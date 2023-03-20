Татьяна Тарасова: «Не понимаю, за что могут наказать Плющенко. За то, что он задал вопрос судьям?»

считает, что комиссии по этике не за что наказывать .

Плющенко раскритиковал судейство после первенства России среди юниоров. Его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова стали второй и четвертой. Победила ученица Софьи Федченко Алина Горбачева.

Сегодня комиссия по этике ФФКР рассмотрела слова Плющенко и вынесла рекомендации. Решение о возможных санкциях в отношении тренера будет принято на заседании исполкома ФФКР в апреле.

«Не знаю, какие рекомендации вынесла комиссия. Но я не понимаю, за что его могут наказать.

За то что он задал вопрос судьям? Я этого не понимаю, правда.

Это рабочие моменты, они не для разбирательств на высшем уровне федерации», – сказала Тарасова.

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?