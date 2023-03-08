Лакерник стал соучредителем международного клуба фигурного катания, который будет сотрудничать с тренерской командой Тутберидзе
Александр Лакерник стал соучредителем международного клуба фигурного катания.
Основная цель проекта Global Skating Academy – развитие клубного фигурного катания. Клуб планирует организовывать сборы для спортсменов, мастер-классы для тренеров и судей, соревнования и онлайн-мероприятия.
Президентом клуба является член технического комитета ISU Рита Зоннекейн, вице-президентом – Эвелин Россоухи-Шнайдер, вице-президент Федерации фигурного катания Австрии.
Клуб объявил о сотрудничестве с тренерской командой московского катка «Хрустальный» – Этери Тутберидзе, Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом.
С 30 апреля по 8 мая клуб проведет первые сборы для фигуристов. Кэмп пройдет в Турции, стоимость участия – от 800 до 1500 долларов в зависимости от уровня подготовки.
Если раньше заинтересованные лица могли встречаться во время соревнований, а сейчас такой возможности нет- значит, надо ее изыскать. Не нарушив при этом ни одного из существующих запретов.
По-моему, конфликт интересов здесь где-то очень близко