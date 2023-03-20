Тарасова о том, что Дэвис и Смолкин выступят в ледовом шоу в США: «Вы что за ними так следите? Они что, чемпионы мира или Олимпиады?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Диана Дэвис Глеб Смолкин ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступят в ледовом шоу в США. 

Шоу Ice on Fire пройдет 10 июня в Лисбурге, штат Вирджиния. 

«Слушайте, скажите мне, Дэвис и Смолкин у нас что – чемпионы мира, Европы или чемпионы Олимпийских игр? Вы че за ними так следите? Что вы так волнуетесь?

Будут показательные выступления, они будут выступать в Америке. Мы когда‑то тоже тренировались и выступали на показательных в Америке. Что криминального в этом?

По смене спортивного гражданства уже писали, что их не взяли. Они просматривались, и на этом все. Мне никто ничего не говорил о смене гражданства, я не знаю. А в показательных почему бы и не поучаствовать?» – сказала Тарасова.

Дэвис и Смолкин пропустили сезон-2022/23. Ранее сообщалось, что они хотели перейти в сборные США, Израиля и Грузии.

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8 комментариев

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именименя
А почему любители фк не могут поинтересоваться, как там члены сборной России по ФК? Тренируются ли? Планируют ли за Россию выступать? чай не ноунеймы какие то, все таки представляли страну на ОИ
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Katerina Sunny
То есть всё - таки не взяли. А то тут столько версий было.
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Ёжик_в_тумане
Ответ Шубы
так они же все ещё первая пара нашей страны, не? Если вдруг замаячит возвращение РФ в спорт, то замаячат и они. И подвинут всех, несмотря ни на что. И Ангелополов со их пиаром, и Худайбердиеву с мужем, и Шанаеву с ее сиськами. Тем более у Дэвис они тоже есть.
Первая пара страны давно ХБ
+1
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Девушка Безимени
круче
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Шубы
так они же все ещё первая пара нашей страны, не? Если вдруг замаячит возвращение РФ в спорт, то замаячат и они. И подвинут всех, несмотря ни на что. И Ангелополов со их пиаром, и Худайбердиеву с мужем, и Шанаеву с ее сиськами. Тем более у Дэвис они тоже есть.
+5
-1
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Ебздрогыч
Там просто у партнерши мама очень интересная, вот и следим немного
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Toplady
Вот и я о том кому они нужны кроме маман, никому
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Алеся Ткаченко
Лучше!Они мамина радость
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