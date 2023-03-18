Наталья Бестемьянова: «Ягудин показал уровень, который молодым фигуристам пока сложно показать. Они не могут так чувствовать музыку, как Алексей»

Наталья Бестемьянова высоко оценила победу Алексея Ягудина на турнире шоу-программ.

«Мне безумно понравилось шоу! Это было очень красиво и интересно. Все катались так свободно и прекрасно, что дух захватывало.

Ягудин показал уровень, который молодым фигуристам пока еще сложно показать. Они не могут так чувствовать музыку, как это сделал Алексей. Но мне очень жаль, что не отметили Гуменника.

Я солидарна с судьями в вопросе распределения баллов по первым трем местах, но такое ощущение, что ко второму отделению судьи подзабыли, что в первом отделении катался прекрасный, харизматичный парень, который еще и вживую и на рояле сыграл.

Жаль, что не оценили должным образом. Но в остальном это было прекрасное шоу», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду.

⚡ Ягудин выиграл турнир по шоу-программам «Русский вызов», Синицина и Кацалапов – 2-е, Щербакова – 3-я, Загитова – 9-я, Валиева – 10-я