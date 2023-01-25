МОК рассмотрит допуск российских атлетов к международным соревнованиям. Одно из условий – не поддерживать боевые действия

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Олимпиада-2026 Легкая атлетика

Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит возможность выступления российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях при соблюдении атлетами строгих правил.

Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном на сайте МОК.

«Нельзя препятствовать участию спортсменов в соревнованиях только на основании их паспортов. Следует рассмотреть возможность участия спортсменов в соревнованиях при соблюдении ими строгих условий.

– Cпортсмены будут участвовать в соревнованиях как «нейтральные атлеты». Они никоим образом не будут представлять свое государство или любую другую организацию своей страны;

– Участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые полностью соблюдают олимпийскую хартию: не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса. Согласно этому условию, все спортсмены должны пройти индивидуальную проверку.

В случае несоблюдения спортсменом критериев допуска международная федерация или организаторы соревнований должны немедленно снять спортсмена с состязаний и сообщить об инциденте в МОК», – говорится в заявлении организации.

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299 комментариев

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Аркаимец
Ответ Football is coming home
Какой шантаж? У каждого есть выбор: за воблу - вот тебе первенство водокачки и повестка на фронт, за мир - добро пожаловать в цивилизацию
Спорт то здесь причем?
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ksn 1979
Ответ Nassta
Не припоминаю чтобы к амер. Спорсменам были требования не поддерживать вторжения в Ирак
А кто то из Американских спортсменов поддерживал вторжение в Ирак.
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Hola Hola
Это правильная позиция. Была бы, если бы была последовательной. Но что-то я не слышал про отстранение спортсменов из США во время их вторжений в другие страны или Франции, например, когда они Ливию бомбили.
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Stih
Ответ hardy33
Ну ботяра здесь ты, похоже. А про какие сотни тысяч убитых на украине ты тут рассказываешь? У них самих цифры в 10-13 тысяч же?
мирные+всу+вс рф. нет, я понимаю, что россиян свои трупы исторически не особо волнуют, но всё таки
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Nassta
Ответ Tom Jerry
Ну и в чем проблема? Если ты не поддерживаешь войну, не агитируешь Ванек бежать в военкомат и записываться в добровольцы,не выступать на Z митингах,то тебе путь открыт в большой спорт. Что не так-то? Или вы хотите чтобы человека который поддерживает войну принимали аплодисментами на Олимпиаде?
Амеров же принимают со всеми их вторжениями в десяток разных стран
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Компотов
Ответ Анна Беляева
У вас есть дело, которому вы посвятили большую часть своей жизни? Вы с детства стремитесь быть одной из лучших, чтобы показать всему миру ваши достижения, а потом одним махом вас лишают такой возможности. Многие годы усилий идут псу под хвост. Понимаете, не усилий флага или гимна, а ваших, личных, ежедневных. Все ваши преодоления, травмы, боль, работа через "не могу", все это псу под хвост. Да вам в такой момент будет все равно - с флагом, без флага, за белых, за красных. Это ваша личная огромная работа. Вы поедете прославлять не флг, а свою фамилию, своих родителей, свой город. Никогда не надо говорить з адругих,ч то там для них будет унижением, никогда не надо думать, что вы, пройдя тот же путь, что и они, думали бы так же, как думаете сейчас.
Пусть едут, но исключительно за свой счет. Ни копейки бюджетного финансирования. Никто не может запретить человеку думать исключительно о себе любимом, но при этом он должен рассчитывать исключительно на собственные силы не надеясь на поддержку общества.
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Nassta
С нашими спорсменами, которые на гос.бюджете такое никак не возможно, тогда они должны быть сами по себе и сами все себе оплачивать, иначе ведь странно получится
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Nassta
Не припоминаю чтобы к амер. Спорсменам были требования не поддерживать вторжения в Ирак
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vanessa2021
Ответ super star
Очевидное - это то, что Путин втянул Россию в войну, в которой у него ровно 0 шансов победить было изначально. Путин - не Россия. Путинизм и патриотизм в России вещи вообще несовместимые, ибо ничто не вредит России больше, чем ее президент в глубокой деменции.
Россия победит..
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fewral
Нормальный ход.
Они знают, что таких не будет.
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Фанат Торшера
Ответ Сергей Сорока
Рискну предположить, что по той же причине, по которой Россию не отстраняли за Чечню, Косово, Грузию и Сирию.
Буду максимально либеральным. Ты не понимаешь, о чём пишешь. Чечня - это субъект российской федерации. Ситуации, о которых я написал, - это вторжение на территорию другого государства. Косово? Причём тут Косово вообще? Какое это отношение имеет к России. В Сирии российские войска находятся по приглашение единственного существующего на территории этой страны правительства, это правительство Башара Асада, Это вообще не вторжение. Обычное сотрудничество между союзниками.
Грузия тут более-менее сравнимый пример. Кстати, тогда тоже визги были очень громкие, но ситуации была несколько иная и накала противостояния между США и Россией не было. Произойди подобное сейчас на территории, например, Молдавия или той же Грузии, нас бы так же исключили отовсюду и наложили кучу санкций.
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hardy33
Да и плевать на эти ОИ, если честно, они себя уже изжили как соревнование. Одна политика и терапевтические исключения для избранных, кому это нужно? Вада тоже давно превратилась в инструмент для достижения политических целей.
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And-Rover
Ответ East Far
Никто ничего от них требовать не будет.допустят всех,кто не зашкварился на военной пропаганде и всяких путингах.
Спортсмены, которые вообще трезво понимают что в спорте нет политики, не будут о ней там говорить. Поэтому они не обязаны высказывать об этом. Ни мне, ни тебе, ни тем более МОК.
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And-Rover
Ответ Football is coming home
Какой шантаж? У каждого есть выбор: за воблу - вот тебе первенство водокачки и повестка на фронт, за мир - добро пожаловать в цивилизацию
А тебе надо принципиально чтоб высказывались или расписку написали? У МОК такие условия не прописаны по допуску. Максимум что можно сделать, это написать заявление что спортсмен не будет говорить о политике во время пребывания в другой стране.

