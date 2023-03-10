Александр Лакерник: «Мы собираемся открывать проект на уровне клубов – Global Skating Academy. Первым шагом станут сборы в кооперации с Тутберидзе в Турции»

Теги Александр Лакерник Этери Тутберидзе Фигурное катание

Александр Лакерник рассказал о проекте Global Skating Academy.

О создании международного клуба фигурного катания Global Skating Academy стало известно 8 марта. Лакерник является соучредителем организации.

Клуб объявил о сотрудничестве с тренерской командой Этери Тутберидзе.

«Мы собираемся открывать проект на уровне клубов – Global Skating Academy. Первым шагом станут сборы в кооперации с Этери Георгиевной Тутберидзе в Турции. Если этот формат будет удачным, мы будем и дальше работать в этом направлении.

Считаю, что сейчас нужно думать о разных формах международной активности. Раньше бы я вряд ли обратился к Этери Георгиевне с таким предложением – у нее было достаточно международной деятельности в плане соревнований, но сейчас нужно придумывать активности вне страны.

В нашей стране сделано немало новых турниров, мы решили заняться проведением межклубных мероприятий – на это запрета со стороны Международного союза конькобежцев нет. Потому что спортсмен представляет не страну, а клуб, и такие соревнования согласно правилам ISU проводить можно.

Если ситуация с отстранением будет продолжаться, этот вариант станет более актуальным. Это не решение проблемы, но хоть что-то в плане международной активности.

Первый сбор планируется в начале мая в Турции, второй – в конце мая там же. Это обусловлено двумя причинами. Первая – территориально это удобно, там будут задействованы спортсмены из разных стран. Стамбул – это удобная точка для других, это возможность прямых рейсов. Вторая причина – там удалось найти каток с разумными ценами», – сказал почетный вице-президент ISU.

Лакерник стал соучредителем международного клуба фигурного катания, который будет сотрудничать с тренерской командой Тутберидзе

