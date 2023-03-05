Морозов о продолжении карьеры: «Есть определенное желание на следующий сезон, а там посмотрим, выльется ли это в планы»

Теги сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Серебряные призеры ОИ-2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов хотят продолжить карьеру.

Сегодня фигуристы заняли третье место в финале Гран-при России в парном катании.

«Есть определенное желание на следующий сезон, а там посмотрим, выльется ли это в планы. Сначала надо откатать турнир шоу-программ, а потом уже думать о будущем. Желание продолжать есть», – сказал Морозов.

«У меня тоже есть желание продолжать», – добавила Тарасова.

Морозову 30 лет, Тарасовой – 28. Они также являются двукратными чемпионами Европы и трехкратными призерами чемпионатов мира.

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7 комментариев

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Нурсултан Хамзаев
Надеюсь хоть новую программу увидим. А то старую смотреть не хватает сил.
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Anneta28
Давайте уже все. А то уши оторвутся у вас, не выдержат еще один сезон.
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Delirium
Ответ galik55
Давайте честно, парники ТМ замечательные, но прыжковый контент слабый , выбросы тоже слабоваты. Молодежь приходит с серьезными заявками и прыжковыми и выбросами стабильными.
Это ж не мешает им еще сезон откатать, были бы здоровы. А молодым у нас дорога, но нужно чисто свой контент выкатывать, тогда и ТМ перестанут в тройку попадать.
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Delirium
Ответ imaxim
Женя так плакала, я думал что все, решили закончить
Публика очень тепло их поддержала после произвольной.
+1
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galik55
Давайте честно, парники ТМ замечательные, но прыжковый контент слабый , выбросы тоже слабоваты. Молодежь приходит с серьезными заявками и прыжковыми и выбросами стабильными.
+3
0
+3
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imaxim
Женя так плакала, я думал что все, решили закончить
+2
0
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Порядка.нет
Катайтесь ребята, работа как работа....
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