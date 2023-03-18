Тарасова о победе Ягудина: «Прекрасное выступление, лучше всех. Турнир шоу-программ очень востребован, обязательно будет продолжение»

Теги Татьяна Тарасова Алексей Ягудин сборная России мужское катание Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала выступление Алексея Ягудина лучшим на турнире шоу-программ.

Сегодня олимпийский чемпион по фигурному катанию одержал победу, исполнив номер на композицию Жака Бреля – Ne me quitte pas. Турнир проходил в Москве под названием «Русский вызов».

– Этот турнир очень востребован, и обязательно будет продолжение. Этот турнир – важная миссия. В нем не спортивные программы, а показательные номера.

– Важен для популяризации фигурного катания в России?

– Нет, это важно для каждого спортсмена – иметь показательные номера и выступать с ними на соревнованиях, интересная и развивающая вещь.

– Победил Алексей Ягудин, как вам его выступление?

– Прекрасное выступление, лучше всех.

– Нужно ли спортсменам относиться к этому со всей серьезностью или это вторично?

– Развиваться же интересно.

– Кто вам понравился из выступавших?

– Мне все понравились, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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11 комментариев

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Девушка Безимени
порадовали старушку
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Ирина С
Выступления фигуристов очень понравились. Думаю, и им самим был интересен такой опыт. Но вот судейство...: обнять и плакать! Всё-таки оценки должны соответствовать умениям, таланту спортсмена и показанному прокату, а для этого необходимо, чтобы оценивали люди, разбирающиеся в тонкостях фигурноного катания. Сегодняшнее судейство больше похоже на назначенных призёров, хотя с победой Ягудина я согласна.
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alexander bakulin
только зaгитову в следующий раз не пускайте. не желаем видеть очередной колхоз в парике. спасибо, накушались.
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Альфира Смирнова
1.Идею загубили -- спортсменам и зрителям не нужны такие турниры с этим "бомондом" и такими судьями.
Ничего не меняется --все время финты в свою пользу.

2.Правила отбора должны быть обнародованы заранее и голосовалки не должны заранее выкладывать до прокатов ...и после проката не должны придерживать голосование кому-либо в угоду .
Например у Алины прокат не показали для голосования, т.е. придержали до объявления приза зрительских симпатий на "Спорт на 1-ом в VК .
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Маргарита В Сафронова
Очень интересный турнир. Понравился формат, динамичный и чӗткий. Не понравилось награждение: призы наспех рассовал ведущий. Надо сделать более торжественно и чтобы вручали люди, титулованные в фк.
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Sne$hinka
Меня разочаровал турнир. Лучшие номера были у чемпионов прошлых лет. Действующие спортсмены, кроме Коляды и Туктамышевой, к сожалению, ни о чем.

Большинству скиллов не хватает, ехать не умеют, у кого-то были крайне неудачные идеи. Кто-то просто не дотягивает до уровня шоу. Но самая жесть у Мозалева, как такое в голову пришло вообще. Это было очень неловко и неуместно.
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Ёжик_в_тумане
ЛП для Авербуха (профспортсмены), Шоу турнир для Жулина (любители и профессионалы 50/50) и там и там ТАТ без дела не оставят. Ну и ладненько, чем больше ФК тем лучше. Правда при таком критерии судейства желающих заморачиваться со спец эффектами уменьшится. Зачем? Если оценивается только артистизм, а не вся концепция номера в целом.
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Sportsfan
Турнир очень классный! Но нужно разнообразить судейский состав другими возрастными категориями. Иначе среди программ будет один нафталин.
+3
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ХавиГави_Паратрупер
Алексей сегодня выдал максимум, конечно. Обещал прыгнуть и прыгнул, характер чемпиона ничем не перебьёшь, хоть в 43, хоть в 83😎
+12
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+12
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Elena Polkina
Будет, но надолго ли. С таким судейством фигуристы скажут - нафиг надо мудрить.
+1
-1
0
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imaxim
Я думаю Тарасова получила большое удовольствие сегодня, наблюдая за своим любимым учеником
+13
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