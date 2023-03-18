Тарасова о победе Ягудина: «Прекрасное выступление, лучше всех. Турнир шоу-программ очень востребован, обязательно будет продолжение»
Татьяна Тарасова назвала выступление Алексея Ягудина лучшим на турнире шоу-программ.
Сегодня олимпийский чемпион по фигурному катанию одержал победу, исполнив номер на композицию Жака Бреля – Ne me quitte pas. Турнир проходил в Москве под названием «Русский вызов».
– Этот турнир очень востребован, и обязательно будет продолжение. Этот турнир – важная миссия. В нем не спортивные программы, а показательные номера.
– Важен для популяризации фигурного катания в России?
– Нет, это важно для каждого спортсмена – иметь показательные номера и выступать с ними на соревнованиях, интересная и развивающая вещь.
– Победил Алексей Ягудин, как вам его выступление?
– Прекрасное выступление, лучше всех.
– Нужно ли спортсменам относиться к этому со всей серьезностью или это вторично?
– Развиваться же интересно.
– Кто вам понравился из выступавших?
– Мне все понравились, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Ничего не меняется --все время финты в свою пользу.
2.Правила отбора должны быть обнародованы заранее и голосовалки не должны заранее выкладывать до прокатов ...и после проката не должны придерживать голосование кому-либо в угоду .
Например у Алины прокат не показали для голосования, т.е. придержали до объявления приза зрительских симпатий на "Спорт на 1-ом в VК .
Большинству скиллов не хватает, ехать не умеют, у кого-то были крайне неудачные идеи. Кто-то просто не дотягивает до уровня шоу. Но самая жесть у Мозалева, как такое в голову пришло вообще. Это было очень неловко и неуместно.