Степанова об уходе от Жук и Свинина: «Хотим сказать слова благодарности нашим тренерам за все 16 лет, что мы были вместе и шли к тем результатам, которых достигли»

Теги сборная России Ирина Жук танцы на льду Александр Свинин Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин переходы Фигурное катание

Фигуристка Александра Степанова высказалась о переходе в группу Александра Жулина.

Степанова выступает в танцах на льду с Иваном Букиным. Ранее дуэт тренировался у Ирины Жук и Александра Свинина.

«Пост бесконечной благодарности. На сегодняшний день весь наш с Иваном спортивный путь мы проходили с единственными нашими тренерами Александром Васильевичем и Ириной Владимировной.

И сейчас настал момент, когда не так много соревновательных сезонов для нас осталось, и мы решили попробовать перейти к другому тренеру – Александру Жулину.

Поэтому сегодня мы очень хотим сказать слова благодарности нашим тренерам за все 16 лет, сказать спасибо, что мы были вместе и шли к тем результатам, которых достигли! Спасибо... За все!

Конечно же, за нами стояли не только наши тренеры, но и целая команда специалистов и профессионалов своего дела! Хореографы, тренеры по ОФП, преподаватели по актерскому мастерству и бальным танцам. А также заботились о нашем физическом и психологическом здоровье наши врачи, массажисты и психолог.

Спасибо вам, спасибо, что были рядом», – написала фигуристка.

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37 комментариев

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lenbor3
Ответ gift...!
С Букиными что будет... Она форму и приличную держала индивидуально.
а может ее тоже к Жулину возьмут?
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Евгения Гринева
Ответ Беглый*
Учись, Шурик, как нужно уходить от тренеров, которые дали тебе имя, сделали человеком. А не вот это вот "будет ещё много возможностей подарить букет ваших любимых цветов".
Да это не она писала, но это не отменяет, конечно, того, что пост был мерзенький
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Svetmel
Ответ a71
Да уж, второй парой к Жулину. Зачем?
За грибами очевидно. У Жук и Свинина их всегда придерживали. А у Жулина Багин компонентным стал в одночасье)
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Pentrak
Ответ gift...!
Чайковская им устроит очередь. Боюсь, что сейчас начнется такое месиво из пар и тренеров...
Горшков об этом знал.
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Adeline
Первая мысль в голове: "наконец-то у них будет нормальный паттерн в ритм танце"
Но потом вспомнилось, что ISU убил паттерн в ритм танце
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Анна Лисина
Ответ Екатерина Ивановская
Моя ты лапулечка❤ Какие вещи правильные сказала, умница! Многие знают меня как хейтершу Жулина, но если он сможет раскатать Сашуленьку и поставит им нормальные постановки, я изменю свое мнение.
А я ведь Катюша писала тебе, что зря хейтишь Александра нашего Вячеславича. Могут после ОИ СБ к ним определить. Человек он неоднозначный, но дело свое знает. А с Жуками на международке им уже нечего ловить.
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просто болельщица
Ну что ж. Жулинского Рахманинова рано еще класть на полку. Вот и нашлись на него претенденты.))))
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a71
Да уж, второй парой к Жулину. Зачем?
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gift...!
Ответ АннаФ
Кацалапов старше если не ошибаюсь, да и ВМ в свое время тоже в возрасте выигрывали ои! Танцы это не пары, можно хоть до 40 лет кататься, главное форму держать!
Да?
И самое время переучивать и разваливать технику у нового тренера.
Это поход за плюшками и не более.
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АннаФ
Ответ gift...!
Следующих ...это каких? Им 27 и 29 лет... Сидят без международной практики...
Кацалапов старше если не ошибаюсь, да и ВМ в свое время тоже в возрасте выигрывали ои! Танцы это не пары, можно хоть до 40 лет кататься, главное форму держать!
+1
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Беглый*
Учись, Шурик, как нужно уходить от тренеров, которые дали тебе имя, сделали человеком. А не вот это вот "будет ещё много возможностей подарить букет ваших любимых цветов".
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gift...!
Ответ Gemma157
до конца карьеры всего ничего осталось. могли бы и не переходить никуда. либо раньше надо было
Три года назад был смысл..
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gift...!
Ответ Carg0
Это напрашивалось, все-таки Жулин у нас тренер №1 по танцам. Саша выбрала удачное время стать мамой, и если они с Ваней полны решимости продолжать карьеру, то решение самое правильное. Удачи ребятам, именно их хочется видеть первой парой страны, они достойны мировых пьедесталов.
Что напрашивалось?
27 и 29 лет ... Когда их выпустят хоть на международные старты, не говоря про ОИ...
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gift...!
Ответ АннаФ
Жулин смог в короткое время сделать с СК то, что ЖС не смогли сделать со СБ за 16 лет. Так, что когда если не сейчас попробовать что то изменить?! Думаю эта пара будет на следующих ОИ лидером, либо будет бороться за лидерство с парой Анжелики Крыловой!
Следующих ...это каких?
Им 27 и 29 лет...
Сидят без международной практики...
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gift...!
Ответ bobr13
БУкин найдет новую жену
Тоже вариант)))
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Іра Блоцкая-Вараксіна
Немного оффтоп. Помнится тут переживали, что межсезонье близится, новостей не будет. Пока начало прямо противоположное, и опять кстати в танцах.
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Татьяна Попова
Ответ gift...!
Чайковская им устроит очередь. Боюсь, что сейчас начнется такое месиво из пар и тренеров...
В следующем сезоне интересные юниоры выходят во взрослые. Будет рубилово. Танцы хоть воспрянут. А то совсем тухло в этом сезоне.
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Lapo Elkann
Ответ Екатерина Ивановская
Моя ты лапулечка❤ Какие вещи правильные сказала, умница! Многие знают меня как хейтершу Жулина, но если он сможет раскатать Сашуленьку и поставит им нормальные постановки, я изменю свое мнение.
Странно . Вас эта новость не убила ?
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Carg0
Это напрашивалось, все-таки Жулин у нас тренер №1 по танцам. Саша выбрала удачное время стать мамой, и если они с Ваней полны решимости продолжать карьеру, то решение самое правильное. Удачи ребятам, именно их хочется видеть первой парой страны, они достойны мировых пьедесталов.
+5
-2
+3
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Gemma157
до конца карьеры всего ничего осталось. могли бы и не переходить никуда. либо раньше надо было
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anyen
Ответ Екатерина Ивановская
Только Жулина :)
Что-то должно оставаться неизменным :) Постоянство - признак стабильности :)
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gift...!
Ответ Татьяна Попова
Сейчас все бывшие юниоры кагановские и Дрозды зарыдают. Думали что очередь сломали.
Чайковская им устроит очередь.
Боюсь, что сейчас начнется такое месиво из пар и тренеров...
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galik55
Грустная весть. Боюсь ничего оригинального и креативного не увидим. Но самой любимой танцевальной паре удачи и побед.
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bobr13
Ответ gift...!
Что теперь будет с женой Букина? она хореографом в зале работала и очень грамотно держала ребят в форме.
БУкин найдет новую жену
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Sv Sv
Упс! 🙃
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