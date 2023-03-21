Загитова победила в голосовании на звание самой красивой спортсменки России по версии «Р-Спорта»

Теги сборная России женское катание Дина Аверина Арина Аверина Алина Загитова Анна Щербакова Р-Спорт Фигурное катание

Пользователи «Р-Спорта» назвали Алину Загитову самой красивой спортсменкой России.

Олимпийская чемпионка 2018 года набрала 338 521 голос. 

Второе место заняла олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова, за нее проголосовали 301 803 раза. 

На третьем месте – многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины, они получили 12 418 голосов. 

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159 комментариев

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BelkinIP
Ответ наталья Головченко
На шоу, Анна выглядела гораздо красивее Алины. Вообще, внешне мне сейчас очень нравится Акатьева, такая интересная девочка, как фарфоровая статуэточка, прелесть.
Нет, фарфоровая статуэточка у нас Туктамышева.))) Акатьева конечно хорошенькая, но.
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Gemma157
вообще, странный конечно рейтинг. ни загитова, ни щербакова, ни сестры аверины не красавицы. по-настоящему красивых наших спортсменок нет 🤷‍♀️
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Mimonot
Алина нереальная красавица и без всяких голосовалок!
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Аврора Крейсер
Ответ Даша Юдкина
Мне косторная например только по юниорам нравилась.Большие выразительные глаза очень красивого цвета и милое личико.С возрастом головс стала больше и не пропорциональна телу
От Косторной поразительным образом сбежала утонченность и какой-то декадентский шарм. Штучная была внешность. Стала как все(
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На Пекин
Ответ alexander bakulin
не исключаю, что пара щербаковой, мог в этом голосовании и специально проиграть. станислав валерьевич не дурак, и когда начал соревноваться в бешенных накрутках с загитовой, то понял, что ничего, кроме позора, подобная "победа" принести не может. поэтому когда количество голосов перевалило за 300 тысяч, самоустранился. ну а загитовские накрутчики никогда умом не отличались. поэтому с победой тебя, алиночка! снова мы увидели чего стоят голосования с твоим участием.
Какая ерунда
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несахар
Ответ alexander bakulin
не исключаю, что пара щербаковой, мог в этом голосовании и специально проиграть. станислав валерьевич не дурак, и когда начал соревноваться в бешенных накрутках с загитовой, то понял, что ничего, кроме позора, подобная "победа" принести не может. поэтому когда количество голосов перевалило за 300 тысяч, самоустранился. ну а загитовские накрутчики никогда умом не отличались. поэтому с победой тебя, алиночка! снова мы увидели чего стоят голосования с твоим участием.
видимо папа стас очень поздно понял раз отрыв такой небольшой
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eaz1952
Ответ несахар
о нет только не это у нее на голове и так большая корона, а тут этот опрос теперь ждем сторис, в котором она поблагодарит всех за отданные ей голоса ей же очень важно распыляться на всякие разные голосовалки, она такие вещи близко к сердцу принимает хотя настоящая королева будет равнодушной к такого рода голосовалкам наверно приятно, но слишком мелко, это же не премия там какая-то да и нескромно наверно, достойнее не принимать победу в этом опросе, то есть оставить это без внимания, проигнорировать, и тактично считать, что у нас много красивых спортсменок, что не только она сама, то есть алина, достойно победы, но алина наверняка побежит в инсту или телегу хвастаться, что люди признали ее самой красивой)
Она эти голосовалки сама придумывает? Сама себя туда включает? Какие претензии к Алине?
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alexander bakulin
не исключаю, что пара щербаковой, мог в этом голосовании и специально проиграть.
станислав валерьевич не дурак, и когда начал соревноваться в бешенных накрутках с загитовой, то понял, что ничего, кроме позора, подобная "победа" принести не может. поэтому когда количество голосов перевалило за 300 тысяч, самоустранился.
ну а загитовские накрутчики никогда умом не отличались.
поэтому с победой тебя, алиночка!
снова мы увидели чего стоят голосования с твоим участием.
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несахар
Ответ LiRa
Алина по моему мнению действительно самая красивая спортсменка
красивая, но не идеально красивая
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Lilia Sadykova
Не ну тут честно, Заги эффектная девушка
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ezhik38
Красота в глазах смотрящего...)) Это же очевидно.
Для меня Анна намного красивее Алины.
А уж если брать не только внешность, то и сравнивать нечего.
Другие считают по-другому...и это нормально.
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zagistan _
Первое место справедливо. на второе место с тем же успехом можно было и Туктамышеву поставить, и Косторную и Худу. Третье- нонсенс, во-первых, их две сестры и они все же разные))или мол плюс-минус, одно лицо. Даже по отношению к ним самим ставить их двоих на одну строчку странно. Они же не один организм)) ну и где там раскрасавицы? Чем Геля Мельникова та же хуже? Просто Аверины у нас типа великомученицы и жертвы запада, сложности тела и все дела. Даже машину дали Арине заодно после ОИ- тот же принцип двойняшек))) Ну цирк! Дайте опрос в мужском журнале каком, с фото всех спортменок и узнаете всю правду.
