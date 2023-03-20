Матвей Ветлугин: «Идея показательного номера была моя. Сразу понимал, что должны быть Загитова и Ягудин – это легендарные олимпийские программы»
Матвей Ветлугин рассказал о реакции фигуристов, которых он спародировал.
В показательном номере на турнире шоу-программ Ветлугин повторил образы Алины Загитовой («Дон Кихот»), Елизаветы Туктамышевой (Toxic), Евгения Плющенко (Sex Bomb) и Алексея Ягудина («Зима»).
– Идея номера твоя?
– Да. Звучит нескромно, но концепция моя. Татьяна Прокофьева, хореограф, помогла мне с театральной точки зрения, как обыграть переходы от одного к другому, где какое лицо сделать мимикой, как передать образы пластикой.
Брали видео из выступлений, вставали перед зеркалом и делали так, чтобы это было максимально точно – вплоть до угла наклона руки и направления взгляда.
Алексей Николаевич Мишин помогал своим шлифующим взглядом, а Кирилл Алешин просто все время ржал.
– Почему выбрал именно этих четырех фигуристов для пародий?
– Сразу понимал, что должны быть Алина и Леша, потому что это легендарные олимпийские программы. За Играми все-таки следит большая часть населения нашей страны.
А дальше уже был вопрос, кого взять еще. Остановился на фигуристах с крутыми показательными из нашей группы — Лиза и Женя. Думаю, этот выбор был корректен.
– Как отреагировали герои твоих пародий?
– Алексей Ягудин поблагодарил за номер. Не знаю, насколько в итоге получилось похоже, но, думаю, ему было приятно посмотреть на «себя» в день рождения. Его программу помнят, это постановка из золотого фонда фигурного катания. Это был подарок ему от меня на 43-летие.
Татьяна Анатольевна Тарасова даже немного засмущалась, когда я подарил ей букет после выступления. Не знала, что сказать – увидела меня с цветами и такая: «Ой, это мне?»
Лиза Туктамышева была очень рада, даже помогала мне в процессе постановки — показывала отдельные движения.
Алина Загитова очень сильно удивилась – до нее до начала выступления не дошли слухи, что она будет одной из героинь моей постановки. Она тоже поздравила меня и поблагодарила за выступление.
Про Женю Плющенко ничего не знаю – он мне не писал, и до меня не доносилось никаких слухов о его реакции, – сказал Ветлугин.
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С щербаковой фигуристы скоро не будут здороваться за ее бла.т..
И да, вместо Щербаковой я бы хотела видеть Ветлугина на третьем месте.
А зрительское голосование- это реальность. Фанатскую базу надо завоевывать не одним выступлением.
Ваш номер самый запомнившийся.
Всё точно воспроизведено, - жесты, движение, позы, даже поворот головы! Не только костюмы.
Два по настояшему жизнерадостных, шутливых номера - ваш и Мэрилинка-Алинка.
"— Как отреагировал на оценки?
— Давайте скажу правду — оценки расстроили. Ожидал более высоких, но дальнейшая очень теплая реакция болельщиков на сегодняшний день несет для меня бОльшую ценность, нежели теоретически возможное призовое место или специальный приз".
https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-20-figurist-matvey-vetlugin-intervyu-o-turnire-shou-programm-russkiy-vyzov-parodiya-na-alinu-zagitovu-yevgeniya-plyushchenko-alekseya-yagudina-yevgeniya-plyushchenko