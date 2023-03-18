Наталья Бестемьянова: «Ягудин показал уровень, который молодым фигуристам пока сложно показать. Они не могут так чувствовать музыку, как Алексей»

Теги Алексей Ягудин сборная России мужское катание Наталья Бестемьянова Петр Гуменник Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высоко оценила победу Алексея Ягудина на турнире шоу-программ.

«Мне безумно понравилось шоу! Это было очень красиво и интересно. Все катались так свободно и прекрасно, что дух захватывало.

Ягудин показал уровень, который молодым фигуристам пока еще сложно показать. Они не могут так чувствовать музыку, как это сделал Алексей. Но мне очень жаль, что не отметили Гуменника.

Я солидарна с судьями в вопросе распределения баллов по первым трем местах, но такое ощущение, что ко второму отделению судьи подзабыли, что в первом отделении катался прекрасный, харизматичный парень, который еще и вживую и на рояле сыграл.

Жаль, что не оценили должным образом. Но в остальном это было прекрасное шоу», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду.

⚡ Ягудин выиграл турнир по шоу-программам «Русский вызов», Синицина и Кацалапов – 2-е, Щербакова – 3-я, Загитова – 9-я, Валиева – 10-я

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1%
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Петр Гуменник
2%
Петр Гуменник
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9%
Матвей Ветлугин
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Макар Игнатов
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24 комментария

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Mikhail Lopatin
Номер у Ягудина был хороший и отыграл он его здорово, но похвалы за чувство музыки -- это что-то совсем не в ту степь. Музыка там звучала фоном -- Леша скорее текст отыгрывал (про расставание, память, потери, забытье и прочее -- в общем, думы про ушедшее былое), в музыкальную стилистику, на мой вкус, он совсем не попал. Он примерно то же недавно же катал под "Как молоды мы были". Там музыка как-то больше по делу была. :) А если хочется Ne me quitte pas посмотреть, то лучше все-таки у Ламбьеля (на старом Ледниковом периоде -- кстати, он как раз против Ягудина тогда сражался) или Каролины Костнер (в КП).
Молодежь (и не только) у нас как раз музыкальна сейчас: что Петя, что Андрей Мозалев, что (из уже не очень молодежи) Миша Коляда. В этом они как раз Леше могут фору дать солидную. :)
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Lala M
Ответ Noname No
Ягудин катал отдельно от музыки, строил гримасы. Чем все тут восхищаются, объясните плиз
Вот тут я с вами полностью согласна. Меня очень огорчил турнир сегодня.
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Toplady
Ответ Noname No
Ягудин катал отдельно от музыки, строил гримасы. Чем все тут восхищаются, объясните плиз
Вот и я не поняла), небритый мужик повалялся на льду, как и 20 лет назад распустил нюни сопли, как музыка к этому образу (Соня Муравьева кп под эту песню катала только с женским вокалом намного лучше), вообще ничего не поняла
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4x Qqqq
Ответ Noname No
Ягудин катал отдельно от музыки, строил гримасы. Чем все тут восхищаются, объясните плиз
Я тоже. Често пыталась проникнуться, но не смогла. Не прочувствовала номер, музыка отдельно, Ягудин отдельно, настроение, которое он пытался создать, отдельно. Вместе получилась бессвязная каша. К сожалению.
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Девушка Безимени
боже мой)
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Светлана Менова
Бести Гуменнику что-то ставила, если не ошибаюсь. Поэтому ей, конечно, обидно, что Петю так плохо оценили.
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Loliloo
Ягудин должен быть 5-7, это видимо такой щедрый подарок на др
+3
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NataliaB.3003
Ответ ретроградный меркурий
При всем уважении к Лёше, чувство музыки - это не его конёк. Он берет харизмой и чистым артистизмом, иногда даже гиперболизированным
А зачем нужна такая гиперболизация на льду, кому? Кроме него самого.
Понятно, что деньги ему подарили просто.
Ну пусть так, а то фанаты вообще бы тогда передрались на ресурсах.
Потому что слишком разные вкусы у всех.
+4
-3
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Кошка Матраскина
Да, к первому месту лично у меня вопросов нет, хоть я и не поклонница Ягудина и вообще, порой хочу его прибить. Ко второму и третьему месту много вопросов. Камила и Миша Коляда смотрелись намного лучше
+4
-1
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Oleg152762
Ответ Alealeale
У него хореография неудачная. Движения не из болеро, а чушь какая то.
Тоже показалось, что в каких-то моментах был сумбур!
+1
-1
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ретроградный меркурий
При всем уважении к Лёше, чувство музыки - это не его конёк. Он берет харизмой и чистым артистизмом, иногда даже гиперболизированным
+6
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Alealeale
Ответ Екатерина К
Гуменник зря взял Болеро, на фоне того как катала Камила, это было менее впечатляюще. Хотя я терпеть не могла эту ее ПП, сейчас могу сказать, что это было очень сложно, четко и темпово.
У него хореография неудачная. Движения не из болеро, а чушь какая то.
+3
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Alealeale
Вот именно, что музыка отдельно, Алексей отдельно. Будто у него в наушниках что-то другое играло. Ужасное выступление.
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Екатерина К
Гуменник зря взял Болеро, на фоне того как катала Камила, это было менее впечатляюще. Хотя я терпеть не могла эту ее ПП, сейчас могу сказать, что это было очень сложно, четко и темпово.
+2
-3
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Ольга Калугина
И Коляда и Алиев тоже не чувсвуют музыку? что за бред
+7
-1
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Black&White
Ответ Noname No
Ягудин катал отдельно от музыки, строил гримасы. Чем все тут восхищаются, объясните плиз
Ну так это же Я-гу-ди-н. Вы что не понимаете? Хотя, и Коляда, и Алиев, и Ветлугин были лучше Леши.
+8
-4
+4
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Orange carrot
Это сейчас было очень смешно😀при всем уважении к колену
+3
-1
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Black&White
Ну да, молодым столько не выпить, как Леша.
+5
-1
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Noname No
Ягудин катал отдельно от музыки, строил гримасы. Чем все тут восхищаются, объясните плиз
+16
-7
+9
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Anna Leonova
Номер Ягудина попал в образ и аудиторию жюри, что никак не умаляет достоинств Алексея и в данном случае действительно оригинальной идеи Авербуха. Но насчёт "лучше чувствует музыку" - Филимонова снова на арене в привычном образе 🤡
+5
-1
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Sportsfan
Ответ Elena Polkina
Они не могут так чувствовать музыку, как это сделал Алексей НАм другую музыку включили?? Но Ягудин все равно молорик !
Ягудин чувствовал программу, но музыка как будто отдельно была. Можно было взять другую и номер не стал бы хуже.
+6
-2
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Toba Door
ягудин этот номер 15 катает
+3
-1
+2
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imaxim
Интересно, чего это Бести вступилась за Гуменника
+1
0
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Elena Polkina
Они не могут так чувствовать музыку, как это сделал Алексей

НАм другую музыку включили??

Но Ягудин все равно молорик !
+5
-2
+3
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