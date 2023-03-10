Светлана Журова: «Тутберидзе была бы очень даже нужна Бельгии. Они многое потеряют, а Этери от этого ни горячо, ни холодно»

Светлана Журова прокомментировала новость о возможном увольнении руководителя бельгийских фигуристов Риты Зоннекейн из-за сотрудничества с .

Федерация фигурного катания Бельгии планирует лишить Зоннекейн должности руководителя команды на чемпионате мира-2023 в Сайтаме из-за сотрудничества с частным клубом Global Skating Academy, в котором будет работать Тутберидзе.

«В продолжение моей теории, что каждый день в какой-то стране по спортивной части происходит негативная новость. Это план, который уже какое-то время реализуется. И он теперь мне особенно виден.

Я всегда пересматривала выступления наших фигуристов, где живущие за рубежом русские тренеры с ними работают в Канаде, в Америке. Они как с ними будут поступать?

Эти люди выводили на золотой пьедестал фигуристов. Самых знаменитых фигуристов, как Тесса Виртью, их кто выводил? Их наши тренеры выводили. И что теперь, уволить их? Что они будут с ними делать?

Тутберидзе была бы Бельгии очень даже нужна. Этери от этого ни горячо, ни холодно. А вот они, конечно, многое потеряют. А у Тутберидзе будет больше времени нашими спортсменами заниматься», – сказал Журова.

Руководителя бельгийских фигуристов хотят уволить из-за сотрудничества с Тутберидзе («Р-Спорт»)