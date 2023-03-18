Илья Авербух: «По-моему, победитель был абсолютен – Ягудин. А за Ветлугина не переживайте – он талантлив, у него еще все впереди»

Илья Авербух считает заслуженной победу Алексея Ягудина на турнире шоу-программ.

«По-моему, победитель был абсолютен – Алексей Ягудин.

А за Матвея Ветлугина не переживайте. Он талантлив, и у него еще все впереди!» – сказал хореограф.

Турнир по шоу-программам «Русский вызов» проходил сегодня в Москве. Ягудин победил, исполнив номер на композицию Жака Бреля – Ne me quitte pas.

Ветлугин занял 21-е место, выступив в образах из программ Алины Загитовой, Елизаветы Туктамышевой, Евгения Плющенко и самого Ягудина.

⚡ Ягудин выиграл турнир по шоу-программам «Русский вызов», Синицина и Кацалапов – 2-е, Щербакова – 3-я, Загитова – 9-я, Валиева – 10-я

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