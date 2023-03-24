Наталья Бестемьянова: «Поздравляю Сакамото с победой, она абсолютно заслужена. Но наши фигуристки – это совсем другой уровень катания»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России сборная Японии женское катание Наталья Бестемьянова Каори Сакамото Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась о победе японки Каори Сакамото на чемпионате мира.

«Связана ли победа Сакамото с отсутствие россиянок на турнире? Нет сослагательного наклонения, она победила на чемпионате мира.

Редкое ли это явление для Японии – победа на втором ЧМ подряд? Она прекрасная фигуристка, почему редкое явление? Я поздравляю ее с победой, она абсолютно заслужена.

Упал ли уровень конкуренции на ЧМ из-за отсутствия российских фигуристок? Конечно, наши фигуристки – это совсем другой уровень катания. Это однозначно, это совсем другие соревнования, когда есть наши фигуристки.

Сложнее бы было японке победить на ЧМ, если бы там были россиянки? Нет сослагательного наклонения, нет, прошел чемпионат мира Каори Сакамото.

Очень жаль, что не было наших спортсменов, соревнование было бы интереснее», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Вот это находка японской фигуристки! Сорвала прыжок, но вдруг спасла каскад – и, рыдая, взяла золото ЧМ

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13 комментариев

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22somebody22
Ответ Этери горячая
Деградация и регресс. Жилина могла выйти и уничтожить их.
Жилина-сопливая юниорка.
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22somebody22
Нашим специалистам лучше не упоминать о наших спортсменам,в теме международных стартов,до которых мы не допущены.
Либо поздравляй нынешних чемпионов,либо,вообще,молчи.И журналистам лучше не спрашивать участников ЧМ,что они думают про отсутствие русских.Лишний раз только раздражение вызывают у иностранцев и нас представляют в жалком свете.
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Toplady
Ответ Нурсултан Хамзаев
на самом деле победила Ха Ен Ли , тут Каори напомнила мне Сашу прога от прыжка к прыжку максимально отдыхает в программе вообще нету презентаций.
Ли была прекрасна, высокая стройная, чисто и красиво откатала. Жаль Левито отдала медаль хендрикс
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La Gushka
Ответ andrej shabanov
заслуженная победа может быть только в честных условиях
А кто там ЖУЛЬНИЧАЛ?
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andrej shabanov
заслуженная победа может быть только в честных условиях
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andrej shabanov
она СОМНИТЕЛЬНАЯ (победа)
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Этери горячая
Деградация и регресс. Жилина могла выйти и уничтожить их.
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Ирина С
Согласна с Натальей: Сакамото победила здесь и сейчас, наши девочки, совершенно определённо - это другой уровень, и никто не знает, как бы всё сложилось, если бы на ЧМ выступали россиянки. Всё остальное только предположения.
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tanya_1111
Ответ Нурсултан Хамзаев
на самом деле победила Ха Ен Ли , тут Каори напомнила мне Сашу прога от прыжка к прыжку максимально отдыхает в программе вообще нету презентаций.
Как 3+2 и 1+3 может напомнить Сашу к контенту которой до сих пор никто даже не приблизился.
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Назар Игорь
Уровень спортсмена определяется только в очных соревнованиях, остальное домыслы.
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Нурсултан Хамзаев
на самом деле победила Ха Ен Ли , тут Каори напомнила мне Сашу прога от прыжка к прыжку максимально отдыхает в программе вообще нету презентаций.
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Блинчик
Я бы тоже не посмел поставить на один уровень Сакамото с прыжками на 4 метра и Щ с падениями с перепрыжек в пол-оборота.
+5
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Призрачный триксель
Без наших ЖО и Пары это детский сад ромашка
+3
-2
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