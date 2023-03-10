Александр Лакерник: «Мы собираемся открывать проект на уровне клубов – Global Skating Academy. Первым шагом станут сборы в кооперации с Тутберидзе в Турции»

рассказал о проекте Global Skating Academy.

О создании международного клуба фигурного катания Global Skating Academy стало известно 8 марта. Лакерник является соучредителем организации.

Клуб объявил о сотрудничестве с тренерской командой .

«Мы собираемся открывать проект на уровне клубов – Global Skating Academy. Первым шагом станут сборы в кооперации с Этери Георгиевной Тутберидзе в Турции. Если этот формат будет удачным, мы будем и дальше работать в этом направлении.

Считаю, что сейчас нужно думать о разных формах международной активности. Раньше бы я вряд ли обратился к Этери Георгиевне с таким предложением – у нее было достаточно международной деятельности в плане соревнований, но сейчас нужно придумывать активности вне страны.

В нашей стране сделано немало новых турниров, мы решили заняться проведением межклубных мероприятий – на это запрета со стороны Международного союза конькобежцев нет. Потому что спортсмен представляет не страну, а клуб, и такие соревнования согласно правилам ISU проводить можно.

Если ситуация с отстранением будет продолжаться, этот вариант станет более актуальным. Это не решение проблемы, но хоть что-то в плане международной активности.

Первый сбор планируется в начале мая в Турции, второй – в конце мая там же. Это обусловлено двумя причинами. Первая – территориально это удобно, там будут задействованы спортсмены из разных стран. Стамбул – это удобная точка для других, это возможность прямых рейсов. Вторая причина – там удалось найти каток с разумными ценами», – сказал почетный вице-президент ISU.

Лакерник стал соучредителем международного клуба фигурного катания, который будет сотрудничать с тренерской командой Тутберидзе