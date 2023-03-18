Ягудин о победе на турнире шоу-программ: «Теперь с легкой совестью могу поменять себе колено»

потратит призовые за турнир шоу-программ на лечение колена.

Олимпийский чемпион 2002 года одержал победу на турнире «Русский вызов». Он получит приз в размере 5 млн рублей.

«43-й день рождения я провел в кругу близких мне людей, и это самый искренний подарок.

А еще я теперь с легкой совестью могу поменять себе колено», – сказал Ягудин.