Тарасова о том, что Дэвис и Смолкин выступят в ледовом шоу в США: «Вы что за ними так следите? Они что, чемпионы мира или Олимпиады?»
Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступят в ледовом шоу в США.
Шоу Ice on Fire пройдет 10 июня в Лисбурге, штат Вирджиния.
«Слушайте, скажите мне, Дэвис и Смолкин у нас что – чемпионы мира, Европы или чемпионы Олимпийских игр? Вы че за ними так следите? Что вы так волнуетесь?
Будут показательные выступления, они будут выступать в Америке. Мы когда‑то тоже тренировались и выступали на показательных в Америке. Что криминального в этом?
По смене спортивного гражданства уже писали, что их не взяли. Они просматривались, и на этом все. Мне никто ничего не говорил о смене гражданства, я не знаю. А в показательных почему бы и не поучаствовать?» – сказала Тарасова.
Дэвис и Смолкин пропустили сезон-2022/23. Ранее сообщалось, что они хотели перейти в сборные США, Израиля и Грузии.
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