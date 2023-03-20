Тарасова о том, что Дэвис и Смолкин выступят в ледовом шоу в США: «Вы что за ними так следите? Они что, чемпионы мира или Олимпиады?»

прокомментировала новость о том, что и выступят в ледовом шоу в США.

Шоу Ice on Fire пройдет 10 июня в Лисбурге, штат Вирджиния.

«Слушайте, скажите мне, Дэвис и Смолкин у нас что – чемпионы мира, Европы или чемпионы Олимпийских игр? Вы че за ними так следите? Что вы так волнуетесь?

Будут показательные выступления, они будут выступать в Америке. Мы когда‑то тоже тренировались и выступали на показательных в Америке. Что криминального в этом?

По смене спортивного гражданства уже писали, что их не взяли. Они просматривались, и на этом все. Мне никто ничего не говорил о смене гражданства, я не знаю. А в показательных почему бы и не поучаствовать?» – сказала Тарасова.

Дэвис и Смолкин пропустили сезон-2022/23. Ранее сообщалось, что они хотели перейти в сборные США, Израиля и Грузии.

Логика белого пальто заводит в тупик. Почему я не верил и не верю Дэвис и Смолкину