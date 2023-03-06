Камила Валиева и Петр Гуменник заняли первое место в рейтинге ФФКР по итогам сезона-2022/23

Теги сборная России танцы на льду ФФКР Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Евгения Тарасова Егор Базин Владимир Морозов Андрей Багин Александр Самарин Павел Дрозд Дмитрий Алиев Петр Гуменник Анастасия Мишина Максим Некрасов Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Евгений Семененко Елизавета Худайбердиева Елизавета Шанаева Софья Тютюнина Андрей Мозалев Камила Валиева Софья Акатьева Ясмина Кадырова Глеб Лутфуллин Елизавета Пасечник Софья Муравьева Аделия Петросян Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Наталья Хабибуллина Вероника Яметова Фигурное катание

Петр Гуменник и Камила Валиева заняли первое место в рейтинге ФФКР по итогам сезона.

При подсчете очков учитывались выступления на этапах Гран-при России и в финале серии, чемпионате России, первенстве России, прыжковом турнире и Кубке Первого канала. При одинаковой сумме очков спортсмены делят место. Условия начисления баллов опубликованы на сайте ФФКР.

За первое место в рейтинге полагается 5 миллионов рублей, за второе – 2,5 млн, за третье – 1 млн рублей. Принцип выплаты призовых в случае одинаковой суммы баллов ФФКР в открытых источниках не разъясняла. 

