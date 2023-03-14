«Не надо пинаться. Если ты будешь пинаться, она улетит». Первый канал показал подготовку Тарасовой и Морозова к турниру шоу-программ
Появилось видео о подготовке Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к турниру шоу-программ.
На видео Первого канала показано, как пара отрабатывает постановку номера под руководством Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза.
Турнир по шоу-программам пройдет в Москве 18 марта.
Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?
После Костомарова как-то уже боязно за всех.