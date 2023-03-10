Александр Лакерник: «Мы собираемся открывать проект на уровне клубов – Global Skating Academy. Первым шагом станут сборы в кооперации с Тутберидзе в Турции»
Александр Лакерник рассказал о проекте Global Skating Academy.
О создании международного клуба фигурного катания Global Skating Academy стало известно 8 марта. Лакерник является соучредителем организации.
Клуб объявил о сотрудничестве с тренерской командой Этери Тутберидзе.
«Мы собираемся открывать проект на уровне клубов – Global Skating Academy. Первым шагом станут сборы в кооперации с Этери Георгиевной Тутберидзе в Турции. Если этот формат будет удачным, мы будем и дальше работать в этом направлении.
Считаю, что сейчас нужно думать о разных формах международной активности. Раньше бы я вряд ли обратился к Этери Георгиевне с таким предложением – у нее было достаточно международной деятельности в плане соревнований, но сейчас нужно придумывать активности вне страны.
В нашей стране сделано немало новых турниров, мы решили заняться проведением межклубных мероприятий – на это запрета со стороны Международного союза конькобежцев нет. Потому что спортсмен представляет не страну, а клуб, и такие соревнования согласно правилам ISU проводить можно.
Если ситуация с отстранением будет продолжаться, этот вариант станет более актуальным. Это не решение проблемы, но хоть что-то в плане международной активности.
Первый сбор планируется в начале мая в Турции, второй – в конце мая там же. Это обусловлено двумя причинами. Первая – территориально это удобно, там будут задействованы спортсмены из разных стран. Стамбул – это удобная точка для других, это возможность прямых рейсов. Вторая причина – там удалось найти каток с разумными ценами», – сказал почетный вице-президент ISU.
Лакерник стал соучредителем международного клуба фигурного катания, который будет сотрудничать с тренерской командой Тутберидзе
Каким образом это даст возможность?
Не отстранили потому что в теннисе спортсмены-профессионалы не позволяют политикам командовать ими. Так же и в проф-х лигах Сев.Америки. Ну и плюс огромные армии болельщиков и они же еще избиратели.
Из интервью тениссистки Зайевой
— Просили помощи у федерации? Какую роль в карьере она играет?
— Помощь есть, она не покрывает всё, но какие-то вещи. Это приятно на самом деле. Они оплачивали «Шлемы» — это билеты, проживание, которое иногда бесплатно, а иногда — нет. Туда же едет прикреплённый за этим возрастом капитан, он формирует команду: несколько девочек по рейтингу — кто выше. Это, примерно, четыре-восемь человек. Грубо говоря, оплачивают семь человек, восьмого уже оплачивать не будут. Иногда это работает так: «О, вы поехали на «Ролан Гаррос». Потом выясняется, что нам могут возместить билеты. Какая-то компенсация есть, но она не покрывает всё. Они ведут игроков, но на каждого своя небольшая сумма. Есть контракты, которые продлевают или замораживают, потому что смутные времена.
— То есть, когда говорят, что федерация совсем не помогает, и это неправда?
— Это тоже неправда. Помощь есть, уже приятно.
Забаненные Англией теннисисты никак не на гособеспечении. И т.п. и т.д..
А уж возлагать ответственность за действия государства на несовершеннолетних это уже сверхабсурд.
Если там были бы относительно умные люди, они бы демонстративно допускали бы юниоров и бравировали бы этим.
А про Рыбакина и Путинцева вы правильно написали, они в России финансирования ее получали, как и остальные наши теннисисты.
Зато наши теннисисты свободны как птицы, могут выступать где угодно, за кого угодно. Это обратная положительная сторона отсутствия гос. финансирования.
Пусть фк тоже откажется от бюджетных денег и тогда им никто не запретит выступать.