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36 комментариев

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vanessa2021
Ответ Анна Беляева
вы с такой уверенностьб говорите о том, о чем не имеете никакогоп онятия, что это даже выхывает восхищение. Естественно и у Медведева есть помощь от федерации тенниса России.
Теннисист Медведев получает финансирование из бюджета России??
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k4rmazin2007
Ответ Ёжик_в_тумане
Если это даст возможность выступать нашим фигуристам на международных соревнованиях, что в этом плохо? Но об этом мы забываем и будем вопить про деньги в карманах у Тутберидзе.
"Если это даст возможность выступать нашим фигуристам на международных соревнованиях, что в этом плохо?"
Каким образом это даст возможность?
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Vasily Ivanov
Для воплощения мечты Лакерника-Тутберидзе необходимы еще .как минимум 1 клуб и его согласие посоревноваться с их детищем. Наверное этот клуб откроют в Минске...
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Ёжик_в_тумане
Ответ Анна Беляева
вы с такой уверенностьб говорите о том, о чем не имеете никакогоп онятия, что это даже выхывает восхищение. Естественно и у Медведева есть помощь от федерации тенниса России.
Ну зачем вы так, человек свято верит, что наше государство поддерживает только один вид спорта ФК, и во всем мире кстати это вид спорта на фиг никому не нужен, и только наше государство вкладывает деньги.
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Ёжик_в_тумане
Ответ KMR
Идея хорошая,но вот Турция тут каким боком?!
Просто место встречи авиарейсов из Москвы с другими странами.
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Brokkoli
Ответ KMR
Идея хорошая,но вот Турция тут каким боком?!
Дружим с ней пока еще
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KMR
Идея хорошая,но вот Турция тут каким боком?!
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oleg
А команда Плющенко в этих соревнованиях будет представлена?
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FanofKamilaValieva
Ответ JSV
Ну вон одну уже увольняют с должности, никто из уважающих себя людей с токсичной Тутзе связываться не будет, даже в частном порядке.
По крайней мере, это (Global Skating Academy) создаст рабочие места для многих талантливых российских людей.
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JSV
Ответ FanofKamilaValieva
Отлично, например в шахматах, лучших топ гроссмейстеров из всех стран без проблем участвуют в клубных чемпионатах других стран , также и в футболе и т.д. и т.д. ! Желаю им развивать свою инициативу во всех направлениях и плоскостях, самая идея, создает много интересных возможностей ! В целом, альтернативы имеют возможность прогрессировать !
Ну вон одну уже увольняют с должности, никто из уважающих себя людей с токсичной Тутзе связываться не будет, даже в частном порядке.
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oleg
Это как Кубок УЕФА, Лиги Чемпионов и Кубок Кубков, когда команды всех стран соревнуются между собой. Было бы неплохо.
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Анна Беляева
Ответ vanessa2021
Медведев получает гос. Финансирование? Хоть копейку? А про Рыбакина и Путинцева вы правильно написали, они в России финансирования ее получали, как и остальные наши теннисисты. Зато наши теннисисты свободны как птицы, могут выступать где угодно, за кого угодно. Это обратная положительная сторона отсутствия гос. финансирования.
вы с такой уверенностьб говорите о том, о чем не имеете никакогоп онятия, что это даже выхывает восхищение. Естественно и у Медведева есть помощь от федерации тенниса России.
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Лакс
Ответ vanessa2021
Если как в теннисе- то из фк надо убирать все государственное финансирования. Теннисисты тренируются, ездят на соревнования и пр. на СВОИ деньги. Они ни копейки не получают из гос. бюджета. Поэтому их никто и не отстранял.
англия отстранила во-первых. На ОИ они ездили в составе сборной на условиях как и у остальных.
Не отстранили потому что в теннисе спортсмены-профессионалы не позволяют политикам командовать ими. Так же и в проф-х лигах Сев.Америки. Ну и плюс огромные армии болельщиков и они же еще избиратели.
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Анна Беляева
Ответ vanessa2021
Я про сейчас пишу. Теннисисты, боксеры и подобные нигде не отстранены, прекрасно выступают на всех международных соревнованиях. И с флагами России. . Потому что у них нет финансирование из гос. бюджета. Они по сути сами себя представляют. Пусть фк тоже откажется от бюджетных денег и тогда им никто не запретит выступать.
Ну, что вы ерунду несете. Весь спорт высших достижений в России финансируется. И сейчас, конечно, тоже.

Из интервью тениссистки Зайевой

— Просили помощи у федерации? Какую роль в карьере она играет?
— Помощь есть, она не покрывает всё, но какие-то вещи. Это приятно на самом деле. Они оплачивали «Шлемы» — это билеты, проживание, которое иногда бесплатно, а иногда — нет. Туда же едет прикреплённый за этим возрастом капитан, он формирует команду: несколько девочек по рейтингу — кто выше. Это, примерно, четыре-восемь человек. Грубо говоря, оплачивают семь человек, восьмого уже оплачивать не будут. Иногда это работает так: «О, вы поехали на «Ролан Гаррос». Потом выясняется, что нам могут возместить билеты. Какая-то компенсация есть, но она не покрывает всё. Они ведут игроков, но на каждого своя небольшая сумма. Есть контракты, которые продлевают или замораживают, потому что смутные времена.

— То есть, когда говорят, что федерация совсем не помогает, и это неправда?
— Это тоже неправда. Помощь есть, уже приятно.
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Ёжик_в_тумане
Ответ JSV
А Тутберидзе вышла из госструктур, чтобы позиционировать себя как частный клуб? Или финансирование и содержание катков и персонала за счет бюджета, а продажи себе в карман? При этом члены клуба занимают административные должности и токсичность этого клуба станет еше больше. Это никакая не забота о фигуристах, это чисто про деньги, как и все в последнее время, что связано с Тутзе.
Если это даст возможность выступать нашим фигуристам на международных соревнованиях, что в этом плохо? Но об этом мы забываем и будем вопить про деньги в карманах у Тутберидзе.
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Delirium
Ответ Алиса без миелофона
особенно Уимблдон не отстранял ))
Уимблдон уже раком поставили за эту выходку, и теперь они пытаются заставить русских подписать какую-то бумажку запрещающую им прославлять РФ.
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FanofKamilaValieva
Отлично, например в шахматах, лучших топ гроссмейстеров из всех стран без проблем участвуют в клубных чемпионатах других стран , также и в футболе и т.д. и т.д. ! Желаю им развивать свою инициативу во всех направлениях и плоскостях, самая идея, создает много интересных возможностей ! В целом, альтернативы имеют возможность прогрессировать !
+6
-2
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Алиса без миелофона
Ответ vanessa2021
Если как в теннисе- то из фк надо убирать все государственное финансирования. Теннисисты тренируются, ездят на соревнования и пр. на СВОИ деньги. Они ни копейки не получают из гос. бюджета. Поэтому их никто и не отстранял.
особенно Уимблдон не отстранял ))
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Vasily Ivanov
Ответ vanessa2021
Я про сейчас пишу. Теннисисты, боксеры и подобные нигде не отстранены, прекрасно выступают на всех международных соревнованиях. И с флагами России. . Потому что у них нет финансирование из гос. бюджета. Они по сути сами себя представляют. Пусть фк тоже откажется от бюджетных денег и тогда им никто не запретит выступать.
Теннисисты выступают без флага,герба ,гимна и любого упоминания о своей принадлежности к РФ.
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Лакс
Ответ Delirium
Вообще интересный заход. Один из главных аргументов тех, кто нас забанил, в том, что все наши фигуристы на гос.обеспечении. А тут можно срулить на коммерческую основу для топовых спортсменов, и продавливать их допуск к международным соревнованиям. Плюс, это решит многолетнюю проблему наших тренеров, которые вынуждены брать деньги в конвертах, так как формально они гос.служащие и часть призовых им не положена.
нет такого главного аргумента, главный и единственный это то, что россияне.
Забаненные Англией теннисисты никак не на гособеспечении. И т.п. и т.д..
А уж возлагать ответственность за действия государства на несовершеннолетних это уже сверхабсурд.
Если там были бы относительно умные люди, они бы демонстративно допускали бы юниоров и бравировали бы этим.
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Беглый*
Представляю, как взрывается кровать Романовых от таких новостей
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-5
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JSV
А Тутберидзе вышла из госструктур, чтобы позиционировать себя как частный клуб? Или финансирование и содержание катков и персонала за счет бюджета, а продажи себе в карман? При этом члены клуба занимают административные должности и токсичность этого клуба станет еше больше. Это никакая не забота о фигуристах, это чисто про деньги, как и все в последнее время, что связано с Тутзе.
+12
-8
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vanessa2021
Ответ tull
Никто гос финансирование в теннисе не отменял. Такие как Рыбакина и Путинцева не случайно федру сменили, наши не платили, а Казахстан поддержал
Медведев получает гос. Финансирование? Хоть копейку?
А про Рыбакина и Путинцева вы правильно написали, они в России финансирования ее получали, как и остальные наши теннисисты.

Зато наши теннисисты свободны как птицы, могут выступать где угодно, за кого угодно. Это обратная положительная сторона отсутствия гос. финансирования.
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vanessa2021
Ответ Анна Беляева
Конечно, особенно в России во времена Ельцина это было так. То-то Тарпищев при власти крутился
Я про сейчас пишу. Теннисисты, боксеры и подобные нигде не отстранены, прекрасно выступают на всех международных соревнованиях. И с флагами России. . Потому что у них нет финансирование из гос. бюджета. Они по сути сами себя представляют.

Пусть фк тоже откажется от бюджетных денег и тогда им никто не запретит выступать.
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tull
Ответ vanessa2021
Если как в теннисе- то из фк надо убирать все государственное финансирования. Теннисисты тренируются, ездят на соревнования и пр. на СВОИ деньги. Они ни копейки не получают из гос. бюджета. Поэтому их никто и не отстранял.
Никто гос финансирование в теннисе не отменял. Такие как Рыбакина и Путинцева не случайно федру сменили, наши не платили, а Казахстан поддержал
+2
0
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