Загитова победила в голосовании на звание самой красивой спортсменки России по версии «Р-Спорта»
Пользователи «Р-Спорта» назвали Алину Загитову самой красивой спортсменкой России.
Олимпийская чемпионка 2018 года набрала 338 521 голос.
Второе место заняла олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова, за нее проголосовали 301 803 раза.
На третьем месте – многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины, они получили 12 418 голосов.
станислав валерьевич не дурак, и когда начал соревноваться в бешенных накрутках с загитовой, то понял, что ничего, кроме позора, подобная "победа" принести не может. поэтому когда количество голосов перевалило за 300 тысяч, самоустранился.
ну а загитовские накрутчики никогда умом не отличались.
поэтому с победой тебя, алиночка!
снова мы увидели чего стоят голосования с твоим участием.
Для меня Анна намного красивее Алины.
А уж если брать не только внешность, то и сравнивать нечего.
Другие считают по-другому...и это нормально.
Ну и третье место шоу поднялась выше , стала второй.
Даже если мы возьмем в пример телеграм самой А.Загитовой, то там 160к подписчиков (что коррелирует с лайками в инсте, т.к. в телеграм ботов не загонишь). И дажеесли все 160к проголосуют (хотя в самом аккаунте не было призывов и ссылок, а просмотров в среднем 50-70к с нечастыми инфоповодами по 100к просмотров) - то всё равно никак не наберется. Даже если бы прям у нее в аккаунте была бы голосовалка. А это надо еще идти куда-то, и знать что там вообще проходит.
PS мне уже стали подчищать комменты, правда глаза режет фанату Йозе Марино, спасителю хоккея