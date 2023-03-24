Наталья Бестемьянова: «Поздравляю Сакамото с победой, она абсолютно заслужена. Но наши фигуристки – это совсем другой уровень катания»

высказалась о победе японки на чемпионате мира.

«Связана ли победа Сакамото с отсутствие россиянок на турнире? Нет сослагательного наклонения, она победила на чемпионате мира.

Редкое ли это явление для Японии – победа на втором ЧМ подряд? Она прекрасная фигуристка, почему редкое явление? Я поздравляю ее с победой, она абсолютно заслужена.

Упал ли уровень конкуренции на ЧМ из-за отсутствия российских фигуристок? Конечно, наши фигуристки – это совсем другой уровень катания. Это однозначно, это совсем другие соревнования, когда есть наши фигуристки.

Сложнее бы было японке победить на ЧМ, если бы там были россиянки? Нет сослагательного наклонения, нет, прошел чемпионат мира Каори Сакамото.

Очень жаль, что не было наших спортсменов, соревнование было бы интереснее», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Вот это находка японской фигуристки! Сорвала прыжок, но вдруг спасла каскад – и, рыдая, взяла золото ЧМ