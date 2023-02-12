Александр Свинин: «У Степановой и Букина огромный потенциал, есть мотивация, потому что они не сделали всего, что могут»

Теги сборная России Ирина Жук танцы на льду Александр Свинин Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Тренеры Александр Свинин и Ирина Жук рассказали, что танцевальный дуэт Александра СтепановаИван Букин мотивирован продолжать карьеру. 

– На днях Иван Букин заявил, что у них с Сашей в планах продолжать спортивную карьеру. Что вы думаете?

Свинин: Ваня с Сашей говорили об этом до и после Олимпийских игр в Пекине, не скрывали, что хотят продолжать. Олимпийский сезон у ребят был очень непростой, возникало много проблем, в том числе и со здоровьем.

Поэтому мы вместе решили, что этот сезон ребята пропустят. На наш взгляд, у этой пары огромный потенциал, есть мотивация, потому что они не сделали всего, что могут.

Жук: Безусловно, Ваня с Сашей не реализовали себя. И само участие лидирующей пары в соревнованиях позитивно скажется на общей атмосфере, потому что за ними будут тянуться остальные.

Букин о возвращении на соревнования: «А никто и не уходил! Будем стараться, чтобы мы были на них в следующем сезоне»

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olvl
Было бы здорово, если бы Саша с Ваней продолжили выступать. Красивая пара и вообще классные они.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
У тренера Свинина дочь Свинина?
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elvira r
Очень ждём. В танцах у нас такой пробел. За сегодняшних лидеров стыдно
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Свинин надеется, что в новом сезоне "пустоты" заполнятся? Или Степанова и следующий сезон будет "занята"?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий