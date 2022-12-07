Слюсаренко о сотрудничестве с Тутберидзе и Тарасовой – Морозовым: «Поработать с такими фигуристами и таким тренерским штабом – колоссальный опыт»

Тренер Павел Слюсаренко рассказал о сотрудничестве со штабом .

– С прошлого года вы помимо этого работаете в составе самого известного тренерского штаба страны – штаба Этери Тутберидзе, помогая одной из ведущих российских пар – Владимиру Морозову. Как возникло это сотрудничество?

– Встретились с Этери Георгиевной, переговорили. Она предложила. Наверное, это из тех предложений, от которых не отказываются. Для меня, молодого тренера, поработать с такими фигуристами и с таким тренерским штабом – колоссальный опыт.

– Глядя, как во время выступления Тарасовой и Морозова за бортиком иногда выстраивается в ряд вся команда: Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, , , вы и Алексей Тихонов, невольно вспоминаешь русскую народную сказку «Репка».

– Но именно такая команда, видимо, нужна была Жене с Вовой. После всех неудач им удалось-таки в олимпийском сезоне обрести второе дыхание и выиграть в Пекине серебро. Так что «Репка» сработала!

Могли ли они завоевать золото? Могли. Мы – максималисты. Но их соперниками была сильная китайская пара (Вэньцзинь Суй и Цун Хань – Sports.ru), хозяева . Наши боролись с ними до последнего, – сказал Слюсаренко.