Железняков – Плющенко о словах про переходы в другие страны: «Ты подумал, что сказал? Мои друзья сейчас воюют против НАТО, а ты под другой флаг готов детей отправить»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков отреагировал на слова после юниорского первенства России.

Плющенко заявил, что его ученицы могут перейти в сборные других стран из-за несправедливого судейства.

«Что касается слов Евгения Плющенко, объясните это тем парням, которые сидят в окопах, когда прилетел снаряд – и тебя нет.

Ты, Женя, подумал, что сказал? Мои друзья там сейчас воюют против войск НАТО. А ты под другой флаг готов своих детей отправить.

Я сейчас готов поехать на Донбасс. А ты обещал. Ну что, страшно?» – сказал Железняков.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так