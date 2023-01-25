МОК рассмотрит допуск российских атлетов к международным соревнованиям. Одно из условий – не поддерживать боевые действия

Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит возможность выступления российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях при соблюдении атлетами строгих правил.

Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном на сайте МОК.

«Нельзя препятствовать участию спортсменов в соревнованиях только на основании их паспортов. Следует рассмотреть возможность участия спортсменов в соревнованиях при соблюдении ими строгих условий.

– Cпортсмены будут участвовать в соревнованиях как «нейтральные атлеты». Они никоим образом не будут представлять свое государство или любую другую организацию своей страны;

– Участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые полностью соблюдают олимпийскую хартию: не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса. Согласно этому условию, все спортсмены должны пройти индивидуальную проверку.

В случае несоблюдения спортсменом критериев допуска международная федерация или организаторы соревнований должны немедленно снять спортсмена с состязаний и сообщить об инциденте в МОК», – говорится в заявлении .

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