Тарасова о переходе Степановой и Букина: «Думаю, у них получится у Жулина. Жук и Свинину очень тяжело»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Ирина Жук танцы на льду Александр Свинин Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин переходы Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о том, что Степанова и Букин сменили тренерскую группу.

Сегодня стало известно, что Александра Степанова и Иван Букин перешли в группу Александра Жулина. Ранее дуэт тренировался у Ирины Жук и Александра Свинина.

«С детства они у Жук и Свинина тренировались, что ж, так бывает. Думаю, у них получится у Жулина.

Жук и Свинину очень тяжело, новых учеников воспитают, я уверена, они очень хорошо работают. Благодарность им за то, что воспитали пару, которая имеет имя, это непросто, а Саше Жулину успехов», – сказала заслуженный тренер СССР.

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7 комментариев

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alexnew
В каком смысле тяжело Жук и Свинину?
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Экстремистка
Сколько можно топтаться на одном месте? Надо что-то менять.
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Галина Александрова
Ответ gift...!
Отпустили Ваню покататься в ЛП... Жулин пару сманил.
Кому золото не хочется? Ваня понял и хорошо. А Слуцкая, например, не поняла.
+2
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+2
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anyen
Как-то аккуратно прокомментировала. Даже удивительно.
+1
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Блинчик
Пошли за грибами.
+4
-1
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Enchanter WIZZARD
Жук и Свинина. Прям название басни Крылова 😂
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gift...!
Отпустили Ваню покататься в ЛП...
Жулин пару сманил.
+14
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