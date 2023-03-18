Ягудин о победе на турнире шоу-программ: «Теперь с легкой совестью могу поменять себе колено»
Алексей Ягудин потратит призовые за турнир шоу-программ на лечение колена.
Олимпийский чемпион 2002 года одержал победу на турнире «Русский вызов». Он получит приз в размере 5 млн рублей.
«43-й день рождения я провел в кругу близких мне людей, и это самый искренний подарок.
А еще я теперь с легкой совестью могу поменять себе колено», – сказал Ягудин.
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у кого это так подгорает🤣