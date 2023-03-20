Матвей Ветлугин: «Идея показательного номера была моя. Сразу понимал, что должны быть Загитова и Ягудин – это легендарные олимпийские программы»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко Алексей Ягудин Елизавета Туктамышева Алина Загитова Матвей Ветлугин Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Матвей Ветлугин рассказал о реакции фигуристов, которых он спародировал. 

В показательном номере на турнире шоу-программ Ветлугин повторил образы Алины Загитовой («Дон Кихот»), Елизаветы Туктамышевой (Toxic), Евгения Плющенко (Sex Bomb) и Алексея Ягудина («Зима»).

– Идея номера твоя?

– Да. Звучит нескромно, но концепция моя. Татьяна Прокофьева, хореограф, помогла мне с театральной точки зрения, как обыграть переходы от одного к другому, где какое лицо сделать мимикой, как передать образы пластикой.

Брали видео из выступлений, вставали перед зеркалом и делали так, чтобы это было максимально точно – вплоть до угла наклона руки и направления взгляда.

Алексей Николаевич Мишин помогал своим шлифующим взглядом, а Кирилл Алешин просто все время ржал.

– Почему выбрал именно этих четырех фигуристов для пародий?

– Сразу понимал, что должны быть Алина и Леша, потому что это легендарные олимпийские программы. За Играми все-таки следит большая часть населения нашей страны.

А дальше уже был вопрос, кого взять еще. Остановился на фигуристах с крутыми показательными из нашей группы — Лиза и Женя. Думаю, этот выбор был корректен.

– Как отреагировали герои твоих пародий?

– Алексей Ягудин поблагодарил за номер. Не знаю, насколько в итоге получилось похоже, но, думаю, ему было приятно посмотреть на «себя» в день рождения. Его программу помнят, это постановка из золотого фонда фигурного катания. Это был подарок ему от меня на 43-летие.

Татьяна Анатольевна Тарасова даже немного засмущалась, когда я подарил ей букет после выступления. Не знала, что сказать – увидела меня с цветами и такая: «Ой, это мне?»

Лиза Туктамышева была очень рада, даже помогала мне в процессе постановки — показывала отдельные движения. 

Алина Загитова очень сильно удивилась – до нее до начала выступления не дошли слухи, что она будет одной из героинь моей постановки. Она тоже поздравила меня и поблагодарила за выступление.

Про Женю Плющенко ничего не знаю – он мне не писал, и до меня не доносилось никаких слухов о его реакции, – сказал Ветлугин. 

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36 комментариев

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Девушка Безимени
Ответ Lolka12
Я даже ее программы не помню, потому что ни о чем
да при чем тут вы
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Lolka12
Ответ Девушка Безимени
а щербакова??!
Я даже ее программы не помню, потому что ни о чем
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Девушка Безимени
а щербакова??!
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zzz-j
Номер шикарный, настоящий показательный номер! Олимпийские проги Алины и Лехи канонические! Показалки Лизы и Плю всеми узнаваемые и многими любимы. Просто классная идея и воплощение отличное. Молодец! Вот и ответ всем тем, кто возмущался, что Ветлугин участвовал в шоу. Прекрасно украсил он это шоу!
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Kareglazaya
Вклад Кирилла Алешина самый значимый 🤣
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azelana
"Про Женю Плющенко..." - некрасиво панибратство в публичном пространстве выглядит. От кого бы то ни было. Даже, если друзья закадычные по жизни.
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Olga Tchistyakov
Где то я читала,что дорожку Ягудина не повторил ещё ни один фигурист.Ну вот вам ,пожалуйста Матвей ,УМНИЦА!
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Свет19
Хорошо снял образы. Движения, фишки. Можно даже было ещё кого-то добавить.
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bona ulo
Тогда Матвей вдвойне-втройне молодец.) Классный был номер. Мы тоже ржали всей семьей весь номер, но при этом заметили, что он очень даже неплохо перевоплощался в каждый образ.
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azelana
Идея мне не показалась новой. Помнится, у Гаджиевой в передаче было задание изобразить программы других фигуристов, и ДК ребята показывали.
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vanessa2021
Ответ aion
Матвей бы получил приз зрительских симпатий, если бы наглая подружка Кондратюка не лезла куда не нужно
Щербакова получила бы последнее место, если бы не лезла нагло по чужим головам. На этом шоу практически ВСЕ номера были лучше катания по кругу с томным видом Шербаковой.

С щербаковой фигуристы скоро не будут здороваться за ее бла.т..

И да, вместо Щербаковой я бы хотела видеть Ветлугина на третьем месте.

