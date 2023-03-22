Тарасова о переходе Степановой и Букина: «Думаю, у них получится у Жулина. Жук и Свинину очень тяжело»

высказалась о том, что Степанова и Букин сменили тренерскую группу.

Сегодня стало известно, что и перешли в группу . Ранее дуэт тренировался у и Александра Свинина.

«С детства они у Жук и Свинина тренировались, что ж, так бывает. Думаю, у них получится у Жулина.

Жук и Свинину очень тяжело, новых учеников воспитают, я уверена, они очень хорошо работают. Благодарность им за то, что воспитали пару, которая имеет имя, это непросто, а Саше Жулину успехов», – сказала заслуженный тренер СССР.