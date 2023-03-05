Морозов о продолжении карьеры: «Есть определенное желание на следующий сезон, а там посмотрим, выльется ли это в планы»

Серебряные призеры ОИ-2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов хотят продолжить карьеру.

Сегодня фигуристы заняли третье место в финале Гран-при России в парном катании.

«Есть определенное желание на следующий сезон, а там посмотрим, выльется ли это в планы. Сначала надо откатать турнир шоу-программ, а потом уже думать о будущем. Желание продолжать есть», – сказал Морозов.

«У меня тоже есть желание продолжать», – добавила Тарасова.

Морозову 30 лет, Тарасовой – 28. Они также являются двукратными чемпионами Европы и трехкратными призерами чемпионатов мира.