Сборная России 

Рейтинг сезона-2022/23

Мужчины

1. Петр Гуменник – 97

2. Евгений Семененко – 83

2. Дмитрий Алиев – 83

4. Александр Самарин – 65

5. Глеб Лутфуллин – 59

6. Андрей Мозалев – 56

Женщины

1. Камила Валиева – 95

2. Софья Акатьева – 84

3. Софья Муравьева – 78

3. Елизавета Туктамышева – 78

5. Аделия Петросян – 65

6. Вероника Яметова – 53

Пары

1. Александра БойковаДмитрий Козловский – 88

1. Анастасия МишинаАлександр Галлямов – 88

3. Евгения ТарасоваВладимир Морозов – 79

4. Наталья ХабибуллинаИлья Княжук – 67

5. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 64

6. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 52

Танцы на льду

1. Елизавета ШанаеваПавел Дрозд – 79

2. Софья ТютюнинаАндрей Багин – 74

3. Елизавета ХудайбердиеваЕгор Базин – 64

4. Василиса КагановскаяВалерий Ангелопол – 58

5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 56

6. Елизавета ПасечникМаксим Некрасов – 54

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63 комментария

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Магнетист*
Жду Wedneday
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asusp527
Lapo, ответ не принимается. Какие у меня марки в миллионном количестве?😅
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Jessi
Ответ Алеся Ткаченко
И у парников на первом 2 пары.
Им логичнее выдать 7, 5 млн на обе пары. кстати, в парных видах сумма делится, интересно
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Владислава Крюкова
Ответ Артур Петров
Она не ерунду написала, а реальные вещи. Призовые тоже возвращается при аннулирование результатов. 10.10 Аннулирование результатов Соревнований, следующих за сбором Проб или совершением нарушения антидопинговых правил Помимо автоматического Аннулирования результатов, показанных на Соревновании, во время которого была взята положительная Проба, согласно Статье 9 все другие результаты, показанные на Соревнованиях, начиная с даты отбора положительной Пробы (при Соревновательном или Внесоревновательном Тестировании), или с даты совершения другого нарушения антидопинговых правил, включая период Временного отстранения и Дисквалификации, должны быть Аннулированы со всеми вытекающими Последствиями, включая изъятие медалей, очков и призов, если в данном случае не предусмотрены иные меры. 10.11 Изъятые призовые деньги. Антидопинговая организация или другая Подписавшаяся сторона, получившая призовые деньги, изъятые в результате нарушения антидопинговых правил, должна принять разумные меры для распределения этих призовых денег среди Спортсменов, которые имели бы на них право, если бы Спортсмен, уличенный в допинге, не соревновался. Международная федерация может предусмотреть в своих правилах, должны ли перераспределенные призовые деньги учитываться при расчете рейтинга Спортсменов.
Так. У вас даже пункты есть того что и как происходит в случае аннулирования результатов. Девушка написала ерунду про то, что никто ничего не вернет в случае перераспределения мест. Что не так?
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Jessi
Ответ Алеся Ткаченко
Получается Соня и Лиза третье место делят и им платить пополам будут?Логично
Да, вот с сайта ФФКР информация -при одинаковой сумме очков спортсмены делят место . Правда про денежный приз ничего не написано
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Люба Люба
Ответ asusp527
Партия решила- миллионам быть. Позорище уже вытекло из всех берегов. Только не надо комментариев в стиле "завидуйте молча" . Сразу отвечаю: завидовать тут нечему.
И все равно вы завидуете этой девочке, которой так нагадили злые взрослые. Завидуете таланту, красоте, силе, тому, что она, вопреки всему, сияет на пьедесталах и влюбляет в себя миллионы людей, и, главное, посмела превзойти вашу любимку. О вашей зависти говорят все ваши комментарии под каждым постом о прекрасной Камиле. Ваша зависть-ваша проблема. А Камила продолжает нас радовать каждым своим выходом на льду!
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Jessi
Ответ Леди Брэкнелл
с одной стороны да, а с другой эти все призовые явно влияют на распределение мест.
А у юниоров тоже были призовые? Почему-то все об этом молчат. Может из-за призовых такое судейство было . И про ПР ничего неизвестно , были ли призовые
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Артур Петров
Ответ Владислава Крюкова
А как другим спортсменам возвращают что-то в случае чьей либо дисквалификации? Что за ерунду вы написали?
Она не ерунду написала, а реальные вещи. Призовые тоже возвращается при аннулирование результатов.

10.10 Аннулирование результатов Соревнований, следующих за сбором Проб или совершением нарушения антидопинговых правил

Помимо автоматического Аннулирования результатов, показанных на Соревновании, во время которого была взята положительная Проба, согласно Статье 9 все другие результаты, показанные на Соревнованиях, начиная с даты отбора положительной Пробы (при Соревновательном или Внесоревновательном Тестировании), или с даты совершения другого нарушения антидопинговых правил, включая период Временного отстранения и Дисквалификации, должны быть Аннулированы со всеми вытекающими Последствиями, включая изъятие медалей, очков и призов, если в данном случае не предусмотрены иные меры.

10.11 Изъятые призовые деньги.
Антидопинговая организация или другая Подписавшаяся сторона, получившая призовые деньги, изъятые в результате нарушения антидопинговых правил, должна принять разумные меры для распределения этих призовых денег среди Спортсменов, которые имели бы на них право, если бы Спортсмен, уличенный в допинге, не соревновался. Международная федерация может предусмотреть в своих правилах, должны ли перераспределенные призовые деньги учитываться при расчете рейтинга Спортсменов.
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Люба Люба
Ответ Iuliia Timofeyeva
Я просто не понимаю - Валиева с открытым допинговым делом. Какая оплата? Какие места вообще могут быть? Какие участия в рейтингах?
Уже плачете?)))) А мне так радостно за Камилочку)))
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EmperorNazer
Ответ Jessi
ПапаСтас посчитал , сколько заработали Валиева и Акатьева в сезоне и срочно погнал Анну худеть и восстанавливать прыжки. Смешно, но очень похоже на правду. А что, фанаты рады будут
Даже сюда умудрились Аню ввернуть, браво. Вообще ее финансы в ваших заботах не нуждаются, за 2022 год она, по данным sport24, заработала полтора миллиона долларов - гораздо больше, чем кто-либо другой из российских фигуристов - https://top.sport24.ru/
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Алеся Ткаченко
И у парников на первом 2 пары.
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Владислава Крюкова
Ответ Jessi
Я знаю , что другие возвращают . Но вы сами в это верите ? Чтобы Тутберидзе отдала деньги, Лизе или Муре? Там же у Валиевой за сезон около 10 млн, если не ошибаюсь , может спортс потом подсчитает ее призовые . Я думаю, решение будет игнорироваться в РФ. Максимум , медали заберут , но не призовые
Причем тут Тутберидзе вообще? Что за сумбур?
Решение CAS конечно не будет игнорироваться в РФ , т.к. у нас пока еще ффкр состоит в ISU. Не будут соблюдать будут забанены в ISU за это или исключены. Не помню точно какие-там санкции. Может у Камилы и решат не забирать организаторы эти призовые, но в случае переспределения мест ФФКР всем все выдаст.
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Алеся Ткаченко
Получается Соня и Лиза третье место делят и им платить пополам будут?Логично
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Леди Брэкнелл
Ответ Jessi
Все-таки Федерация молодцы, что выбивают деньги на ФК. А теперь давайте представим, что призовых в следующем сезоне не будет . Думаете наши спортсмены пойдут в сезон ? Конечно нет, половина точно не пойдут, старички закончат , может только юниоры в полном составе выйдут .
с одной стороны да, а с другой эти все призовые явно влияют на распределение мест.
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Lapo Elkann
Ответ asusp527
Lapo, претензии вы можете предъявить Чехову А.П.
жаль , его читают такие как вы.

