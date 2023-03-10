Светлана Журова: «Тутберидзе была бы очень даже нужна Бельгии. Они многое потеряют, а Этери от этого ни горячо, ни холодно»

Теги Светлана Журова Этери Тутберидзе Рита Зоннекейн Global Skating Academy Фигурное катание

Светлана Журова прокомментировала новость о возможном увольнении руководителя бельгийских фигуристов Риты Зоннекейн из-за сотрудничества с Этери Тутберидзе.

Федерация фигурного катания Бельгии планирует лишить Зоннекейн должности руководителя команды на чемпионате мира-2023 в Сайтаме из-за сотрудничества с частным клубом Global Skating Academy, в котором будет работать Тутберидзе.

«В продолжение моей теории, что каждый день в какой-то стране по спортивной части происходит негативная новость. Это план, который уже какое-то время реализуется. И он теперь мне особенно виден.

Я всегда пересматривала выступления наших фигуристов, где живущие за рубежом русские тренеры с ними работают в Канаде, в Америке. Они как с ними будут поступать?

Эти люди выводили на золотой пьедестал фигуристов. Самых знаменитых фигуристов, как Тесса Виртью, их кто выводил? Их наши тренеры выводили. И что теперь, уволить их? Что они будут с ними делать?

Тутберидзе была бы Бельгии очень даже нужна. Этери от этого ни горячо, ни холодно. А вот они, конечно, многое потеряют. А у Тутберидзе будет больше времени нашими спортсменами заниматься», – сказал Журова. 

Руководителя бельгийских фигуристов хотят уволить из-за сотрудничества с Тутберидзе («Р-Спорт»)

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9 комментариев

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Viks
"Их наши тренеры выводили." --- Ваши? Тренеры с гражданством других стран и живущие в других странах - ваши?
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Viks
"Тутберидзе была бы Бельгии очень даже нужна." --- с ЧЕГО ей ударило в голову, что Бельгия хотела Тут-зе, но потом отказалась?
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Маргарита В Сафронова
Ответ Gemma157
кому вы это пишете? к кому ваше обращение?
Бельгийцам всем западным представителям фк)
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Gemma157
Ответ Маргарита В Сафронова
Да, не сможете вы нас продавить, пора уже это понять. Ваша чаша злобы просто переполнится и зальёт содержимым вас самих. А у нас будут., уже есть, новые турниры, и наш уровень фк в космосе, а вы свой приземлили и закапываете.
кому вы это пишете? к кому ваше обращение?
+7
-2
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Маргарита В Сафронова
Да, не сможете вы нас продавить, пора уже это понять. Ваша чаша злобы просто переполнится и зальёт содержимым вас самих. А у нас будут., уже есть, новые турниры, и наш уровень фк в космосе, а вы свой приземлили и закапываете.
+5
-10
-5
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Шубы
Ответ Toba Door
А что в Бельгии много фигуристов, которые готовы к унижениям , которые будут работать 34 часа в сутки
много ли в Бельгии фигуристок, готовых худеть до косточек и взвешиваться каждый день
+5
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Toba Door
А что в Бельгии много фигуристов, которые готовы к унижениям , которые будут работать 34 часа в сутки
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Katerina Sunny
Именно потому, что Тутберидзе ни горячо, ни холодно, Лакерник наводит мосты в Европе? Тутберидзе уже потеряла год международных соревнований, результаты внутренних соревнований в мире не имеют никакого веса.
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Ярик01
И зачем это Бельгии? Это бизнес частного лица, где он соучредитель
+6
-2
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