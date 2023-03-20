Татьяна Тарасова: «Не понимаю, за что могут наказать Плющенко. За то, что он задал вопрос судьям?»
Татьяна Тарасова считает, что комиссии по этике не за что наказывать Евгения Плющенко.
Плющенко раскритиковал судейство после первенства России среди юниоров. Его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова стали второй и четвертой. Победила ученица Софьи Федченко Алина Горбачева.
Сегодня комиссия по этике ФФКР рассмотрела слова Плющенко и вынесла рекомендации. Решение о возможных санкциях в отношении тренера будет принято на заседании исполкома ФФКР в апреле.
«Не знаю, какие рекомендации вынесла комиссия. Но я не понимаю, за что его могут наказать.
За то что он задал вопрос судьям? Я этого не понимаю, правда.
Это рабочие моменты, они не для разбирательств на высшем уровне федерации», – сказала Тарасова.
«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало
Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?
Плющенко оскорбил спортсменов из других тренерских штабов, а еще сказал, что судьи намеренно игнорируют ошибки ряда спортсменов.
Впрочем, не удивлюсь, если в результате вместо наказания решат его ещё и наградить, а накажут ни в чём не провинившуюся Федченко)))
И Никита Михайлов на днях посетил АП, вроде Веронике ставит программу
ТАТ бы сейчас извергалась, испражнялась, метала громы и молнии.