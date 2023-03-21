Татьяна Тарасова: «Прекрасно, что все тренеры группы Тутберидзе на чемпионате мира»

назвала прекрасной новость о том, что прилетела на ЧМ.

Также на чемпионате мира присутствуют и .

Тренеры группы Тутберидзе сопровождают итальянского фигуриста Даниэля Грассля, а также и Нику Эгадзе из Грузии.

«Прекрасно, что все тренеры группы Тутберидзе на чемпионате мира.

Поменять что-то за такое время работы трудно, посмотрим, как будет на соревновании», – ответила Тарасова на вопрос об ожиданиях от выступления Грассля.

Главный трансфер сезона в фигурке: Грассль к Тутберидзе – ради чего и почему на него все ополчились?

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