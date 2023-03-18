Ягудин о победе на турнире шоу-программ: «Теперь с легкой совестью могу поменять себе колено»

Теги Алексей Ягудин сборная России мужское катание Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Алексей Ягудин потратит призовые за турнир шоу-программ на лечение колена.

Олимпийский чемпион 2002 года одержал победу на турнире «Русский вызов». Он получит приз в размере 5 млн рублей. 

«43-й день рождения я провел в кругу близких мне людей, и это самый искренний подарок.

А еще я теперь с легкой совестью могу поменять себе колено», – сказал Ягудин.

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32 комментария

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Vasily Ivanov
Кто бы сомневался что этот циник и торгаш заранее ,за кулисами .разжалобит жюри ,про свое колено ....как будто до этого он на хлебе и воде сидел ...без ЛП ,рекламы и прочих миллионных нечегонеделаний ....
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Девушка Безимени
золотое што ле
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Беглый*
Первый в истории чемпион по шоу-программам! Представляете, как полыхает в Горках?)
Там разлетелось так, что только го..ршки по стенам©🌚
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ретроградный меркурий
Ответ Беглый*
Первый в истории чемпион по шоу-программам! Представляете, как полыхает в Горках?)
Лёша ещё и двукратный чемпион мира среди профессионалов. Что-что, а делать шоу на льду Ягудин всегда умел.
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Anya Kr
Да, это настоящее. И так трогает, потому что не только про Лешу, а про нас и наши мечты и успехи, про «остановись, мгновенье».
+3
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Беглый*
Ответ Скелет_Полишинеля
Ассенизатор уже можно заказывать или ещё рано?😂😂😂
Помню тут огнеупорные трусы предлагались. Сейчас, думаю, это - самое то)
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Алина Бель
Ответ люблю тутберят
почему столько минусуют положительные комментарии? у кого это так подгорает🤣
догадайтесь)
+2
-2
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Скелет_Полишинеля
Ассенизатор уже можно заказывать или ещё рано?😂😂😂
Нарядов 5 надо минимум, там ведь ещё пост от Диоровны может брызнуть😏
+1
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Kareglazaya
Ответ Беглый*
Первый в истории чемпион по шоу-программам! Представляете, как полыхает в Горках?)
Ждем к понедельнику интервью Яны)
+2
0
+2
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Скелет_Полишинеля
Ответ Беглый*
Первый в истории чемпион по шоу-программам! Представляете, как полыхает в Горках?)
Ассенизатор уже можно заказывать или ещё рано?😂😂😂
+4
0
+4
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люблю тутберят
почему столько минусуют положительные комментарии?
у кого это так подгорает🤣
+6
-3
+3
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imaxim
Ответ rbb
Мне 70 лет
Извините пожалуйста. Не знал
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Биатлонная зима
В тандеме с Авербухом Лёша откатал офигенно программу. Давно не пересматривала дважды . Илья крутой👍⛸️
+6
-1
+5
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rbb
Ответ Н.Ф.
Безобидная песня о любви.
А смысл номера?
0
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Lilia Sadykova
Ответ Беглый*
Первый в истории чемпион по шоу-программам! Представляете, как полыхает в Горках?)
то есть, даже если ЕвГений выступит в следующем году на турнире и выиграет его, он уже не будет первым в истории?;)) опять второй после Ягудина?;))) опять психологическая травма?;)
+9
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+9
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rbb
Ответ imaxim
Комментарий удален пользователем
Мне 70 лет
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Н.Ф.
Ответ rbb
Не минусуйте, мне реально ничего непончяно! Разьясните, что за песня?
Безобидная песня о любви.
0
0
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nadenki
Честно говоря,были Ягудин и все остальные
+14
-5
+9
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rbb
Ответ rbb
О чем он катал? Почему песня недружественной страны? Что все в таком восторге?
Не минусуйте, мне реально ничего непончяно! Разьясните, что за песня?
0
-2
-2
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imaxim
Ответ rbb
О чем он катал? Почему песня недружественной страны? Что все в таком восторге?
Комментарий удален пользователем
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imaxim
Ответ Тамара Капырина
обесценили всех остальных, полежал на льду, побежал за кругом и на тебе 5 млн
Этим комментарием вы полностью расписались в том, что не разбираетесь в ФК
+8
-4
+4
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rbb
Ответ Тамара Капырина
обесценили всех остальных, полежал на льду, побежал за кругом и на тебе 5 млн
О чем он катал? Почему песня недружественной страны? Что все в таком восторге?
+5
-11
-6
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Маргарита В Сафронова
Лёша, меняй колено и возвращайся на лӗд. Ты великолепен!
+12
-7
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Тамара Капырина
обесценили всех остальных, полежал на льду, побежал за кругом и на тебе 5 млн
+11
-14
-3
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Andrew Petrov
надеюсь мы еще увидим Алексея на пьедестале,мастер все сделал как всегдас на вышку✌
+10
-6
+4
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