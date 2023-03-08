Лакерник стал соучредителем международного клуба фигурного катания, который будет сотрудничать с тренерской командой Тутберидзе

Теги Александр Лакерник Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков Фигурное катание

Александр Лакерник стал соучредителем международного клуба фигурного катания.

Основная цель проекта Global Skating Academy – развитие клубного фигурного катания. Клуб планирует организовывать сборы для спортсменов, мастер-классы для тренеров и судей, соревнования и онлайн-мероприятия. 

Президентом клуба является член технического комитета ISU Рита Зоннекейн, вице-президентом – Эвелин Россоухи-Шнайдер, вице-президент Федерации фигурного катания Австрии. 

Клуб объявил о сотрудничестве с тренерской командой московского катка «Хрустальный» – Этери Тутберидзе, Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом

С 30 апреля по 8 мая клуб проведет первые сборы для фигуристов. Кэмп пройдет в Турции, стоимость участия – от 800 до 1500 долларов в зависимости от уровня подготовки. 

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11 комментариев

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Юлия Величко
И кто-то после этого будет отрицать Тутберидзе-бонусы?)))
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Андрей Лоел
Хорошая новость.
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Е...С
Мастер-классы для судей, все понятно.
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Ir_rish
И в очередной раз ЭТ делает из лимонов- лимонад. ))
Если раньше заинтересованные лица могли встречаться во время соревнований, а сейчас такой возможности нет- значит, надо ее изыскать. Не нарушив при этом ни одного из существующих запретов.
+8
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Michael1969
Интересно, а действующий член техкома может сотрудничать с действующим тренером? Он же может лоббировать выгодные для тренера изменения в правилах, Как может частный клуб сотрудничать с судьями, в частности, проводить семинары для них?
По-моему, конфликт интересов здесь где-то очень близко
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+18
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Ir_rish
Ответ Katerina Sunny
Ничего непонятно. Будут сотрудничать в межсезонье и где будут проводить сборы и мастер-классы?
Найдут, не сомневайтесь.
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Люблю Женьку
Ответ Шубы
Было понятно давно, судя по судейству, что Лакерник и Тутберидзе на короткой ноге друг с другом.
Беспредел в судейство выходит на новый уровень! 🤦‍♀️
+20
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Тайга86
Успешного сотрудничества. И чтобы там кто ни говорил, как бы не хейтил, а ведь не только у нас, но и за границей понимают с кем неплохо бы было посотрудничать для развития и продуктивности.
+11
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Katerina Sunny
Ничего непонятно. Будут сотрудничать в межсезонье и где будут проводить сборы и мастер-классы?
+1
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Шубы
Было понятно давно, судя по судейству, что Лакерник и Тутберидзе на короткой ноге друг с другом.
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Назар Игорь
Прочитал "лагерник".
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