Энберт о проекте Global Skating Academy: «Хорошее начинание. При этом я не очень представляю, что в клубных соревнованиях разрешат обойти санкции»

Теги Александр Лакерник Александр Энберт Этери Тутберидзе Global Skating Academy Фигурное катание

Александр Энберт поделился мнением о проекте Global Skating Academy.

О создании международного клуба фигурного катания Global Skating Academy стало известно 8 марта. Почетный вице-президент ISU Александр Лакерник – соучредитель организации.

Клуб объявил о сотрудничестве с тренерской командой Этери Тутберидзе.

«Любые начинания интересны. Но новые идеи нужно тестировать, проверять, как это будет работать.

Александр Рафаилович – опытный человек в фигурном катании, причем не только в российском, но и в мировом. Понятно, что его идея обоснована его знаниями. Ну и команда в Global Skating Academy собралась мощная.

Когда я учился в Российском международном олимпийском университете (РМОУ), мы разбирали устройство всяких лиг – например, Лиги ВТБ. Действительно, соревноваться клубами может быть интересно.

Клуб не привязан ни к какой стране. Это и для спортсменов открывает разные возможности – например, трансферные. Поиск для себя выгодных условий, контрактов. В общем, это хорошее начинание, и нужно проверить, насколько оно понравится болельщикам.

При этом я не очень представляю, что в клубных соревнованиях разрешат обойти санкции. Не знаю, как это будет работать, будет ли судейство проходить по системе ISU или по какой‑то другой... Тут у меня еще есть вопросы», – сказал Энберт.

Лакерник стал соучредителем международного клуба фигурного катания, который будет сотрудничать с тренерской командой Тутберидзе

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17 комментариев

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Delirium
Ответ Viks
Можно организовать не только межшкольный, но и межгалактический турнир! В Нью Васюках.
Цитата Лакерника: "В нашей стране сделано немало новых турниров, мы решили заняться проведением межклубных мероприятий – на это запрета со стороны Международного союза конькобежцев нет. Потому что спортсмен представляет не страну, а клуб, и такие соревнования согласно правилам ISU проводить можно."
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Зоя Кудряшова
Ответ Katerina Sunny
Трансферные? Будут продавать фигуристов, как в футболе? Для предложения нужен спрос.
Тутберидзе наконец пристроит дочку с зятем. Это шанс.
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Зоя Кудряшова
Ответ Delirium
То, что пошла такая мутка, прозрачно намекает о том, что многим не нравится поведение ISU, денег там все меньше, но деваться пока некуда. А тут дедушка Лакерник решил замутить параллельную систему, которая вполне может вырасти в параллельные соревнования, если в ISU не начнут шевелиться. В общем это своеобразный зародыш футбольной Суперлиги. Пока что речь лишь о совместных сборах, но дальше ведь и до совместных соревнований топов может дойти.
Смотрю канал "Русский экстрим" . Господи сколько же сейчас новых видов спорта, о которых мы почти не знаем. И почти ничего о ФК. Не похоже, что кто-то сильно вкладывается в фигурку. Да и зрительскому залу судить можно.
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Viks
Ответ Delirium
Сейчас они открывают школу, а если дело пойдет, то внезапно можно организовать международный турнир школ, например.
Можно организовать не только межшкольный, но и межгалактический турнир! В Нью Васюках.
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Зоя Кудряшова
Ответ Viks
Academy вроде как и НЕ клуб, а школа.
У дедушки Лакерникп хотелось бы спросить: " а на какие шиши вы будете все это устраивать? Был фонд ФК, которым руководил Горшков уж не он ли имеется в виду?
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Храбрая виолончелистка
Ответ sasha00
Российских фехтовальщиков допустили до международных турниров Вон что. пишут
Аж сходила в раздел Фехтования) Первая ласточка с весной прилетела? Так и до Парижу шанс съездить появляется. Ждём развития ситуации в других видах спорта, а поездку наших старцев из Федры в Японию с особым интересом.
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Delirium
Ответ Viks
Academy вроде как и НЕ клуб, а школа.
Сейчас они открывают школу, а если дело пойдет, то внезапно можно организовать международный турнир школ, например.
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Viks
Ответ sasha00
К клубному будет проще привоеч там будут сильнейшие
Academy вроде как и НЕ клуб, а школа.
А межклубные соревнования - это совешенно другая ситема соревнований и НИ ОДИН клуб даже не заикался о таких.
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sasha00
Российских фехтовальщиков допустили до международных турниров Вон что. пишут
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+3
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Viks
Ответ Delirium
То, что пошла такая мутка, прозрачно намекает о том, что многим не нравится поведение ISU, денег там все меньше, но деваться пока некуда. А тут дедушка Лакерник решил замутить параллельную систему, которая вполне может вырасти в параллельные соревнования, если в ISU не начнут шевелиться. В общем это своеобразный зародыш футбольной Суперлиги. Пока что речь лишь о совместных сборах, но дальше ведь и до совместных соревнований топов может дойти.
Academy вроде как и НЕ клуб, а школа.
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sasha00
Ответ Viks
Какие, нахрен, клубные соревнования? К чемпионату Европы не так просто привлечь внимание зрителей - кто будет смотреть соревнования двух клубов? За чей счёт сей банкет?
К клубному будет проще привоеч там будут сильнейшие
0
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Viks
Зарегистрировать новый клуб и организовать соревнования между клубами - это дистанция космического масштаба. Не говоря уже о том, что Academy вроде как и НЕ клуб, а школа.
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Delirium
То, что пошла такая мутка, прозрачно намекает о том, что многим не нравится поведение ISU, денег там все меньше, но деваться пока некуда. А тут дедушка Лакерник решил замутить параллельную систему, которая вполне может вырасти в параллельные соревнования, если в ISU не начнут шевелиться. В общем это своеобразный зародыш футбольной Суперлиги. Пока что речь лишь о совместных сборах, но дальше ведь и до совместных соревнований топов может дойти.
+7
-3
+4
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Александра Волкова
Ответ Viks
Какие, нахрен, клубные соревнования? К чемпионату Европы не так просто привлечь внимание зрителей - кто будет смотреть соревнования двух клубов? За чей счёт сей банкет?
почему двух клубов? много клубов, от каждого по участникам. конечно будут смотреть
+2
-5
-3
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Александра Волкова
а что тут представлять? гешефт по расписанию, где деньги-там санкций нет)))
+3
-1
+2
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Katerina Sunny
Трансферные? Будут продавать фигуристов, как в футболе?
Для предложения нужен спрос.
0
0
0
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Viks
Какие, нахрен, клубные соревнования? К чемпионату Европы не так просто привлечь внимание зрителей - кто будет смотреть соревнования двух клубов? За чей счёт сей банкет?
+3
-4
-1
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