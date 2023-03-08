Лакерник стал соучредителем международного клуба фигурного катания, который будет сотрудничать с тренерской командой Тутберидзе

стал соучредителем международного клуба фигурного катания.

Основная цель проекта Global Skating Academy – развитие клубного фигурного катания. Клуб планирует организовывать сборы для спортсменов, мастер-классы для тренеров и судей, соревнования и онлайн-мероприятия.

Президентом клуба является член технического комитета ISU Рита Зоннекейн, вице-президентом – Эвелин Россоухи-Шнайдер, вице-президент Федерации фигурного катания Австрии.

Клуб объявил о сотрудничестве с тренерской командой московского катка «Хрустальный» – , и .

С 30 апреля по 8 мая клуб проведет первые сборы для фигуристов. Кэмп пройдет в Турции, стоимость участия – от 800 до 1500 долларов в зависимости от уровня подготовки.