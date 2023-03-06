Камила Валиева и Петр Гуменник заняли первое место в рейтинге ФФКР по итогам сезона-2022/23

и Камила Валиева заняли первое место в рейтинге ФФКР по итогам сезона.

При подсчете очков учитывались выступления на этапах Гран-при России и в финале серии, чемпионате России, первенстве России, прыжковом турнире и Кубке Первого канала. При одинаковой сумме очков спортсмены делят место. Условия начисления баллов опубликованы на сайте ФФКР.

За первое место в рейтинге полагается 5 миллионов рублей, за второе – 2,5 млн, за третье – 1 млн рублей. Принцип выплаты призовых в случае одинаковой суммы баллов ФФКР в открытых источниках не разъясняла.

Сборная России

Рейтинг сезона-2022/23

Мужчины

1. Петр Гуменник – 97

2. – 83

2. – 83

4. – 65

5. – 59

6. – 56

Женщины

1. – 95

2. – 84

3. – 78

3. – 78

5. – 65

6. – 53

Пары

1. – – 88

1. – – 88

3. – – 79

4. – – 67

5. – Валерий Колесов – 64

6. – – 52

Танцы на льду

1. – – 79

2. – – 74

3. – – 64

4. – – 58

5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 56

6. – – 54