Степанова об уходе от Жук и Свинина: «Хотим сказать слова благодарности нашим тренерам за все 16 лет, что мы были вместе и шли к тем результатам, которых достигли»
Фигуристка Александра Степанова высказалась о переходе в группу Александра Жулина.
Степанова выступает в танцах на льду с Иваном Букиным. Ранее дуэт тренировался у Ирины Жук и Александра Свинина.
«Пост бесконечной благодарности. На сегодняшний день весь наш с Иваном спортивный путь мы проходили с единственными нашими тренерами Александром Васильевичем и Ириной Владимировной.
И сейчас настал момент, когда не так много соревновательных сезонов для нас осталось, и мы решили попробовать перейти к другому тренеру – Александру Жулину.
Поэтому сегодня мы очень хотим сказать слова благодарности нашим тренерам за все 16 лет, сказать спасибо, что мы были вместе и шли к тем результатам, которых достигли! Спасибо... За все!
Конечно же, за нами стояли не только наши тренеры, но и целая команда специалистов и профессионалов своего дела! Хореографы, тренеры по ОФП, преподаватели по актерскому мастерству и бальным танцам. А также заботились о нашем физическом и психологическом здоровье наши врачи, массажисты и психолог.
Спасибо вам, спасибо, что были рядом», – написала фигуристка.
Но потом вспомнилось, что ISU убил паттерн в ритм танце
И самое время переучивать и разваливать технику у нового тренера.
Это поход за плюшками и не более.
27 и 29 лет ... Когда их выпустят хоть на международные старты, не говоря про ОИ...
Им 27 и 29 лет...
Сидят без международной практики...
Боюсь, что сейчас начнется такое месиво из пар и тренеров...