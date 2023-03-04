Финал Гран-при России. Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов покажут произвольные программы

5 марта в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге пары выйдет на лед с произвольными программами. После короткой лидируют и .

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Пары

Произвольная программа

Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

2. Дарья Бояринцева – Роман Плешков

3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

4. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Вторая разминка

5. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

6. – Александр Галлямов

7. Евгения Тарасова – Владимир Морозов

8. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Положение после короткой программы

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 83,73

2. – – 83,68

3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 79,80

4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 79,05

5. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 77,32

6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 76,52

7. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 74,53

8. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 68,55

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие