Губерниев о Загитовой: «Певицей может стать кто угодно в XXI веке. Примеров масса. Никаких талантов для этого не нужно»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил желание Алины Загитовой попробовать себя в музыке.

Накануне олимпийская чемпионка показала видео с занятия по вокалу. 14 февраля она выступит в дуэте с певицей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

«Загитова споет в дуэте с Zivert? Это прекрасно! Пусть споет. Больше песен хороших и разных от Алины Загитовой.

Человек развивается и не стоит на месте, работает ведущей, олимпийская чемпионка, а теперь еще и поет. Прекрасно! Я буду работать на этом вечере и оценю их совместное с Zivert творчество.

Верю ли, что Алина может стать певицей? Певицей может стать кто угодно в XXI веке. Абсолютно каждый. Примеров масса. Никаких талантов для этого не нужно. Нужен талант продюсера и композитора», – сказал Губерниев.

«Вы все просили со звуком, выполняю». Алина Загитова показала, как готовится к дебюту в роли певицы