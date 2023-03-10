Тарасова о проекте Global Skating Academy: «Лакерник – умнейший человек, Тутберидзе – ведущий тренер. Думаю, это путь к прогрессу»

высказалась о проекте Global Skating Academy.

О создании международного клуба фигурного катания Global Skating Academy стало известно 8 марта. Соучредителем организации является почетный вице-президент ISU россиянин Александр Лакерник.

Клуб будет сотрудничать с тренерской командой .

«Очень интересная идея – клубы всегда развивались, каждый из нас к какому-то принадлежал – кто-то к ЦСКА, кто-то к «Локомотиву», «Динамо», «Спартаку» и так далее. Если эта организация будет развивать клубное движение, соревнования станут еще интереснее.

Умнейший человек Александр Лакерник, Этери Георгиевна – ведущий тренер. Думаю, это путь к прогрессу», – сказала заслуженный тренер СССР.

Александр Лакерник: «Мы собираемся открывать проект на уровне клубов – Global Skating Academy. Первым шагом станут сборы в кооперации с Тутберидзе в Турции»