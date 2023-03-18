Илья Авербух: «По-моему, победитель был абсолютен – Ягудин. А за Ветлугина не переживайте – он талантлив, у него еще все впереди»
Илья Авербух считает заслуженной победу Алексея Ягудина на турнире шоу-программ.
«По-моему, победитель был абсолютен – Алексей Ягудин.
А за Матвея Ветлугина не переживайте. Он талантлив, и у него еще все впереди!» – сказал хореограф.
Турнир по шоу-программам «Русский вызов» проходил сегодня в Москве. Ягудин победил, исполнив номер на композицию Жака Бреля – Ne me quitte pas.
Ветлугин занял 21-е место, выступив в образах из программ Алины Загитовой, Елизаветы Туктамышевой, Евгения Плющенко и самого Ягудина.
⚡ Ягудин выиграл турнир по шоу-программам «Русский вызов», Синицина и Кацалапов – 2-е, Щербакова – 3-я, Загитова – 9-я, Валиева – 10-я
Номер, который порвал шоу-турнир фигуристов: пародия на Загитову, Плющенко, Ягудина и Туктика
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Нуу, да идея очевидно заимствована, но не прям копирка один один.
Похожая ситуация была, когда Худа-Базин скопировали номер каких-то танцоров. Все-таки был перенос с пола на лёд. Как и у Яга. Поэтому это не 100% плагиат. Но да, не слишком оригинально.
Вообще, жаль, что Авербух ставит стОльким фигуристам. У него уже тоже с креативом беда. Повторы, цитаты из себя, одна и та же музыка.
Что называется, почувствуйте разницу!
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Оригинальные номера Ветлугина и Валиевой - лучшие!
И МиГов с Минчуком!
Назначать победителем человека с плагиатом - дно!
А то тут Ягу гением считают, а он просто копирка! ))))