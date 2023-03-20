Матвей Ветлугин: «Идея показательного номера была моя. Сразу понимал, что должны быть Загитова и Ягудин – это легендарные олимпийские программы»

рассказал о реакции фигуристов, которых он спародировал.

В показательном номере на турнире шоу-программ Ветлугин повторил образы («Дон Кихот»), (Toxic), (Sex Bomb) и («Зима»).

– Идея номера твоя?

– Да. Звучит нескромно, но концепция моя. Татьяна Прокофьева, хореограф, помогла мне с театральной точки зрения, как обыграть переходы от одного к другому, где какое лицо сделать мимикой, как передать образы пластикой.

Брали видео из выступлений, вставали перед зеркалом и делали так, чтобы это было максимально точно – вплоть до угла наклона руки и направления взгляда.

Алексей Николаевич Мишин помогал своим шлифующим взглядом, а Кирилл Алешин просто все время ржал.

– Почему выбрал именно этих четырех фигуристов для пародий?

– Сразу понимал, что должны быть Алина и Леша, потому что это легендарные олимпийские программы. За Играми все-таки следит большая часть населения нашей страны.

А дальше уже был вопрос, кого взять еще. Остановился на фигуристах с крутыми показательными из нашей группы — Лиза и Женя. Думаю, этот выбор был корректен.

– Как отреагировали герои твоих пародий?

– Алексей Ягудин поблагодарил за номер. Не знаю, насколько в итоге получилось похоже, но, думаю, ему было приятно посмотреть на «себя» в день рождения. Его программу помнят, это постановка из золотого фонда фигурного катания. Это был подарок ему от меня на 43-летие.

Татьяна Анатольевна Тарасова даже немного засмущалась, когда я подарил ей букет после выступления. Не знала, что сказать – увидела меня с цветами и такая: «Ой, это мне?»

Лиза Туктамышева была очень рада, даже помогала мне в процессе постановки — показывала отдельные движения.

Алина Загитова очень сильно удивилась – до нее до начала выступления не дошли слухи, что она будет одной из героинь моей постановки. Она тоже поздравила меня и поблагодарила за выступление.

Про Женю Плющенко ничего не знаю – он мне не писал, и до меня не доносилось никаких слухов о его реакции, – сказал Ветлугин.

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