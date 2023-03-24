Ягудин о шансах Сакамото на медаль ЧМ при условии участия россиянок: «Если бы у бабушки были... Это спорт. Все может быть»
Алексей Ягудин поздравил японскую фигуристку Каори Сакамото с победой на чемпионате мира.
«Поздравляем Каори с победой. Если бы наши спортсменки участвовали, она была бы в тройке лидеров? Не люблю сослагательные наклонения.
Если бы у бабушки были... Это спорт. Все может быть», – сказал олимпийский чемпион.
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