Железняков – Плющенко о словах про переходы в другие страны: «Ты подумал, что сказал? Мои друзья сейчас воюют против НАТО, а ты под другой флаг готов детей отправить»
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков отреагировал на слова Евгения Плющенко после юниорского первенства России.
Плющенко заявил, что его ученицы могут перейти в сборные других стран из-за несправедливого судейства.
«Что касается слов Евгения Плющенко, объясните это тем парням, которые сидят в окопах, когда прилетел снаряд – и тебя нет.
Ты, Женя, подумал, что сказал? Мои друзья там сейчас воюют против войск НАТО. А ты под другой флаг готов своих детей отправить.
Я сейчас готов поехать на Донбасс. А ты обещал. Ну что, страшно?» – сказал Железняков.
«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы
«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало
Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так
третьий(обычно самый трусливый)плюётся
Один-на один не могёт
И за Россию выступать не собираются, и судорожно подыскивают федерацию, куда бы свалить?