тройке лидеров? Не люблю сослагательные наклонения.

Если бы у бабушки были... Это спорт. Все может быть», – сказал олимпийский чемпион.