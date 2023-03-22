Наталья Бестемьянова: «Степанова и Букин по-взрослому приняли решение, с кем они хотят выиграть Олимпийские игры»

Теги сборная России Ирина Жук танцы на льду Александр Свинин Александр Жулин Наталья Бестемьянова Александра Степанова Иван Букин ТАСС Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась о переходе Степановой и Букина в группу Жулина. 

Ранее дуэт тренировался у Ирины Жук и Александра Свинина.

«Решили – значит решили, они взрослые люди, имеют право. Не знаю, как тренеры это преодолеют, просто мы должны понимать, что ключевые слова в посте Саши в социальных сетях – не так много сезонов для нас осталось.

Ясно, что они хотят дойти до следующих Олимпийских игр и побороться за медаль, цель такова, дай бог, чтобы наших спортсменов допустили.

Конечно, Ире и Саше трудно, но есть поговорка – у спортсмена тренер один, а у тренера фигуристов много, придут новые таланты, они будут их тренировать.

Так что Ваня с Сашей по-взрослому для себя приняли решение, с кем они хотят выиграть Олимпийские игры, вот и все. Никого осуждать мы не имеем права.

Конечно, жалко Иру с Сашей, но Жулин очень успешный тренер, а спортсмены всегда идут к успешному тренеру, я желаю им удачи», – сказала Бестемьянова. 

Степанова и Букин перешли в группу Жулина

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19 комментариев

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Maria N
Ответ Лемур
А Семененко классно потроллил Бести на турнире шоу-программ =)
Думаете, это она в качестве марионетки была?
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private dancer
Смешное заявление )
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Светлана Менова
Ответ 22somebody22
Ну и где те,кто утверждал,что Степанова на сносях?)))
Саша недавно родила, ждите официального объявления.
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Viktoria dek
Ответ 22somebody22
Ну и где те,кто утверждал,что Степанова на сносях?)))
Пишут, 28 февраля родила
0
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Оз
Ученики Жулина вообще-то в последний раз ОИ выиграли 17 лет назад. Что несёт Бести? Какой выигрыш ОИ через 3 года?
+2
-2
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22somebody22
Ответ Gemma157
хоть и с симпатией отношусь к этой паре, но какой там выиграть ои? они разу не взяли медаль на чм
Берите выше,они ни разу не чемпионы Европы даже)))
+3
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+3
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22somebody22
Вика и Никита тоже собирались выиграть Олимпиаду,да и Катя с Димой планировали 2 Олимпиады подряд зацепиться за пьедестал...Жулин не гарант золота.
+5
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Gemma157
хоть и с симпатией отношусь к этой паре, но какой там выиграть ои? они разу не взяли медаль на чм
+2
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22somebody22
А Синициной/Кацалалапову стоит уже официально объявить о завершении карьеры.
+2
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a71
Ответ 22somebody22
Ну и где те,кто утверждал,что Степанова на сносях?)))
Пишут, что уже родила.
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22somebody22
Ну и где те,кто утверждал,что Степанова на сносях?)))
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Саша Кутузова
Ого, ничего себе заявка от Бестемьяновой. Так-то за рубежом очень сильные и интересные пары подрастают, я бы не горячилась на её месте. А Саше с Ваней на момент Олимпиады будет прилично лет… Да и пустят ли наших на ту Олимпиаду. Так что как статус - «всё сложно».
+8
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Наталья Грабовская
ОИ пока что иллюзорная перспектива, а вот на внутренних стартах, которые щедро организует федра, наверняка соберут всё, что могут, и новоявленный тренер погреется в лучах славы и не только - это не с малышнёй возиться.
+8
-2
+6
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Лемур
А Семененко классно потроллил Бести на турнире шоу-программ =)
+5
-1
+4
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Светлана Менова
Выиграть Олимпийские игры? 🙄😁 Ну, эт Филимоновна хватила...
+7
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Anneta28
Ответ Hiro Nakamura
Конечно, Филимоновна будет защищать своего "сыночку" )) других слов и не ожидалось. П.С. Грибов у Жулина, конечно, будет побольше, это все понимают.
А он нуждается в защите? И что он такого совершил, что его надо защищать?
+6
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Екатерина Ивановская
Ответ Hiro Nakamura
Конечно, Филимоновна будет защищать своего "сыночку" )) других слов и не ожидалось. П.С. Грибов у Жулина, конечно, будет побольше, это все понимают.
А почему она не должна защищать сына человека, с которым она прошла половину своего спортивного пути и выиграла ОИ? И что такого совершил Ванечка, что нуждается в защите?
+15
-3
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Hiro Nakamura
Конечно, Филимоновна будет защищать своего "сыночку" )) других слов и не ожидалось.
П.С. Грибов у Жулина, конечно, будет побольше, это все понимают.
+3
-6
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Бедоносец
Достойный выбор.👍
+3
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