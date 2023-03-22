Тарасова о переходе Степановой и Букина: «Думаю, у них получится у Жулина. Жук и Свинину очень тяжело»
Татьяна Тарасова высказалась о том, что Степанова и Букин сменили тренерскую группу.
Сегодня стало известно, что Александра Степанова и Иван Букин перешли в группу Александра Жулина. Ранее дуэт тренировался у Ирины Жук и Александра Свинина.
«С детства они у Жук и Свинина тренировались, что ж, так бывает. Думаю, у них получится у Жулина.
Жук и Свинину очень тяжело, новых учеников воспитают, я уверена, они очень хорошо работают. Благодарность им за то, что воспитали пару, которая имеет имя, это непросто, а Саше Жулину успехов», – сказала заслуженный тренер СССР.
Жулин пару сманил.