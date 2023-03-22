Наталья Бестемьянова: «Степанова и Букин по-взрослому приняли решение, с кем они хотят выиграть Олимпийские игры»

высказалась о переходе и в группу Жулина.

Ранее дуэт тренировался у и .

«Решили – значит решили, они взрослые люди, имеют право. Не знаю, как тренеры это преодолеют, просто мы должны понимать, что ключевые слова в посте Саши в социальных сетях – не так много сезонов для нас осталось.

Ясно, что они хотят дойти до следующих Олимпийских игр и побороться за медаль, цель такова, дай бог, чтобы наших спортсменов допустили.

Конечно, Ире и Саше трудно, но есть поговорка – у спортсмена тренер один, а у тренера фигуристов много, придут новые таланты, они будут их тренировать.

Так что Ваня с Сашей по-взрослому для себя приняли решение, с кем они хотят выиграть Олимпийские игры, вот и все. Никого осуждать мы не имеем права.

Конечно, жалко Иру с Сашей, но Жулин очень успешный тренер, а спортсмены всегда идут к успешному тренеру, я желаю им удачи», – сказала Бестемьянова.

Степанова и Букин перешли в группу Жулина