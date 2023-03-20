Татьяна Тарасова: «Не понимаю, за что могут наказать Плющенко. За то, что он задал вопрос судьям?»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России чемпионат России среди юниоров судьи Софья Федченко Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что комиссии по этике не за что наказывать Евгения Плющенко

Плющенко раскритиковал судейство после первенства России среди юниоров. Его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова стали второй и четвертой. Победила ученица Софьи Федченко Алина Горбачева.

Сегодня комиссия по этике ФФКР рассмотрела слова Плющенко и вынесла рекомендации. Решение о возможных санкциях в отношении тренера будет принято на заседании исполкома ФФКР в апреле.

«Не знаю, какие рекомендации вынесла комиссия. Но я не понимаю, за что его могут наказать.

За то что он задал вопрос судьям? Я этого не понимаю, правда.

Это рабочие моменты, они не для разбирательств на высшем уровне федерации», – сказала Тарасова. 

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

25 комментариев

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Ёжик_в_тумане
Ответ доломит
я явно чтото пропустил. в какой момент эти двое спелись
Давно с 2019 года.
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МИХАЛЫЧ
Конечно , просто в мурло дать , за гавёшки
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Евгения Гринева
Ответ Jessi
Он сказал по-другому , что почему -то у других недокруты и ошибки не замечают, так разве это неправда ? Гордееву , которая даже не отобралась в ФГП , потому что на ЭГП судьи отмечали ее уже привычные недокруты , а тут на ПР и ФГП судьи резко ослепли ! И явно не из-за любви к Гордеевой или ее блата , а лишь бы не пустить Титову на подиум . Напомню , что если бы Титовой хотя бы на одном прыжке поставили кушку , а не галку , а Гордеевой наоборот, на явном недокруте поставили бы галку , то Титова была бы с бронзой. Про Садкову с 2 я падениями и нулевым вращением даже говорить не хочется
Пусть разберет публично ошибки своих спортсменов, которые не замечают. Слабо или это другое?
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Anna Stefan
Ответ Jessi
Он сказал по-другому , что почему -то у других недокруты и ошибки не замечают, так разве это неправда ? Гордееву , которая даже не отобралась в ФГП , потому что на ЭГП судьи отмечали ее уже привычные недокруты , а тут на ПР и ФГП судьи резко ослепли ! И явно не из-за любви к Гордеевой или ее блата , а лишь бы не пустить Титову на подиум . Напомню , что если бы Титовой хотя бы на одном прыжке поставили кушку , а не галку , а Гордеевой наоборот, на явном недокруте поставили бы галку , то Титова была бы с бронзой. Про Садкову с 2 я падениями и нулевым вращением даже говорить не хочется
Если бы Титовой поставили её реальные недокруты и компы, она улетела бы в конец десятки. У Садковой все ошибки в протоколах отмечены.
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Jessi
Ответ Kareglazaya
Опять под дурочку косит. Плющенко оскорбил спортсменов из других тренерских штабов, а еще сказал, что судьи намеренно игнорируют ошибки ряда спортсменов.
Он сказал по-другому , что почему -то у других недокруты и ошибки не замечают, так разве это неправда ? Гордееву , которая даже не отобралась в ФГП , потому что на ЭГП судьи отмечали ее уже привычные недокруты , а тут на ПР и ФГП судьи резко ослепли ! И явно не из-за любви к Гордеевой или ее блата , а лишь бы не пустить Титову на подиум . Напомню , что если бы Титовой хотя бы на одном прыжке поставили кушку , а не галку , а Гордеевой наоборот, на явном недокруте поставили бы галку , то Титова была бы с бронзой. Про Садкову с 2 я падениями и нулевым вращением даже говорить не хочется
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N-fox
Просто вопрос. Хорошая попытка, но нет.
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Девушка Безимени
волчица в овечьей шкуре
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Jessi
Ответ Manukello
и правильно сделают
Ничего правильного , нашли мальчика для битья и козла отпущения . Кому-то сходит с рук буквально все, и обсуждение судейства у том числе, а именно от Плющенко требуют ответа за наивную просьбу -«ставите галку моему спортсмену, ставьте и другим».
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Kareglazaya
Опять под дурочку косит.
Плющенко оскорбил спортсменов из других тренерских штабов, а еще сказал, что судьи намеренно игнорируют ошибки ряда спортсменов.