"за мир - добро пожаловать в цивилизацию"
Боррель, ты перегрелся на солнце
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hardy33
Ответ Stih
Это про Украину. Брысь, ботяра.
Ну ботяра здесь ты, похоже. А про какие сотни тысяч убитых на украине ты тут рассказываешь? У них самих цифры в 10-13 тысяч же?
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Блотт Айс
Ответ Максим Коваль
Спасибо за вашу светлую голову. Тошно читать этих блаженных с промытой башкой
Где купить глобус Украины?
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Блотт Айс
Ответ Катя Замолодчикова
Кому сладость это фигурное катание, скажите спасибо Алёне Косторной что стряхнет пыль с этого умирающего вида. Женя Медведева ужас спасла фигурку своим талантом, а как ушла так и фигурка закончилась! ☝️☝️☝️
Женьке могут дать путевку на ОИ. СВО не поддерживала, а ЛГБТ поддерживала. Шанс взять золото.
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Максим Коваль
Ответ super star
Очевидное - это то, что Путин втянул Россию в войну, в которой у него ровно 0 шансов победить было изначально. Путин - не Россия. Путинизм и патриотизм в России вещи вообще несовместимые, ибо ничто не вредит России больше, чем ее президент в глубокой деменции.
Спасибо за вашу светлую голову. Тошно читать этих блаженных с промытой башкой
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Спорт_в_массы
Ответ Football is coming home
Да-да, все так. Но против того, кто нарушил все олимпийские принципы, развязав войну во время Паралимпиады, действуют иные схемы взаимодействия
тогда причём тут полит.позиция конкретных спортсменов? типа, если позиция какая-то правильная - то можно и развязывать войну?)
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Блотт Айс
Ответ Spartakovec navsegda
Была передача "Очевидное и невероятное", твой комментарий из серии "Глупость и тупость". Не убери Горбачев военный контингент из Германии, в период СССР, были бы сейчас поставки танков из этой страны? Цепочка событий настолько многогранна и длительна, что если сможешь ее отследить, то поймешь, какую чушь ты написал.
Начните с Хрущева. Там последняя собака зарыта. Далее - снежный ком.
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hardy33
Ответ Stih
"психически больных людей"? сотни тысяч убитых, миллионы разрушенных судеб, но таким как ты всё Божья роса. Никакого зла не хватает на подобных тебе...
Это ты про вторжение сша на Ближний восток же?
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Nuraly Amirov
Ответ Фанат Торшера
50+ стран не отказались с ними играть, потому что во всех мной перечисленных случаях не было такого информационного шума с постоянной промывкой мозга обывателя о том, насколько вторжение плохо и сколько людей от него погибает. Вы осознаете вообще насколько произошедшее - опасный прецедент? То есть теперь страны одного блока могут просто могут сказать: "Мы не хотим, чтобы спортсмены из КНДР, Ирана, Зимбабве, Венесуэлы (можно подставить любую страну в зависимости от политической обстановки) участвовали в международных соревнованиях". Один из главных лозунгов современного спорта "Нет расизму". Не нравится, что все люди, независимо от гражданства и взглядов, имеют право выступать на международных соревнованиях, - просто берёшь и не участвуешь, бойкотируй и получай техническое поражение.
Всем технари не выдашь) с футболом так и было - куча стран Европы отказались играть с нами, они просто сами бойкотировали - УЕФА поняли, что проще отстранить одного, чем всех остальных. Опасный прецедент - затяжная война с соседом. Если Северная Корея нападет на Южную, ее не успеют отстранить - просто закидают бомбами, как и остальных в списке. Не нравится - ну что поделать, а мне Единая Россия не нравится, но большинство за неё, придётся смириться
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Максим Коваль
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Наивные Товарищи в МОК правда считают, что в 2026 будет существовать Украина?
Наши предки плечом к плечу воевали в великой отечественной , миллионы неповинных людей стали беженцами , десятки тысяч погибли, а ты злорадствуешь ...ну не е@@ан ли
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expertmer2020
- немедленно снять спортсмена.

Ну, посмотрим, что будет в Австралии?
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peantros1963
Ответ Spartakovec navsegda
С той, которую мне дала история моей страны и люди, которые в ней живут.
Из окопа пишешь, надеюсь. Хотя вряд ли.
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