Сотникова об условиях допуска российских спортсменов: «Это глупо и тупо со стороны МОК. Меня учили, что политика никогда не должна быть в спорте»

Теги сборная России МОК Олимпийская сборная России Пхенчхан-2018 Аделина Сотникова женское катание Париж-2024 Политика Фигурное катание

Аделина Сотникова призвала МОК не ставить политические условия для российских спортсменов.

В январе Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможном участии россиян в соревнованиях в нейтральным статусе. 

– Если представить себе, что нашим спортсменам разрешат выступать, то при условии, что они будут выходить под нейтральным флагом и должны подписать ряд соглашений, документов и высказаться против СВО. Это честно вообще?

– Это не честно. Это ужасно. Как может человек, который представляет свою страну, чтобы кого-то там удовлетворить, сказать против своей страны? Это глупо и тупо со стороны МОК. Не должно такого быть.

Меня всю жизнь учили родители и тренер, что политика никогда не должна быть в спорте.

– Как ты относишься к тому, чтобы наши спортсмены выступали под нейтральным флагом?

– Это еще можно как-то понять. Конечно, это ужасно – выступать без флага. Но со стороны спортсмена – как мы можем отказаться? Мы всю жизнь пашем, чтобы выступать на больших соревнованиях. Проходим такой колоссальный труд, эмоции, травмы – много всего ради того, чтобы выйти на три-четыре минуты.

– А если в 2024-м наших спортсменов допустят – правильно им выходить под нейтральным флагом?

– Двойная ситуация. Любой спортсмен выйдет, если дадут добро. Из-за того, что очень много времени отдано, чтобы выступать на Олимпийских играх.

Опять же, разные ситуации – что происходит сейчас и что происходило в 2018-м. Тогда это еще можно было принять: то, что дают, бери. Мы все равно понимали, какой спортсмен вышел под нейтральным флагом. И все прекрасно понимали, какая это страна.

Это было тогда. Сейчас по-другому. Ты не понимаешь, что будет завтра – речь не об Олимпиаде в 2024 году.

– Стоит ли нам принимать участие в такой Олимпиаде, где будут запреты, препоны, унижения?

– Думаю, что не стоит. Я говорю от себя. Понятное дело, что я уже не выступаю, а только тренирую. Но вижу спортсменов, которые хотят достичь больших результатов. Но мне кажется, что сейчас лучше переждать, – заявила олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию.

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?

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7 комментариев

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Anna Morgan
Почему от Сотниковой тошнит? Даже смотреть на нее не приятно, бывают же такие
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Iuasamotu
Если бы была только политика, то никто бы никого не ущемлял. А в данном случае уже не политика, а смертоносные, захватнические, военные действия. Адель задумайся над этим
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Savarona25
Так сама же Сотникова и тащит политику в спорт своими высказываниями и поступками, а она еще очень мягкий вариант.
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Vendetta4111323
Ответ sabina_katarina
Господи, 26 лет человеку, а разум как у младенца. Зачем у неё вью берут, что она может умного сказать?
Разум? Вы ей польстили
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Vendetta4111323
Лучше переждать? Сама что-то в своё время командник не горела желанием «пережидать», хотя это один вид, а не целиком игры пропустить
0
-1
-1
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sabina_katarina
Господи, 26 лет человеку, а разум как у младенца. Зачем у неё вью берут, что она может умного сказать?
+8
0
+8
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Alexander2022
И каждый раз говорят об этом представители спорта страны, где политика по уши в нем
+14
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+14
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