+6
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доломит
я явно чтото пропустил. в какой момент эти двое спелись
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Jessi
Ответ Наталья Трофимова
Если бы Плющенко задал вопрос судья - это был бы другой разговор. Плющенко вынес ультиматум. Либо ставьте моим спортсменом энные баллы, были мы переходим в другие федерации. А это вообще ни разу не вопрос. И тут принципиальная разница.
То есть предлагаете его наказать за то, что не хочет терпеть судейский беспредел ? Тем более он отметил, что он не хочет переходов, родители фигуристок смотрят на это все и приходят к такому решению
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-8
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Manukello
Ответ Jessi
Я бы не была так уверена , хотят устроить Плющенко показательную порку, чтоб остальным повадно не было , теперь никто из тренеров и спортсменов и пикнуть не посмеет в сторону федры и судей.
и правильно сделают
+7
-3
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Jessi
Ответ Darth_Pershman
Т.е. Плющу, по вашему, можно оскорблять других фигуристок и их тренеров?
Кого и как он оскорбил ?
+3
-3
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Vera Goncharova
Ну как минимум за то, что он задавал вопросы через оскорбление фигуристов других ТШ) Этого уже достаточно
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Anna Stefan
Ну, допустим, если за такой "вопрос судьям", по мнению ТАТ, наказывать не нужно, ну ок. А что насчёт угроз перевода фигуристок - членов сборной в зарубежные федерации? И публичного обзывание детей "говёшками"? Нет повода наказывать??? Может быть, ему ещё премию выписать за это?
Впрочем, не удивлюсь, если в результате вместо наказания решат его ещё и наградить, а накажут ни в чём не провинившуюся Федченко)))
+7
-4
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Наталья Трофимова
Если бы Плющенко задал вопрос судья - это был бы другой разговор. Плющенко вынес ультиматум. Либо ставьте моим спортсменом энные баллы, были мы переходим в другие федерации. А это вообще ни разу не вопрос. И тут принципиальная разница.
+15
-4
+11
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Darth_Pershman
Ответ Jessi
Почему Транькову можно материться на всю страну в прямом эфире на главном канале и это никак не наказывается , хореографу можно оскорблять ушедших несовершеннолетних учениц , а Плющенко хотят наказать за просьбу судить всех одинаково ?
Т.е. Плющу, по вашему, можно оскорблять других фигуристок и их тренеров?
+6
-4
+2
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Jessi
Ответ Ёжик_в_тумане
Татьяна Анатольевна, да не волнуйтесь вы так, никто Плющенко и пальцем не тронет. ОЧ в России всё позволено, они это заслужили.
Я бы не была так уверена , хотят устроить Плющенко показательную порку, чтоб остальным повадно не было , теперь никто из тренеров и спортсменов и пикнуть не посмеет в сторону федры и судей.
+6
-7
-1
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Lukeria
Ответ Лека-Лека
Представляю себе, если бы Плющ задал какой-нибудь вопрос, попутно назвав Ягудина говешкой. ТАТ бы сейчас извергалась, испражнялась, метала громы и молнии.
главное, чтобы удар не хватил
+3
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Jessi
Лучше выложили бы видео , на прошлой неделе в АП выложили четверные Ники и голос ТАТ за кадром «Ника, молодец !».
И Никита Михайлов на днях посетил АП, вроде Веронике ставит программу
+4
-6
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Jessi
Почему Транькову можно материться на всю страну в прямом эфире на главном канале и это никак не наказывается , хореографу можно оскорблять ушедших несовершеннолетних учениц , а Плющенко хотят наказать за просьбу судить всех одинаково ?
+5
-8
-3
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Лека-Лека
Представляю себе, если бы Плющ задал какой-нибудь вопрос, попутно назвав Ягудина говешкой.
ТАТ бы сейчас извергалась, испражнялась, метала громы и молнии.
+11
-4
+7
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AreYou
По-моему, всё понятно, а Татьяна Анатольевна нелогичные вопросы задает
+4
-4
0
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Александр Шульгин
Тарасова, тут слышу, тут не слышу, ту рыбу заворачиваю.
+22
-4
+18
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Ёжик_в_тумане
Татьяна Анатольевна, да не волнуйтесь вы так, никто Плющенко и пальцем не тронет. ОЧ в России всё позволено, они это заслужили.
+7
-3
+4
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