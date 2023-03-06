«Когда мы создадим трио, мы будем в три раза прекрасней». Губерниев хочет спеть вместе с Медведевой и Загитовой

Теги сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Ольга Бузова музыка Фигурное катание

Дмитрий Губерниев хочет спеть в составе трио с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.

Комментатор высказался об участии Медведевой в шоу «Маска» в костюме шаурмы.

В этом шоу на канале НТВ известные актеры, музыканты, спортсмены и другие медийные личности выходят на сцену в необычных костюмах, а члены жюри должны догадаться, кто стоит перед ними.

«Пусть поют. Я пою. У меня есть группа Guber Band. Загитова поет, Медведева. Все давайте петь. Не одной же Бузовой только петь? Мы тоже хотим.

Кто будет лучше петь – Медведева или Загитова? Лучше всех буду петь я, без всякого сомнения. Но, когда мы создадим трио, мы будем в три раза прекрасней», – сказал Губерниев. 

Евгения Медведева поучаствовала в шоу «Маска» в костюме шаурмы

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30 комментариев

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Утренняя Аврора
А что он все к молодняку клеится? Ему надо в трио приглашать 55+
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Алексей Токарев
Нет. Лучше сделать трио Загитова, Кондратюк, Трусова. Чтобы у все участники певческого коллектива были с дефектом речи.
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Геннадий Тёкин
А с Дзюбой он не хочет дуэт организовать?))
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#nikon
Тут нахрапистости мало. В этом деле талант нужен.
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Kareglazaya
Никак успокоиться не может))
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Маргарита Михайловна
Вы с Бабасян в подмётки не годитесь Алине Загитовой. Поэтому скулите вдвоём.
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El Fenomeno 9️⃣
Зогитовой сейчас не до этого, она теперь космонавт и ночью на Солнце полетит пока там не жарко😂
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buturlinomo
Губерниев становится жалким
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Анюточка Колыханова
ага, спеть он хочет)))))
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D. K.
Фух, сначала прочитал "спать".
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sprmn
У меня у одного такое ощущение что активность на этом сайте постепенно умирает, как и собственно интерес к спорту.
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именименя
Новый персонаж для шоу маска-пачка майонеза
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На Пекин
Нам песня строить и жить помогает)
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Alexey Belskiy
Какой же Петр Гуменник талантливый!Вылечит слух при любом раскладе.Только жаль что пока лишь играет в 4 руки на фортепиано,а не поет
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именименя
Шаурма с майонезом. Какая пара
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El Fenomeno 9️⃣
Медведеву не втягивайте в свой зашквар
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oldparakhod
Этот, всё слюни пускает.)))
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Iuasamotu
Хорошая идея, кстати, для какого-нибудь благотворительного вечера
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STAVRsSC
Губерний всё пытается примазаться к славе и успеху заслуженных фигуристок. Ни ест, ни спит, а всё пазлы складывает то из дуэтов, то теперь на трио потянуло. Бедняга.
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Alexey Belskiy
А как же Магдалена Нойнер?
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Nad73
хайпожор)
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N-fox
Тролль напополам с фриком. А когда-то мне казалось, что он искренне любит спорт.
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Lana-shu
У него горячка!
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troshin
Дно бездонное
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Denkaaaa
сначала прочитала как спать,афигела конечно, но честно не очень удивилась,Димон всегда какие то глупости ляпает
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