Вайцеховская о проекте Global Skating Academy: «Противодействие различных организаций может оказаться значительно сильнее, чем это представляется сейчас»

Теги Алексей Горшков FINA (World Aquatics) Елена Вайцеховская Александр Лакерник Этери Тутберидзе Global Skating Academy Фигурное катание

Елена Вайцеховская скептически высказалась о проекте Global Skating Academy.

Ранее стало известно о создании международного клуба фигурного катания Global Skating Academy, соучредителем которого стал почетный вице-президент ISU Александр Лакерник. Клуб объявил о сотрудничестве с тренерской командой Этери Тутберидзе.

«Идея с созданием Global Skating Academy хорошая, но ни разу не оригинальная. По сути, это тот же самый формат, в котором регулярно проходят тренировочные лагеря многих российских специалистов. С той лишь разницей, что сейчас из-за возросших проблем с международной логистикой наиболее выгодно искать варианты с доступным сообщением.

Первым из российских тренеров по этому пути пошел известный танцевальный специалист Алексей Горшков, который в январе фактически перебазировался со всей своей группой из подмосковного Одинцова в Дубай.

А вот о реальном развитии клубного фигурного катания посредством создания международного центра, имеющего совершенно конкретную привязку к России, говорить, как мне кажется, преждевременно: противодействие со стороны самых различных организаций может оказаться значительно сильнее, чем это представляется сейчас.

В свое время Международная федерация плавания (FINA) поддержала идею создания в Казани международного центра прыгунов в воду и туда действительно начали присылать своих спортсменов многие развивающиеся страны.

Но в прошлом году проект был полностью свернут из-за санкций: FINA недвусмысленно дала понять, что не приветствует подобные контакты с российскими специалистами. Соответственно, центр прекратил свое существование», – написала журналист в телеграм-канале.

Лакерник стал соучредителем международного клуба фигурного катания, который будет сотрудничать с тренерской командой Тутберидзе

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1 комментарий

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АннаФ
Все санкции носят временный характер. Если думать на перспективу, то проект очень хороший. Результаты Этери говорят о её исключительности. Навряд ли кто то из спортсменов, имея возможность поработать с Этери, будет отказываться от этого шанса в угоду «играм» больших дядь.
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