Железняков – Плющенко о словах про переходы в другие страны: «Ты подумал, что сказал? Мои друзья сейчас воюют против НАТО, а ты под другой флаг готов детей отправить»

Теги Евгений Плющенко чемпионат России среди юниоров Этери Тутберидзе Политика Алексей Железняков Р-Спорт Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков отреагировал на слова Евгения Плющенко после юниорского первенства России.

Плющенко заявил, что его ученицы могут перейти в сборные других стран из-за несправедливого судейства.

«Что касается слов Евгения Плющенко, объясните это тем парням, которые сидят в окопах, когда прилетел снаряд – и тебя нет.

Ты, Женя, подумал, что сказал? Мои друзья там сейчас воюют против войск НАТО. А ты под другой флаг готов своих детей отправить.

Я сейчас готов поехать на Донбасс. А ты обещал. Ну что, страшно?» – сказал Железняков.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так

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125 комментариев

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nnp165
Пусть едет куда хочет. Не интересен
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Batt Monner
Ответ supepper
Да там не только дочь Тутберидзе, но дети и внуки многих российских чиновников. Но страны ЕС и США гуманны к ним, не трогают их. Хотя их выдворение было бы самым эффективным методом. Но они, видимо, не могут этого сделать, так как это будет нарушением прав человека.
Эффективным методом для чего? Пока дети и внуки российских чинуш на западе, это сдерживающий механизм для ядерного удара по западу
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Voronok
Ответ Jessi
А ничего, что дочь Тутберидзе живет и тренируется в логове вражеского НАТО? Инсайд -у Тутберидзе билет на конец апреля в страну НАТО!
В конце апреля у них тур по городам, а потом отпуск, она всегда уезжает в одно и тоже время, так что так себе инсайд.
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nadenki
Это,как двое держат одного,а
третьий(обычно самый трусливый)плюётся
Один-на один не могёт
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Шубная моль
Ответ russalka
Этери такие провокаторы не нужны. Она его просто в Ясенево не позовёт. Как и Лайшева.
Точно! Лайшев. А я-то все думаю, кого еще не хватает в нашем дурдоме. Давненько от него высказываний не было
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supepper
Ответ Прекрасная фурия
Заберите уже Железку на сво.
Хореографические умения помогут ему уворачиваться от пуль и снарядов. Как в фильме Матрица.
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Rael
Я так понимаю, Железняков уже спасает Глебушку, коварно заманенного в логово страшной НАТО дочерью его босса?
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Mixalblch
Обдолбанный или как?
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Артём Ларсон
Ответ R Air
Это уже стадия пауки в банке или ещё жаба с гадюкой?
Это что-то вроде говна в унитазе.
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Anatiana
Ответ Активист
Вспомнилась шутка: — Моня, шо там у вас Одессе? — Да Россия немного воюет с НАТО — Ну и как успехи? — Россия потеряла крейсер, десятки тысяч солдат, сотни самолетов и еще там по мелочи. — А что НАТО? — Ой Сёма, ты не поверишь, НАТО еще не приехало.
За такой анекдот можно и огрести
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pashkka
Подождите, а супруги Девисы разве не в НАТО сейчас?
И за Россию выступать не собираются, и судорожно подыскивают федерацию, куда бы свалить?
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Anna Stefan
Ответ Loliloo
Грант выбила Навка вообще-то
Плющу?😮
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Павел Мельников
Хореограф Тут в словесной битве с Плющом решил, что друзьями-военными прикрыться сейчас то, что нужно. И еще повторил штамп о том, что воюют со всей натой разом. Для пущей важности.
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supepper
Ответ Sanan1908
Все они конечно «готовы», но пойти не будут))
У Газманова спросили, не хочет ли его сын пойти добровольцем. Естественно, он сразу стал отмазывать своего сына, мол, он воевать не умеет.
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Шубная моль
Это Железняков в честь Масленицы расчехлился? Опять ведь извиняться придется.
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Прекрасная фурия
Заберите уже Железку на сво.
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Предраг Ранджелович
Почему этот достойный воин до сих пор не на передовой?
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Loliloo
Ответ Anna Stefan
Он уже ездил. Вполне возможно, что поедет ещё раз. В отличие от Плюща, который за своё обещание поехать туда выбил грант 80 лямов от государства на своё г.шоу, но так и не поехал.
Грант выбила Навка вообще-то
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Anatiana
Начались спекуляции на тему "в окопах". Патронше своей скажи, у которой дочка в Америке ищет, куда приткнуться.
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supepper
Ответ Злобный Конь
НАТО то хоть в курсе что оно воюет против друзей Железнякова? Кстати,дочь Тутберидзе в самом логове НАТО обосновалась,в самой сердцевине,можно сказать.
Да там не только дочь Тутберидзе, но дети и внуки многих российских чиновников. Но страны ЕС и США гуманны к ним, не трогают их. Хотя их выдворение было бы самым эффективным методом. Но они, видимо, не могут этого сделать, так как это будет нарушением прав человека.
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гилберт
Ответ Евгения Гринева
Этот дурачок вообще в курсе, что их спортсмен в этом сезоне тренировался в стране НАТО, а сейчас у них тренируется спортсмен тоже из страны НАТО?
В курсе конечно.
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RS97
Опять что-ли с Машкой перебухал вчера)
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Gemma157
Ответ Jessi
А ничего, что дочь Тутберидзе живет и тренируется в логове вражеского НАТО? Инсайд -у Тутберидзе билет на конец апреля в страну НАТО!
это другое ©
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Светлана Менова
Вот и уезжайте в окопы. Оба.
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Loliloo
Ответ Злобный Конь
НАТО то хоть в курсе что оно воюет против друзей Железнякова? Кстати,дочь Тутберидзе в самом логове НАТО обосновалась,в самой сердцевине,можно сказать.
Так у Тутберидзе дом и гражданство в этом самом логове!
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