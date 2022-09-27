Даниил Глейхенгауз: «Мы готовы были снять Трусову с прокатов, потому что у нее правда болела спина, и Саша практически не тренировалась»

Хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал снятие с произвольной программы на контрольных прокатах в Москве.

«Задача на прокатах была показать программы. Форма еще до конца не набрана, но всеми выступлениями, которые продемонстрировали наши девочки, мы довольны. Все молодцы.

К сожалению, у Саши Трусовой небольшая травма спины, поэтому она смогла прокатать только короткую программу, за что ей огромное спасибо. Мы готовы были ее снять вообще с прокатов, потому что у нее правда болела спина, и Саша практически не тренировалась», – сказал Глейхенгауз.

«Но Саша сама изъявила желание, ради болельщиков, выйти хотя бы на короткую программу.

Наша спортивная пара – просто красавцы (речь о и – Sports.ru)! Короткая программа удалась даже лучше, чем олимпийская. Она мощнее. Она меня трогает больше», – отметила .

Эй, а где все фигуристы? Мы их так ждали на прокатах, но даже Трусова снялась