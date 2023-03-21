Татьяна Тарасова: «Прекрасно, что все тренеры группы Тутберидзе на чемпионате мира»
Татьяна Тарасова назвала прекрасной новость о том, что Этери Тутберидзе прилетела на ЧМ.
Также на чемпионате мира присутствуют Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.
Тренеры группы Тутберидзе сопровождают итальянского фигуриста Даниэля Грассля, а также Мориса Квителашвили и Нику Эгадзе из Грузии.
«Прекрасно, что все тренеры группы Тутберидзе на чемпионате мира.
Поменять что-то за такое время работы трудно, посмотрим, как будет на соревновании», – ответила Тарасова на вопрос об ожиданиях от выступления Грассля.
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Странно, что вас этот вопрос не интересовал в прежние годы, когда ТШТ так же выезжал полным составм на старты типа ЧЕ, ЧМ, олимпиады и т.д.
Уже Федотов вчера валил прыжки.
У меня прямо в зобу дыханье сперло от счастья.