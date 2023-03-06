Базарова о деле Валиевой: «Когда речь идет о российском спортсмене в текущих условиях, понятно, какое будет отношение. Конечно, хочется верить в нейтральность»

Экс-фигуристка Вера Базарова высказалась о допинговом деле .

Также Базарова ответила на вопрос, как она относится к возможному допуску российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

– Впереди суд по делу Камилы Валиевой. Стоит надеяться на лояльный подход?

– Уверена, что сторона защиты делает для этого все возможное. Прикладываются огромные усилия, можно сказать, усилия всей страны. Но делать какие-то прогнозы, особенно с учетом всей политической ситуации... Нет, это дело неблагодарное, сейчас такое время, что за сутки все по три раза меняется.

– Думаете, на суд могут повлиять общемировые политические тенденции?

– Суд спортивный, а спорт – он так или иначе всегда крутился вокруг политики. Тем более сейчас. И когда речь идет о российском спортсмене в текущих условиях, понятное дело, какое заведомо будет отношение.

Хочется верить, конечно, в истинную нейтральность и высшую справедливость. Будем надеяться, что те, от кого зависит решение, смогут от всего абстрагироваться. Как будет, на самом деле покажет время.

– Что в целом можете сказать об отстранении российских спортсменов? Это справедливое решение?

– Не хочется далеко уходить в политические дебри. Я сама сейчас далека от большого спорта, поэтому не мне, наверное, оценивать. Кричать, что это несправедливо, не буду. Время тяжелое, есть на то разные причины... Хочется верить, что найдутся компромиссы и пути решения ситуации.

– Один компромисс уже есть – предложение от допускать под нейтральным статусом. Это разумный вариант?

– На мой взгляд, вполне. Хороший выход из тяжелой ситуации, более-менее позитивный выход для российских спортсменов.

Знаю, что к нейтральному статусу относятся по-разному, особенно разного рода политики. Но я сама как спортсменка за права спортсменов. И будь у меня такого рода выбор, я бы выбрала соревнования.

Понимаю, что спортивный век короткий, и если на кону стоит единственная Олимпиада, к которой ты готовился всю свою жизнь... Ради нее на очень многое пойдешь, и не на такое, – сказала Базарова.