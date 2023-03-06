Камила Валиева и Петр Гуменник заняли первое место в рейтинге ФФКР по итогам сезона-2022/23
Петр Гуменник и Камила Валиева заняли первое место в рейтинге ФФКР по итогам сезона.
При подсчете очков учитывались выступления на этапах Гран-при России и в финале серии, чемпионате России, первенстве России, прыжковом турнире и Кубке Первого канала. При одинаковой сумме очков спортсмены делят место. Условия начисления баллов опубликованы на сайте ФФКР.
За первое место в рейтинге полагается 5 миллионов рублей, за второе – 2,5 млн, за третье – 1 млн рублей. Принцип выплаты призовых в случае одинаковой суммы баллов ФФКР в открытых источниках не разъясняла.
Сборная России
Рейтинг сезона-2022/23
Мужчины
1. Петр Гуменник – 97
2. Евгений Семененко – 83
2. Дмитрий Алиев – 83
4. Александр Самарин – 65
5. Глеб Лутфуллин – 59
6. Андрей Мозалев – 56
Женщины
1. Камила Валиева – 95
2. Софья Акатьева – 84
3. Софья Муравьева – 78
3. Елизавета Туктамышева – 78
5. Аделия Петросян – 65
6. Вероника Яметова – 53
Пары
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 88
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 88
3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 79
4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 67
5. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 64
6. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 52
Танцы на льду
1. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 79
2. Софья Тютюнина – Андрей Багин – 74
3. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 64
4. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол – 58
5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 56
6. Елизавета Пасечник – Максим Некрасов – 54
10.10 Аннулирование результатов Соревнований, следующих за сбором Проб или совершением нарушения антидопинговых правил
Помимо автоматического Аннулирования результатов, показанных на Соревновании, во время которого была взята положительная Проба, согласно Статье 9 все другие результаты, показанные на Соревнованиях, начиная с даты отбора положительной Пробы (при Соревновательном или Внесоревновательном Тестировании), или с даты совершения другого нарушения антидопинговых правил, включая период Временного отстранения и Дисквалификации, должны быть Аннулированы со всеми вытекающими Последствиями, включая изъятие медалей, очков и призов, если в данном случае не предусмотрены иные меры.
10.11 Изъятые призовые деньги.
Антидопинговая организация или другая Подписавшаяся сторона, получившая призовые деньги, изъятые в результате нарушения антидопинговых правил, должна принять разумные меры для распределения этих призовых денег среди Спортсменов, которые имели бы на них право, если бы Спортсмен, уличенный в допинге, не соревновался. Международная федерация может предусмотреть в своих правилах, должны ли перераспределенные призовые деньги учитываться при расчете рейтинга Спортсменов.
Решение CAS конечно не будет игнорироваться в РФ , т.к. у нас пока еще ффкр состоит в ISU. Не будут соблюдать будут забанены в ISU за это или исключены. Не помню точно какие-там санкции. Может у Камилы и решат не забирать организаторы эти призовые, но в случае переспределения мест ФФКР всем все выдаст.
он скорее всего про вас писал.