А зрительское голосование- это реальность. Фанатскую базу надо завоевывать не одним выступлением.
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Додик Аксель
Матвей подарил яркий номер, где проявил свой артистизм, актёрское мастерство, всё было мило, узнаваемо и с чувством хорошего юмора. Молодец !
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Татьяна Тычинская
Ответ ксанна
Молодец Матвей! Ваш номер самый запомнившийся. Всё точно воспроизведено, - жесты, движение, позы, даже поворот головы! Не только костюмы. Два по настояшему жизнерадостных, шутливых номера - ваш и Мэрилинка-Алинка.
++++++++ закончились голоса(
+1
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Алеся Ткаченко
Ответ Зиля Бадриева
Это фишка Алексея, которой он гордится до сих пор. Конечно, очень сложно её катать. Матвей ещё понравился своим лёгким характером и непередаваемым чувством юмора. Его шутка про грибы это что то.
Он потом сам пожалел что так пошутил,потому что ему стали припоминать к месту и ни к месту эту шутку.Даже игрушку-гриб подарили
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aion
Ответ vanessa2021
Матвею надо было третье место дать. Вместо Щербаковой. У Матвея была веселая, необычная программа, как раз в духе шоу- конкурса. У Щербаковой были ее обычные нудли, которые все видели сто раз уже.
Матвей бы получил приз зрительских симпатий, если бы наглая подружка Кондратюка не лезла куда не нужно
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Призрачный триксель
У Матвея был очень крутой номер, Алину и дорожку шагов Ягудина он изобразил фантастически 😁
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vanessa2021
Матвей должен быть в призовой тройке жюри со своим номером.
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Marya Y
Молодец, Матвей, очень классный номер получился.) Надеюсь, его пригласят во многие шоу этого межсезонья.
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ксанна
Молодец Матвей!
Ваш номер самый запомнившийся.
Всё точно воспроизведено, - жесты, движение, позы, даже поворот головы! Не только костюмы.

Два по настояшему жизнерадостных, шутливых номера - ваш и Мэрилинка-Алинка.
+3
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galik55
Ответ Инна Плотникова
Да, задумка огонь, очень смешно было, понравилось всем. Такой номер был один, это одна из ассоциаций теперь с этим шоу, может даже главная. Конечно, первое место ему не светило, не солидно, но приз от большинства зрителей мог бы быть его.
Вот с призом зрительских симпатий согласна, его должен быть, не избито, весело.
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Мила13
Идея бомбическая, выбраны узнаваемые даже не для самых активных знатаков фк постановки, побольше таких идей Матвею, возможностей для реализации и достойных оценок от судей и зрителей!
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vanessa2021
Ответ Инна Плотникова
Да, задумка огонь, очень смешно было, понравилось всем. Такой номер был один, это одна из ассоциаций теперь с этим шоу, может даже главная. Конечно, первое место ему не светило, не солидно, но приз от большинства зрителей мог бы быть его.
Матвею надо было третье место дать. Вместо Щербаковой. У Матвея была веселая, необычная программа, как раз в духе шоу- конкурса. У Щербаковой были ее обычные нудли, которые все видели сто раз уже.
+13
-9
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Зиля Бадриева
Ответ Оле-Лукойе
Причем, Матвей отметил, как ему сложно она далась, а то послушаешь завсегдатаев спортса, так её скатать - раз плюнуть.
Это фишка Алексея, которой он гордится до сих пор. Конечно, очень сложно её катать. Матвей ещё понравился своим лёгким характером и непередаваемым чувством юмора. Его шутка про грибы это что то.
+4
-1
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Светлана Менова
Ответ Екатерина Ивановская
Вот! Человек не получил вообще награды и не ноет, что номер не оценили. Поучиться бы многим.
Это просто неполное интервью принесли. Матвей сказал, что расстроился из-за оценок:

"— Как отреагировал на оценки?
— Давайте скажу правду — оценки расстроили. Ожидал более высоких, но дальнейшая очень теплая реакция болельщиков на сегодняшний день несет для меня бОльшую ценность, нежели теоретически возможное призовое место или специальный приз".
https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-20-figurist-matvey-vetlugin-intervyu-o-turnire-shou-programm-russkiy-vyzov-parodiya-na-alinu-zagitovu-yevgeniya-plyushchenko-alekseya-yagudina-yevgeniya-plyushchenko
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Инна Плотникова
Ответ galik55
Матвей задумка и исполнение блестящие. Зацепил, зажег. Здорово. Удачи и новых творческих свершений
Да, задумка огонь, очень смешно было, понравилось всем. Такой номер был один, это одна из ассоциаций теперь с этим шоу, может даже главная. Конечно, первое место ему не светило, не солидно, но приз от большинства зрителей мог бы быть его.
+9
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