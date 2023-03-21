Татьяна Тарасова: «Прекрасно, что все тренеры группы Тутберидзе на чемпионате мира»

Теги Татьяна Тарасова сборная России сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Морис Квителашвили сборная Грузии Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков ТАСС Даниэль Грассль Ника Эгадзе Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала прекрасной новость о том, что Этери Тутберидзе прилетела на ЧМ.

Также на чемпионате мира присутствуют Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков

Тренеры группы Тутберидзе сопровождают итальянского фигуриста Даниэля Грассля, а также Мориса Квителашвили и Нику Эгадзе из Грузии. 

«Прекрасно, что все тренеры группы Тутберидзе на чемпионате мира.

Поменять что-то за такое время работы трудно, посмотрим, как будет на соревновании», – ответила Тарасова на вопрос об ожиданиях от выступления Грассля. 

Главный трансфер сезона в фигурке: Грассль к Тутберидзе – ради чего и почему на него все ополчились?

Встречаем фигурный ЧМ без России: два ультра-си на 35 участниц, но Тутберидзе все равно там и идет за медалью

 

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25 комментариев

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Irina Kistler
Ответ Lapo Elkann
А у Эгадзе ? не помню как было на ЧЕ.
Ну он же за Грузию выступает, я задала вопрос международному тех арбитру в Швейцарии почему в Финляндии Дудаков не был с Морисом в kiss/ cry, дама объяснила, что нужно быть в офиц. списках, поданнвх нац. комитетами до соревнований. Я пыталась уточнить, а как же личному тренеру?- Оказывается все равно надо быть в этом списке, а к бортику могут допускаться другие "категории лиц" как: Представитель страны, 2, 3 тренер, массажист и др.титулы я всех не успела запомнить, которые обсуждаются и утверждаются на каждый турнир))
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Акселек давай
Надеюсь, наши там не сильно навредят демократии своим присутствием)
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Анна Беляева
Ответ Makar Veshik
Для вас этот комментарий оказался таким серьезным:)))))?
так вы за сегодня то ли третий, то ли пятый, у кого внезапно проснулся интерес,с кем же там "хрустальные" дети? Раньше как-то народ не задавался таким вопросом, хотя на ту же олимпиаду выезжали почти на два месяца. Чего вдру все одноременно-то возбудились по заброженным спортсменам?
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Delirium
Ответ Fellina
И что в этом прекрасного?!
Что все три тренера, несмотря на всевозможные препятствия, со своими спортсменами на ЧМ и постараются помочь им всем, чем смогут.
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Lapo Elkann
Ответ Elenavasilevna
Насчет поддержки, уверена, проблем не будет.
Да конечно, но интересно, он в Италии опять или в Москве.
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Ответ Анна Беляева
Как обычно Похилюк, Цурская и Пунин. Можно подумать в Хрустальном ровно три тренера. Там банда челвоек из 30 тренерских кадров. Уж как-нибудь разберутся, кому тренировки вести у спортсменов ТШТ. Странно, что вас этот вопрос не интересовал в прежние годы, когда ТШТ так же выезжал полным составм на старты типа ЧЕ, ЧМ, олимпиады и т.д.
Для вас этот комментарий оказался таким серьезным:)))))?
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Elenavasilevna
Ответ Lapo Elkann
Интересно, Мориса они выведут ? Парень был в депрессии . нужна поддержка.
Насчет поддержки, уверена, проблем не будет.
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Elenavasilevna
Ответ Анна Беляева
Как обычно Похилюк, Цурская и Пунин. Можно подумать в Хрустальном ровно три тренера. Там банда челвоек из 30 тренерских кадров. Уж как-нибудь разберутся, кому тренировки вести у спортсменов ТШТ. Странно, что вас этот вопрос не интересовал в прежние годы, когда ТШТ так же выезжал полным составм на старты типа ЧЕ, ЧМ, олимпиады и т.д.
Тем более, что сезон закончен, стартов больше не планируется))
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Анна Беляева
Ответ Makar Veshik
Это для них конечно прекрасно, но кто в хрустальном с фигуристами занимается? Старшим там Железняков остался.
Как обычно Похилюк, Цурская и Пунин. Можно подумать в Хрустальном ровно три тренера. Там банда челвоек из 30 тренерских кадров. Уж как-нибудь разберутся, кому тренировки вести у спортсменов ТШТ.

Странно, что вас этот вопрос не интересовал в прежние годы, когда ТШТ так же выезжал полным составм на старты типа ЧЕ, ЧМ, олимпиады и т.д.
+6
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Валерий Петров
Ответ Е...С
Не удивлюсь, если ФФКР еще и командировочные и гостиницу оплачивает.
А не итальянская и грузинская федры? А кто оплачивает Урманову, тренерам Губановой, кто Орсеру платил за гостиницу, когда он с Медведевой ездил?
+3
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Lapo Elkann
Ответ Irina Kistler
вывести- то выведут, а вот в Kiss and cry оказывается не имеет право заходить, так как не заявлены Грузинской и Итальянской делегациями.
А у Эгадзе ? не помню как было на ЧЕ.
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Лакс
вообще то не все, а если бы все, то что в этом прекрасного если остальные без присмотра.
Уже Федотов вчера валил прыжки.
+1
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Irina Kistler
Ответ Е...С
И получают в это время зарплату в России.
не переживайте, вы так за их з/ пл - они неделю " за свой счёт взяли", спити спокойно!
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Irina Kistler
Ответ Lapo Elkann
Интересно, Мориса они выведут ? Парень был в депрессии . нужна поддержка.
вывести- то выведут, а вот в Kiss and cry оказывается не имеет право заходить, так как не заявлены Грузинской и Итальянской делегациями.
+4
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JL JL
Великолепно, потрясающе, грандиозно...
У меня прямо в зобу дыханье сперло от счастья.
+3
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Валерий Петров
Ответ Makar Veshik
Это для них конечно прекрасно, но кто в хрустальном с фигуристами занимается? Старшим там Железняков остался.
Похилюк наверное
+1
0
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Lanna
Ответ Е...С
Не удивлюсь, если ФФКР еще и командировочные и гостиницу оплачивает.
За грузинского и итальянского фигуриста командировочные? А их Федерации не платят?
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Misson
Давайте, Даня и Ника, не подкачайте свой каток. Морис сейчас явно не в форме, из Италии вернулся никаким.
+1
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Пользователь заблокирован
Это для них конечно прекрасно, но кто в хрустальном с фигуристами занимается? Старшим там Железняков остался.
+1
0
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Е...С
Ответ Е...С
И получают в это время зарплату в России.
Не удивлюсь, если ФФКР еще и командировочные и гостиницу оплачивает.
+2
-4
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Е...С
И получают в это время зарплату в России.
+3
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Fellina
И что в этом прекрасного?!
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Doctor V
Прелестно. Все спортсмены сидят дома, а тренеры по чемпионатам катаются.
+4
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Lapo Elkann
Интересно, Мориса они выведут ? Парень был в депрессии . нужна поддержка.
+4
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Нурсултан Хамзаев
надеюсь не будут стоять в углу))
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