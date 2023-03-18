Илья Авербух: «По-моему, победитель был абсолютен – Ягудин. А за Ветлугина не переживайте – он талантлив, у него еще все впереди»

Теги Алексей Ягудин Илья Авербух сборная России мужское катание Матвей Ветлугин Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Илья Авербух считает заслуженной победу Алексея Ягудина на турнире шоу-программ.

«По-моему, победитель был абсолютен – Алексей Ягудин.

А за Матвея Ветлугина не переживайте. Он талантлив, и у него еще все впереди!» – сказал хореограф.

Турнир по шоу-программам «Русский вызов» проходил сегодня в Москве. Ягудин победил, исполнив номер на композицию Жака Бреля – Ne me quitte pas.

Ветлугин занял 21-е место, выступив в образах из программ Алины Загитовой, Елизаветы Туктамышевой, Евгения Плющенко и самого Ягудина.

⚡ Ягудин выиграл турнир по шоу-программам «Русский вызов», Синицина и Кацалапов – 2-е, Щербакова – 3-я, Загитова – 9-я, Валиева – 10-я

Номер, который порвал шоу-турнир фигуристов: пародия на Загитову, Плющенко, Ягудина и Туктика

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Дмитрий Алиев
Макар Игнатов
0%
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Елизавета Худайбердиева

