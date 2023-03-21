Загитова победила в голосовании на звание самой красивой спортсменки России по версии «Р-Спорта»

Пользователи « » назвали самой красивой спортсменкой России.

Олимпийская чемпионка 2018 года набрала 338 521 голос.

Второе место заняла олимпийская чемпионка 2022 года , за нее проголосовали 301 803 раза.

На третьем месте – многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины, они получили 12 418 голосов.