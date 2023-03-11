Вайцеховская о проекте Global Skating Academy: «Противодействие различных организаций может оказаться значительно сильнее, чем это представляется сейчас»

Елена Вайцеховская скептически высказалась о проекте Global Skating Academy.

Ранее стало известно о создании международного клуба фигурного катания Global Skating Academy, соучредителем которого стал почетный вице-президент ISU Александр Лакерник. Клуб объявил о сотрудничестве с тренерской командой Этери Тутберидзе.

«Идея с созданием Global Skating Academy хорошая, но ни разу не оригинальная. По сути, это тот же самый формат, в котором регулярно проходят тренировочные лагеря многих российских специалистов. С той лишь разницей, что сейчас из-за возросших проблем с международной логистикой наиболее выгодно искать варианты с доступным сообщением.

Первым из российских тренеров по этому пути пошел известный танцевальный специалист Алексей Горшков, который в январе фактически перебазировался со всей своей группой из подмосковного Одинцова в Дубай.

А вот о реальном развитии клубного фигурного катания посредством создания международного центра, имеющего совершенно конкретную привязку к России, говорить, как мне кажется, преждевременно: противодействие со стороны самых различных организаций может оказаться значительно сильнее, чем это представляется сейчас.

В свое время Международная федерация плавания (FINA) поддержала идею создания в Казани международного центра прыгунов в воду и туда действительно начали присылать своих спортсменов многие развивающиеся страны.

Но в прошлом году проект был полностью свернут из-за санкций: FINA недвусмысленно дала понять, что не приветствует подобные контакты с российскими специалистами. Соответственно, центр прекратил свое существование», – написала журналист в телеграм-канале.

Лакерник стал соучредителем международного клуба фигурного катания, который будет сотрудничать с тренерской командой Тутберидзе