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40 комментариев

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N-fox
Ответ pashkka
Ага, фломастер! ))) * Оригинальные номера Ветлугина и Валиевой - лучшие! И МиГов с Минчуком!
Ну, пусть фломастер, но для меня таки лучший. Кстати, номера Камилы и Матвея тоже очень понравились, оценки они получили крайне несправедливые. У Мигов в какой-то момент хотелрсь отстегнуть мячи, чтобы они свободнее катались, и усилили впечатление. Но все равно, им могли бы больге поставить.
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Alina Kernes
Ответ pashkka
Пусть лучше Авер расскажет, как сплагиатил номер Олега Попова "Лучик". А то тут Ягу гением считают, а он просто копирка! ))))
А, пардон. Нашла.
Нуу, да идея очевидно заимствована, но не прям копирка один один.
Похожая ситуация была, когда Худа-Базин скопировали номер каких-то танцоров. Все-таки был перенос с пола на лёд. Как и у Яга. Поэтому это не 100% плагиат. Но да, не слишком оригинально.
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Alina Kernes
Илья, постановка Ветлугина превосходит вообще все, что вы поставили для этого шоу.
Вообще, жаль, что Авербух ставит стОльким фигуристам. У него уже тоже с креативом беда. Повторы, цитаты из себя, одна и та же музыка.
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Karina kolesnikova
Ой, и тут очередь?
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pashkka
Ответ Ang Feo
Ну по вашей логике и у Ветлугина плагиат и копирка))) Сами себе противоречите 😂
У Ветлугина - оригинальный номер-ревю, сделанный по мотивам, а не полностью скопированный плагиат!
Что называется, почувствуйте разницу!
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Alina Kernes
Ответ Екатерина Ивановская
Я не поняла почему СК второе место заняли. За что? У них не было никакого выдающегося номера и идеи, но их блат даже в шоу непобедим.
Да, слезодавка очередная. Уж лучше бы Ветлугину серебро отдали.
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Чулпан Гараева
Что значит все впереди? Там номер оценивают или за выслугу лет места раздают?
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olvl
Не поняла - разве не здесь и сейчас Матвей должен получить то, на что накатал? Хотя бы баллы нормальные. И Дима тоже. Обидный турнир получился для многих.
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Ang Feo
Ответ pashkka
Ага, фломастер! ))) * Оригинальные номера Ветлугина и Валиевой - лучшие! И МиГов с Минчуком!
Ну по вашей логике и у Ветлугина плагиат и копирка))) Сами себе противоречите 😂
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kuzovatovai
Ответ Eva2426
Довольно талантливая копирка, согласитесь..
но это копия,и до оргинала им далеко, пусть бы свою идею предложили - ведь это самое сложно, а скопировать просто, напрягаться не надо, токо немного друзяшек в жюри и чужая идея
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Надумочка
Авербух как всегда. В каком-то волшебном светлом будущем всем воздастся по заслугам. Ну да, жизнь же так работает. Мало того, что отмазка от неправильного настоящего, так еще и неработающая отмазка.
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pashkka
Ответ N-fox
То, что идея взята из номера Попова - понятно. Но сыграть, как Ягудин - это надо уметь. Он мастер.
Ага, фломастер! )))
*
Оригинальные номера Ветлугина и Валиевой - лучшие!
И МиГов с Минчуком!
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Ang Feo
Ответ pashkka
Пусть лучше Авер расскажет, как сплагиатил номер Олега Попова "Лучик". А то тут Ягу гением считают, а он просто копирка! ))))
Очень многие номера в ФК основываются на чем-то, каких-то других постановках, но не всегда эту идею так гениально удается перенести на лед и откатать. Так что зря вы.
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Девушка Безимени
кукушка хвалит петуха
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N-fox
Ответ pashkka
Пусть лучше Авер расскажет, как сплагиатил номер Олега Попова "Лучик". А то тут Ягу гением считают, а он просто копирка! ))))
То, что идея взята из номера Попова - понятно. Но сыграть, как Ягудин - это надо уметь. Он мастер.
+2
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pashkka
Ответ Eva2426
Довольно талантливая копирка, согласитесь..
Не соглашусь.
Назначать победителем человека с плагиатом - дно!
+4
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Екатерина Ивановская
Ответ Kristine Kristine
Можете пояснить, что вы имеете в ввиду? В чем издевка?
Когда человек при смерти, надо не в шоу катать примитивные номерки, а на деле помогать, чего эти двое (трое вместе с дядей Сашей) не делают.
+2
0
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МалышКаМю
Ветлугин не вместо Ягудина, а вместо Кондратюка должен был забрать приз.
+13
-2
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Eva2426
Ответ pashkka
Пусть лучше Авер расскажет, как сплагиатил номер Олега Попова "Лучик". А то тут Ягу гением считают, а он просто копирка! ))))
Довольно талантливая копирка, согласитесь..
+1
-1
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Kristine Kristine
Ответ Екатерина Ивановская
Это выглядела как издевка над Костомаровым, а не поддержка.
Можете пояснить, что вы имеете в ввиду? В чем издевка?
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Kon Shem
А может хватит вот это "всё впереди"? Есть только здесь и сейчас. Или мы вдруг бессмертными стали?
+7
0
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Екатерина Ивановская
Ответ Kristine Kristine
Номер в поддержку Костомарова, очевидно же.
Это выглядела как издевка над Костомаровым, а не поддержка.
+4
-1
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Екатерина Ивановская
Ответ Oleg152762
А я понял. Мне номер очень понравился. Номер трогательный и глубокий. Вика и Никита шикарно катались. Всё синхронно, чувствуют друг друга прекрасно. Лично для меня они в тройке железно. Но это только моё мнение. У Вас, естественно, оно другое. И это нормально.
Я уже девятый год не могу понять в чем состоит их "чувство друг друга". Катают из раза в раз одну программу под другую музыку. Как всегда у СК и Жулина, ничего нового :) Но это личная имха :)
+10
-1
+9
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pashkka
Пусть лучше Авер расскажет, как сплагиатил номер Олега Попова "Лучик".
А то тут Ягу гением считают, а он просто копирка! ))))
+7
-2
+5
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Natalia Solomakha
Ответ Ang Feo
А Ягудину помешали что ли? Да и вообще, при чем тут деньги?
При том, что Ветлугину денежный приз бы не помешал, если бы хоть кто-нибудь оценил его отличный номер. Не светил ему "назначенный" блатной пьедестал, так хоть бы жюри наградили специальным призом. Это в ответ на совет Гобсека "не переживать за Ветлугина - у него ещё всё впереди, бла-бла..."
+3
-1
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