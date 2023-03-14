«Не надо пинаться. Если ты будешь пинаться, она улетит». Первый канал показал подготовку Тарасовой и Морозова к турниру шоу-программ

Теги сборная России видео пары Этери Тутберидзе Евгения Тарасова Владимир Морозов Даниил Глейхенгауз Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Появилось видео о подготовке Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к турниру шоу-программ.

На видео Первого канала показано, как пара отрабатывает постановку номера под руководством Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза.

Турнир по шоу-программам пройдет в Москве 18 марта.

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?

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16 комментариев

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Anneta28
Ответ Viktoria dek
А то, что она действительно болеет, вы не рассматриваете?
Нет. Если бы действительно болела, была бы дома, как и в день награждения.
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Евгения Гринева
Ответ Anneta28
Меньше пафоса, мадам)
Сколько платят, мадам?
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Anneta28
Ответ Евгения Гринева
Это вам надо доиграть роль и ни капли стыда при этом за набросы
Меньше пафоса, мадам)
0
-1
-1
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Elena N.
Очень интересно!!!
+1
0
+1
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Lapo Elkann
Как же интересно и стильно получаются движения у Тутберидзе.
+10
-4
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Евгения Гринева
Ответ Anneta28
Ну так надо же до конца отыграть свою роль. А то могут усомниться в истинных причинах отсутствия в Кремле.
Это вам надо доиграть роль и ни капли стыда при этом за набросы
+5
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Вячеслав Пустохин
Сидит сейчас какой-нибудь кассир крупной торговой сети, с зарплатой в 30 тысяч рублей, и думает: "и в правду - деньги не важны! ведь я как-то до сих пор выживаю"
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N-fox
Очень интересные позиции, движения... катают какую-то историю, видимо. уже нетерпится увидеть танец!
+3
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Viktoria dek
Ответ Anneta28
Ну так надо же до конца отыграть свою роль. А то могут усомниться в истинных причинах отсутствия в Кремле.
А то, что она действительно болеет, вы не рассматриваете?
+10
-3
+7
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Anneta28
Ответ Большое Путешествие Рузика
У Этери Георгиевны голос нездоровый, а она так много времени на льду проводит.... Как бы не разболелась сильнее. После Костомарова как-то уже боязно за всех.
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+4
-14
-10
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olvl
Здорово. Очень люблю смотреть на творческий процесс и очень интересно, что получится в итоге. Удачи ребятам.
+5
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Анна Беляева
Володя, не пинайся! Где ты еще одну таку Женю найдешь, если эта улетит?!
+5
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Анна Беляева
Ответ Jessi
Там Траньков просит ещё ему накидать г… , просит чтоб на лёд кидали во время шоу-программы 🤣Неужели у него нет тимки своей, может они ему помогут , организуют ….
Траньков просит, ему и накидывайте, сюда зачем пришли? Здесь о другой паре речь
+6
-4
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Большое Путешествие Рузика
У Этери Георгиевны голос нездоровый, а она так много времени на льду проводит.... Как бы не разболелась сильнее.
После Костомарова как-то уже боязно за всех.
+8
-5
+3
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Jessi
Там Траньков просит ещё ему накидать г… , просит чтоб на лёд кидали во время шоу-программы 🤣Неужели у него нет тимки своей, может они ему помогут , организуют ….
+4
-11
-7
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TUGRI
ждем с нетерпением))
+6
-1
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