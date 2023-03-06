«Когда мы создадим трио, мы будем в три раза прекрасней». Губерниев хочет спеть вместе с Медведевой и Загитовой

хочет спеть в составе трио с Евгенией Медведевой и .

Комментатор высказался об участии Медведевой в шоу «Маска» в костюме шаурмы.

В этом шоу на канале НТВ известные актеры, музыканты, спортсмены и другие медийные личности выходят на сцену в необычных костюмах, а члены жюри должны догадаться, кто стоит перед ними.

«Пусть поют. Я пою. У меня есть группа Guber Band. Загитова поет, Медведева. Все давайте петь. Не одной же Бузовой только петь? Мы тоже хотим.

Кто будет лучше петь – Медведева или Загитова? Лучше всех буду петь я, без всякого сомнения. Но, когда мы создадим трио, мы будем в три раза прекрасней», – сказал Губерниев.

Евгения Медведева поучаствовала в шоу «Маска» в костюме шаурмы

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