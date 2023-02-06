Губерниев о Загитовой: «Певицей может стать кто угодно в XXI веке. Примеров масса. Никаких талантов для этого не нужно»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Алина Загитова Спорт-Экспресс музыка Фигурное катание

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил желание Алины Загитовой попробовать себя в музыке.

Накануне олимпийская чемпионка показала видео с занятия по вокалу. 14 февраля она выступит в дуэте с певицей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

«Загитова споет в дуэте с Zivert? Это прекрасно! Пусть споет. Больше песен хороших и разных от Алины Загитовой.

Человек развивается и не стоит на месте, работает ведущей, олимпийская чемпионка, а теперь еще и поет. Прекрасно! Я буду работать на этом вечере и оценю их совместное с Zivert творчество.

Верю ли, что Алина может стать певицей? Певицей может стать кто угодно в XXI веке. Абсолютно каждый. Примеров масса. Никаких талантов для этого не нужно. Нужен талант продюсера и композитора», – сказал Губерниев.

«Вы все просили со звуком, выполняю». Алина Загитова показала, как готовится к дебюту в роли певицы

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59 комментариев

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RMandYNWA
Загитова ни разу, ни в одном месте не заявляла о намерении стать певицей )
Хэйтеры и хайпожоры уже извелись на дерьмовые комменты 😂
Загитова участвует в совместном номере с певицей на шоу «Влюблённые в ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ», а не просит скачать ее песню и купить альбом.
Сколько можно гореть на ровном месте?
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Verysia
Ответ Wiley Fox
Но загитова не смогла Зря она это выложила, потому что сейчас всем будет понятно, что слепят фонограмму, где голос будет на 100% обработан
Что вам понятно? Назовите, в каком месте в ноту не попала? Такие все мастера вокала собрались.
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KMR
Что?! Что он несёт?! Она беззвучно петь умеет,а что умеет Дима?
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Viks
Никаких талантов для этого не нужно» --- Нужно. Нужен талант пользоваться ртом и языком. А не только им кушать.
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Пользователь Гугла
помню когда он вел это шоу, фанаты кричали с трибун что бы он не приближался к Алине
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Veld
по факту
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Дерзкий пеликан
Ответ Hardy
щас тебе зомби пояснят за талант
А ведь эти недалëкие реально считают, что загитова более Великая, чем Гагарин, Королëв, самая лучшая ведущая, лучше даже Листьева, самая лучшая певица, лучше даже чем Муслим Магомаев. То есть это реально шиза.
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Verysia
Ответ Злой Руся
Ну и в чем он не прав? Вы Бузову видели? То то и оно O_o
Спеть пару куплетов на шоу - это далеко не стать певицей. Что все так возбудились? Наши знаменитые «звезды эстрады», когда живьём поют, часто в ноты не попадают.
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Татьяна Храмцова
Самый "большой" фанат Алины Загитовой нарисовался))
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rooney pers
Ответ **Iscander**
Эталон для этого - Бузова. Добавил Губерниев.
Ну да, так и есть. К чему эта банальность?
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Лесной эльф
Ответ Bernie
Алине не дай бог попасть на вью с Губером . Конечно она права, что надо подальше держаться. Он ее сожрет за минуту и не подавится!Бузовой премию Дарвина надо было выдать сразу.
Алина уже была на вью с Губером. Пока что жива и здорова, как видите. А он стал ею одержим.
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miramax
Петь может кто угодно, действительно.
Но певцами или певицами от этого не становятся. Нельзя условную Бузову певицей назвать, хоть она и пытается петь....
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Irina Kistler
Ответ GibsonFlyingV
Ну,это такая материя....есть легендарные исполнители,которые на заре карьеры (да и в продолжение ее) не умели играть на инструментах,которые не умели петь (вокалистом быть тоже не просто,учиться определенным вещам надо) и т.д. Посыл понятен конечно
где- то слышала выражение, что пение - это не профессия, это болезнь, в случае "пения" Загитовой у меня ощущение, что меня пытаются "заразить", навязать культ посредственности, выдавая её " творчество"
за гениальное исполнение
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rooney pers
Ответ Lana-shu
Так ей все равно, что ты будешь думать.
Главное, что ты всё проглотишь.
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Назар Игорь
В области эстрады и кинематографа чтобы стать "звездой" не требуется ни голоса, ни тем более таланта. Особенно прекрасной половине человечества. Ужин с режиссëром ( продюсером), смазливая мордашка, и дорога открыта. Современные фильмы военной тематики захватили воинственные валькирии. Снайпершы, лëтчицы, диверсантки, теперь уже и танкистки. Кстати в истории войн нет ни единого случая чтобы женщина была членом экипажа танка.
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Can
по факту
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Verysia
Дима сам поёт во время комментирования, иногда, правда, дуром.
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Bernie
Ответ Jazzy22
Он самый главный её фанат, Алина его игнорит и правильно делает
Алине не дай бог попасть на вью с Губером . Конечно она права, что надо подальше держаться. Он ее сожрет за минуту и не подавится!Бузовой премию Дарвина надо было выдать сразу.
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Lana-shu
Ответ Злой Руся
Ну и в чем он не прав? Вы Бузову видели? То то и оно O_o
Зачем бузова? Губерниев сам пел и очень этим горд.
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Lana-shu
Ответ Wiley Fox
Но загитова не смогла Зря она это выложила, потому что сейчас всем будет понятно, что слепят фонограмму, где голос будет на 100% обработан
Так ей все равно, что ты будешь думать.
+2
-6
-4
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Арман Мартиросян
Ответ Lana-shu
Не завидуй. Тебе ничего не светит.
Ладно.
+3
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Пользователь Гугла
а вот олимпиской чемпионкой единицы, а со всеми титулами смогли только двое, на восемь миллиардов
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-4
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Lana-shu
Ответ Арман Мартиросян
Сейчас такое время, что кто угодно может стать кем угодно. Главное иметь соответствующие связи.
Не завидуй. Тебе ничего не светит.
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Андрей Дмитриев
Ответ Е...С
Даже тот маленький момент, что показали - это нарезка. Брали несколько слов одного предложения и присоединяли другие слова этого же предложения. Главное, слова хорошо выучить для шоу, остальное все сделает фонограмма. А Алина молодец, монетизирует свои заслуги.
Звукачи, рукавами смахивая горькие слёзы По буквам – собирали – наши – песни – скрупулёзно
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Prof1983
Комментатором может стать кто угодно в 21-м веке. Примеров масса. Никаких талантов для этого не нужно
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