он скорее всего про вас писал.
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ретроградный меркурий
Ответ Jessi
ПапаСтас посчитал , сколько заработали Валиева и Акатьева в сезоне и срочно погнал Анну худеть и восстанавливать прыжки. Смешно, но очень похоже на правду. А что, фанаты рады будут
Над такими заработками Щербакова только поржать может. Она на одном выпуске NFT в Китае заработала больше 17 млн.рублей. Один контракт с Omoda ей приносит больше, чем вся сборная России заработала призовых за весь сезон.
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Lapo Elkann
Ответ Jessi
А если ее в итоге отстранят, кто вернёт Акатьевой 2,5 млн за рейтинг ? За ЭГП 400 тысяч ? За ЧР, ФГП? Там все сдвигается тогда по местам . Получается никто ничего вернёт
Акатьева вам лично жаловалась ?
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Елена Ковалёва
Ответ missis-Zima
Скорее,нет.
Спасибо.
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Jessi
Ответ Евгения Гринева
Вы за Аню не переживайте, она за сезон заработала больше, чем все вместе взятые фигуристы на всех наших турнирах
Так одно другому не мешает, Валиева тоже в шоу заработала и рекламе не меньше , чем Щербакова, да и Лиза тоже совмещала
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Евгения Гринева
Ответ Jessi
ПапаСтас посчитал , сколько заработали Валиева и Акатьева в сезоне и срочно погнал Анну худеть и восстанавливать прыжки. Смешно, но очень похоже на правду. А что, фанаты рады будут
Вы за Аню не переживайте, она за сезон заработала больше, чем все вместе взятые фигуристы на всех наших турнирах
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Lapo Elkann
Ответ maalry
Петр заслуженно забрал этот ценный приз)
Все забрали законно.
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Jessi
Ответ Владислава Крюкова
А как другим спортсменам возвращают что-то в случае чьей либо дисквалификации? Что за ерунду вы написали?
Я знаю , что другие возвращают . Но вы сами в это верите ? Чтобы Тутберидзе отдала деньги, Лизе или Муре? Там же у Валиевой за сезон около 10 млн, если не ошибаюсь , может спортс потом подсчитает ее призовые . Я думаю, решение будет игнорироваться в РФ. Максимум , медали заберут , но не призовые
+1
-1
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asusp527
Ответ Александр Скворцов
Рад за лучшего пианиста среди фигуристов и конечно лучшего фигуриста среди пианистов!
Блеск!👏
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Додик Аксель
Материально в этом сезоне ФФКР хорошо простимулировала фигуристов на различных турнирах и по их итогам.
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asusp527
Lapo, претензии вы можете предъявить Чехову А.П.
+4
-2
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