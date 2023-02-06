Губерниев о Загитовой: «Певицей может стать кто угодно в XXI веке. Примеров масса. Никаких талантов для этого не нужно»
Комментатор Дмитрий Губерниев оценил желание Алины Загитовой попробовать себя в музыке.
Накануне олимпийская чемпионка показала видео с занятия по вокалу. 14 февраля она выступит в дуэте с певицей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.
«Загитова споет в дуэте с Zivert? Это прекрасно! Пусть споет. Больше песен хороших и разных от Алины Загитовой.
Человек развивается и не стоит на месте, работает ведущей, олимпийская чемпионка, а теперь еще и поет. Прекрасно! Я буду работать на этом вечере и оценю их совместное с Zivert творчество.
Верю ли, что Алина может стать певицей? Певицей может стать кто угодно в XXI веке. Абсолютно каждый. Примеров масса. Никаких талантов для этого не нужно. Нужен талант продюсера и композитора», – сказал Губерниев.
«Вы все просили со звуком, выполняю». Алина Загитова показала, как готовится к дебюту в роли певицы
Хэйтеры и хайпожоры уже извелись на дерьмовые комменты 😂
Загитова участвует в совместном номере с певицей на шоу «Влюблённые в ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ», а не просит скачать ее песню и купить альбом.
Сколько можно гореть на ровном месте?
Но певцами или певицами от этого не становятся. Нельзя условную Бузову певицей назвать, хоть она и пытается петь....
за гениальное исполнение