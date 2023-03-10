Энберт о проекте Global Skating Academy: «Хорошее начинание. При этом я не очень представляю, что в клубных соревнованиях разрешат обойти санкции»

поделился мнением о проекте Global Skating Academy.

О создании международного клуба фигурного катания Global Skating Academy стало известно 8 марта. Почетный вице-президент ISU Александр Лакерник – соучредитель организации.

Клуб объявил о сотрудничестве с тренерской командой .

«Любые начинания интересны. Но новые идеи нужно тестировать, проверять, как это будет работать.

Александр Рафаилович – опытный человек в фигурном катании, причем не только в российском, но и в мировом. Понятно, что его идея обоснована его знаниями. Ну и команда в Global Skating Academy собралась мощная.

Когда я учился в Российском международном олимпийском университете (РМОУ), мы разбирали устройство всяких лиг – например, Лиги ВТБ. Действительно, соревноваться клубами может быть интересно.

Клуб не привязан ни к какой стране. Это и для спортсменов открывает разные возможности – например, трансферные. Поиск для себя выгодных условий, контрактов. В общем, это хорошее начинание, и нужно проверить, насколько оно понравится болельщикам.

При этом я не очень представляю, что в клубных соревнованиях разрешат обойти санкции. Не знаю, как это будет работать, будет ли судейство проходить по системе ISU или по какой‑то другой... Тут у меня еще есть вопросы», – сказал Энберт.

Лакерник стал соучредителем международного клуба фигурного катания, который будет сотрудничать с тренерской командой Тутберидзе