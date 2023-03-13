Сотникова об условиях допуска российских спортсменов: «Это глупо и тупо со стороны МОК. Меня учили, что политика никогда не должна быть в спорте»

Аделина Сотникова призвала МОК не ставить политические условия для российских спортсменов.

В январе Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможном участии россиян в соревнованиях в нейтральным статусе.

– Если представить себе, что нашим спортсменам разрешат выступать, то при условии, что они будут выходить под нейтральным флагом и должны подписать ряд соглашений, документов и высказаться против СВО. Это честно вообще?

– Это не честно. Это ужасно. Как может человек, который представляет свою страну, чтобы кого-то там удовлетворить, сказать против своей страны? Это глупо и тупо со стороны МОК. Не должно такого быть.

Меня всю жизнь учили родители и тренер, что политика никогда не должна быть в спорте.

– Как ты относишься к тому, чтобы наши спортсмены выступали под нейтральным флагом?

– Это еще можно как-то понять. Конечно, это ужасно – выступать без флага. Но со стороны спортсмена – как мы можем отказаться? Мы всю жизнь пашем, чтобы выступать на больших соревнованиях. Проходим такой колоссальный труд, эмоции, травмы – много всего ради того, чтобы выйти на три-четыре минуты.

– А если в 2024-м наших спортсменов допустят – правильно им выходить под нейтральным флагом?

– Двойная ситуация. Любой спортсмен выйдет, если дадут добро. Из-за того, что очень много времени отдано, чтобы выступать на Олимпийских играх.

Опять же, разные ситуации – что происходит сейчас и что происходило в 2018-м. Тогда это еще можно было принять: то, что дают, бери. Мы все равно понимали, какой спортсмен вышел под нейтральным флагом. И все прекрасно понимали, какая это страна.

Это было тогда. Сейчас по-другому. Ты не понимаешь, что будет завтра – речь не об Олимпиаде в 2024 году.

– Стоит ли нам принимать участие в такой Олимпиаде, где будут запреты, препоны, унижения?

– Думаю, что не стоит. Я говорю от себя. Понятное дело, что я уже не выступаю, а только тренирую. Но вижу спортсменов, которые хотят достичь больших результатов. Но мне кажется, что сейчас лучше переждать, – заявила олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию.

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?