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закрыт по беспределу
Ответ Галина Александрова
а кто вяжет-то?)))
Да много кто вообще-то
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несахар
Ответ Надира Юнусова
Вы или мужчина или не женщина!)) Конечно, каждой девушке приятно знать что ее считают красивой!
одно дело знать, что красивая, и совсем другое дело трубить об этом на весь мир)
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Molly
Ответ несахар
как же все это субъективно стася по мне точно не самая красивая если бы в этом опросе победила стася, то кто-то тоже написал бы "никогда не понимала такие голосования, в лидеры никогда не попадут более красивые"
Я вообще против подобного голосования, кто бы в нём не победил. На вкус и цвет фламастеры разные. Я писала исключительно про свой вкус.
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KMR
Ответ Molly
Никогда не понимала такие голосования. В лидеры никогда не попадут более красивые, но менее известные спортсмены. А тогда смысл в таких голосованиях? Честнее было бы сделать голосование на самую большую фан базу. Что касается моего мнения по поводу самой красивой спорсменки, то я знаю только фигуристок. И мне внешне больше всех нравится Стася К. Еще очень красивые Косторная и Гулякова. Загитову считала очень красивой, пока она соревновалась. Потом что-то в ней изменилось не в лучшую сторону, на мой вкус, конечно. Это касается и Ани. Почему-то она мне больше нравилась без щечек. Но, если Алина и Аня мне всё таки нравятся внешне, то сестры гимнастки совсем не в моем вкусе. Да, совсем забыла про Степанову, Ильиных и Синицину - очень красивые девушки. Степанова, Константинова, Гулякова - мой топ 3
Стася просто богиня,но фанье такое фанье
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Алексей Токарев
Ответ KMR
Аверины проиграли в десятки раз Заги и Щербе 🤦
Фигурное катание популярней.
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Lapo Elkann
Ответ Vasily Ivanov
Загитова знатно обделавшись с шоу , ММ и своими оправданиями срочно стала самой красивой спортсменкой России ....
+++++++++++ супер .
Ну и третье место шоу поднялась выше , стала второй.
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Аврора Крейсер
Ответ наталья Головченко
На шоу, Анна выглядела гораздо красивее Алины. Вообще, внешне мне сейчас очень нравится Акатьева, такая интересная девочка, как фарфоровая статуэточка, прелесть.
Я от Акатьевой в транс впадаю. Она для меня пятый элемент.
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Happy_Kleo
Ответ Пользователь Гугла
интересно, там были валиева и трусова, у которых фандомы больше всех, кроме загитовой, если да, то как они не могли попасть в топ 5, где 4я медведева, а 5я косторная
Там не было ни Валиевой,ни Трусовой
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наталья Головченко
Ответ BelkinIP
Щербакова-то тут каким боком? Она прям красивее Степановой или Синициной что ли? Или, чего греха таить, Косторной? Алина то ладно, она топ топов ФК, медийность, аура, харизма, высота недостижимая ну и красота необыкновенная. А эта?
На шоу, Анна выглядела гораздо красивее Алины. Вообще, внешне мне сейчас очень нравится Акатьева, такая интересная девочка, как фарфоровая статуэточка, прелесть.
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Rashida
Ответ BelkinIP
Щербакова-то тут каким боком? Она прям красивее Степановой или Синициной что ли? Или, чего греха таить, Косторной? Алина то ладно, она топ топов ФК, медийность, аура, харизма, высота недостижимая ну и красота необыкновенная. А эта?
У этой папА
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Игнат Макаров
Ответ alexander bakulin
Комментарий удален модератором
Потому что после начала СВО, когда инстаграм стал экстремистской организацией, фан-аккаунт Тим Загитова, который набирал подписки с 2018 года, создал телеграм-канал Тим Загитова. И вступило туда всего 10к человек. Из этих подписчиков просматривают посты только 1,5-2,5 к. Это и есть живая активная аудитория спортсменки, которая перейдет по ссылке и проголосует. Но никак не в 30 раз больше.

Даже если мы возьмем в пример телеграм самой А.Загитовой, то там 160к подписчиков (что коррелирует с лайками в инсте, т.к. в телеграм ботов не загонишь). И дажеесли все 160к проголосуют (хотя в самом аккаунте не было призывов и ссылок, а просмотров в среднем 50-70к с нечастыми инфоповодами по 100к просмотров) - то всё равно никак не наберется. Даже если бы прям у нее в аккаунте была бы голосовалка. А это надо еще идти куда-то, и знать что там вообще проходит.

PS мне уже стали подчищать комменты, правда глаза режет фанату Йозе Марино, спасителю хоккея
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KMR
Аверины проиграли в десятки раз Заги и Щербе 🤦
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eaz1952
Ответ AllaS
Алина канонически красивая девушка .Не только среди спортсменок России, но и среди спортсменок мира
Алина харизматически выигрывает у канонически красивых девушек.. У нас в спорте очень много красивых девушек, ну просто на любой вкус, но Алина одна такая.
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