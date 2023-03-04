Финал Гран-при России. Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов покажут произвольные программы

Теги сборная России результаты пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Роман Плешков Александр Галлямов Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Алексей Брюханов Ясмина Кадырова Юлия Артемьева Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Наталья Хабибуллина Дарья Бояринцева Серия Гран-при России Фигурное катание

5 марта в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге пары выйдет на лед с произвольными программами. После короткой лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Пары

Произвольная программа

Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев 

2. Дарья Бояринцева – Роман Плешков 

3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук 

4. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов 

Вторая разминка

5. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов 

6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов 

7. Евгения Тарасова – Владимир Морозов 

8. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский 

Положение после короткой программы

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 83,73

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 83,68

3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 79,80

4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 79,05

5. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 77,32

6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 76,52

7. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 74,53

8. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 68,55

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беглый*
Рыжики, удивите, пожалуйста, как на пекинской олимпиаде
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий