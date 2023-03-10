Тарасова о проекте Global Skating Academy: «Лакерник – умнейший человек, Тутберидзе – ведущий тренер. Думаю, это путь к прогрессу»

Теги Татьяна Тарасова Александр Лакерник Этери Тутберидзе Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о проекте Global Skating Academy.

О создании международного клуба фигурного катания Global Skating Academy стало известно 8 марта. Соучредителем организации является почетный вице-президент ISU россиянин Александр Лакерник.

Клуб будет сотрудничать с тренерской командой Этери Тутберидзе.

«Очень интересная идея – клубы всегда развивались, каждый из нас к какому-то принадлежал – кто-то к ЦСКА, кто-то к «Локомотиву», «Динамо», «Спартаку» и так далее. Если эта организация будет развивать клубное движение, соревнования станут еще интереснее.

Умнейший человек Александр Лакерник, Этери Георгиевна – ведущий тренер. Думаю, это путь к прогрессу», – сказала заслуженный тренер СССР.

Александр Лакерник: «Мы собираемся открывать проект на уровне клубов – Global Skating Academy. Первым шагом станут сборы в кооперации с Тутберидзе в Турции» 

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21 комментарий

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Viks
Ответ Этери горячая
Если вы хотите победить, попросите, чтобы вас тренировала Этери. Умный ход.
Итальянец приехал к тренерше - и какое место он занял на ЧЕ?
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Vladimir Arutin
Ответ Этери горячая
Если вы хотите победить, попросите, чтобы вас тренировала Этери. Умный ход.
Да, грибы обеспечены !
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olvl
Очень хочется, чтобы получилось что-то хорошее, новое, интересное, и для нас, для наших фигуристов, в первую очередь, и для всех. Удачи и успехов.
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Viks
Дедушка сам не понимает, ЧТО он открывает - "Они сами не знают, чего они хоЧУТ!"
Academy НЕ клуб, а школа.
+1
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Toba Door
Ответ ретроградный меркурий
По-хорошему завидую я всей этой старой гвардии. Мишин с Москвиной тренируют в 80+ (и как тренируют!), Чайковская в 83 работает главным тренером сборной, Лакерник в 78 открывает новый международный проект. Железные люди
Отсюда только как Горшков уходят
+1
0
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Этери горячая
Если вы хотите победить, попросите, чтобы вас тренировала Этери. Умный ход.
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Додик Аксель
В спорте идея не нова, а в фигурном катании в сложившийся ситуации должна помочь с выездом заграницу для проведения различных мероприятий.
+2
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Viks
А тренерша разве не должна работать тренером полный рабочий день, как все нанятые работники на зарплате?
+4
-5
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Алекс Я
Ответ papadok
Не сильно разбираюсь, может кто подскажет. Подобные клубы уже существуют и можно будет соревноваться с ними? Или идея в том, чтобы проводить соревнования между спортсменами из разных стран в рамках самого клуба? А чем можно привлечь иностранцев к таким соревнованиям?
Скорее всего в рамках этого клуба будут соревноваться несколько команд,типа командных соревнований среди сборных на ОИ.ну а привлекать будут как и в других видах спорта,деньгами.больше соревнований-больше денег.
+3
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+3
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Viks
Ответ Eva2426
Оо, секта Ленки Родиной с букварем вошла в чат😂
Ну, расскажи о своей секте. Ибо я не знаю, кто есть "Ленка"
+1
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Алекс Я
Ответ Николай Криницкий
А Плющенко и Рутковская, лучшая пара ФК, сказала Тарасова, пересчитывая банкноты.
Лично видел и слышал?
+2
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Eva2426
Ответ Viks
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Оо, секта Ленки Родиной с букварем вошла в чат😂
+2
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Николай Криницкий
А Плющенко и Рутковская, лучшая пара ФК, сказала Тарасова, пересчитывая банкноты.
+3
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Viks
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Skyolker
Тутберидзе прекрасно понимает, что нужно выходить за рамки одной страны. И правильно делает.
Лучше бы они создали отдельную от ИСУ международную федерацию фигурного катания. Может быть, все к этому и идет. Давно пора.
+4
-4
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papadok
Не сильно разбираюсь, может кто подскажет. Подобные клубы уже существуют и можно будет соревноваться с ними? Или идея в том, чтобы проводить соревнования между спортсменами из разных стран в рамках самого клуба? А чем можно привлечь иностранцев к таким соревнованиям?
0
0
0
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ретроградный меркурий
По-хорошему завидую я всей этой старой гвардии. Мишин с Москвиной тренируют в 80+ (и как тренируют!), Чайковская в 83 работает главным тренером сборной, Лакерник в 78 открывает новый международный проект. Железные люди
+15
-2
+13
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B.Jones
Татьяна Анатольевна, там тоже не дураки. Прекрасно знают историю, и знают как мы обычно находим себе друзей.
+1
-1
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Беглый*
Меня удивляют вопросы "а как?" "а зачем?" "а что это даст?". Поживём - увидим, вряд ли с воздуха придумали такой проект. Такое чувство, некоторых окутывает страх, что может получиться что-то грандиозное.
+7
-6
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Анна Беляева
Ответ Sportsfan
Об этом давно говорили, и вот Тутберидзе среди пионеров. Это очень правильный ход. Конечно, все может затухнуть, но если выстрелит - это будет прорыв для Этери уже на другом уровне.
В первую очередь это будет прорывом самого вида, фигурного катания.
+9
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Sportsfan
Об этом давно говорили, и вот Тутберидзе среди пионеров. Это очень правильный ход. Конечно, все может затухнуть, но если выстрелит - это будет прорыв для Этери уже на другом уровне.
+14
-5
+9
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Oleandra
Наверно к ведущему тренеру наибольшая очередь выстроилась.. поэтому хотят дать возможность к ней приехать, почувствовать так сказать себя в международной обстановке.. чтоб не заскучала)
+6
-6
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