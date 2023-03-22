Степанова об уходе от Жук и Свинина: «Хотим сказать слова благодарности нашим тренерам за все 16 лет, что мы были вместе и шли к тем результатам, которых достигли»

Фигуристка Александра Степанова высказалась о переходе в группу .

Степанова выступает в танцах на льду с . Ранее дуэт тренировался у и .

«Пост бесконечной благодарности. На сегодняшний день весь наш с Иваном спортивный путь мы проходили с единственными нашими тренерами Александром Васильевичем и Ириной Владимировной.

И сейчас настал момент, когда не так много соревновательных сезонов для нас осталось, и мы решили попробовать перейти к другому тренеру – Александру Жулину.

Поэтому сегодня мы очень хотим сказать слова благодарности нашим тренерам за все 16 лет, сказать спасибо, что мы были вместе и шли к тем результатам, которых достигли! Спасибо... За все!

Конечно же, за нами стояли не только наши тренеры, но и целая команда специалистов и профессионалов своего дела! Хореографы, тренеры по ОФП, преподаватели по актерскому мастерству и бальным танцам. А также заботились о нашем физическом и психологическом здоровье наши врачи, массажисты и психолог.

Спасибо вам, спасибо, что были рядом», – написала фигуристка.