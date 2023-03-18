Тарасова о победе Ягудина: «Прекрасное выступление, лучше всех. Турнир шоу-программ очень востребован, обязательно будет продолжение»

Татьяна Тарасова назвала выступление Алексея Ягудина лучшим на турнире шоу-программ.

Сегодня олимпийский чемпион по фигурному катанию одержал победу, исполнив номер на композицию Жака Бреля – Ne me quitte pas. Турнир проходил в Москве под названием «Русский вызов».

– Этот турнир очень востребован, и обязательно будет продолжение. Этот турнир – важная миссия. В нем не спортивные программы, а показательные номера.

– Важен для популяризации фигурного катания в России?

– Нет, это важно для каждого спортсмена – иметь показательные номера и выступать с ними на соревнованиях, интересная и развивающая вещь.

– Победил Алексей Ягудин, как вам его выступление?

– Прекрасное выступление, лучше всех.

– Нужно ли спортсменам относиться к этому со всей серьезностью или это вторично?

– Развиваться же интересно.

– Кто вам понравился из выступавших?

– Мне все понравились, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.