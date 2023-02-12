Александр Свинин: «У Степановой и Букина огромный потенциал, есть мотивация, потому что они не сделали всего, что могут»

Тренеры Александр Свинин и рассказали, что танцевальный дуэт – мотивирован продолжать карьеру.

– На днях Иван Букин заявил, что у них с Сашей в планах продолжать спортивную карьеру. Что вы думаете?

Свинин: Ваня с Сашей говорили об этом до и после Олимпийских игр в Пекине, не скрывали, что хотят продолжать. Олимпийский сезон у ребят был очень непростой, возникало много проблем, в том числе и со здоровьем.

Поэтому мы вместе решили, что этот сезон ребята пропустят. На наш взгляд, у этой пары огромный потенциал, есть мотивация, потому что они не сделали всего, что могут.

Жук: Безусловно, Ваня с Сашей не реализовали себя. И само участие лидирующей пары в соревнованиях позитивно скажется на общей атмосфере, потому что за ними будут тянуться остальные.

Букин о возвращении на соревнования: «А никто и не уходил! Будем стараться, чтобы мы были на них в следующем сезоне»