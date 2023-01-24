Луна Хендрикс: «После прошлого сезона мне действительно стоит верить в то, что я способна выиграть еще больше медалей»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Бельгии женское катание Луна Хендрикс Фигурное катание

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс поделилась ожиданиями от предстоящих чемпионатов мира и Европы.

ЧЕ пройдет 23-29 января в Финляндии, ЧМ – 20-26 марта в Японии.

«Посмотрим, [смогу ли я попасть в тройку], потому что это более высокий уровень и мне нужно быть сосредоточенной, чтобы сделать все возможное.

До прошлого года я никогда не думала, что получу медаль крупного чемпионата. Но я это сделала (Хендрикс взяла серебро на прошлогоднем ЧМ – Sports.ru). Это было почти безумием.

Я и вправду горжусь собой – что прошла через трудные времена, в том числе через травмы, и никогда не сдавалась. Благодаря всем болячкам и травмам за последние годы я осознала, что действительно люблю этот спорт, и это настоящая страсть.

Мне нравится то, чем я занимаюсь, я наслаждаюсь катанием и думаю, что это самое важное. После прошлого сезона мне действительно стоит верить в то, что я способна выиграть еще больше медалей», – сказала Хендрикс.

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80 комментариев

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unknownman
Луне надо будет очень сильно постараться, чтобы не взять медаль этого ЧЕ. Даже каскадов 3+3 не потребуется, ну разве что один, в произвольной программе.
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InnaPr16
Ответ ТМЗ
С чего это?
С того, что были бы российские девушки она бы и близко не приблизилась бы к медалям Европы
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Рустем Галеев
Ответ Orange carrot
Так говорит будто это ее заслуга😂 Неужели они в самом деле считают?
да,они живут в своей выдуманной реальности
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АА АА
Ответ Vendetta4111323
Вот так это и работает. Ни Луна, ни Книрим та же и близко не были бы к подиуму ЧМ, а теперь это кандидаты в чемпионы, у которых крышу унесло от осознания собственной важности. Обидно, что годы пройдут, про исключение сильнейших все забудут, а титулы останутся при них. Но это не отменяет того, что разыграны они абсолютно в несправедливых условиях. Если сильного соперника не победить, отстраним его, ну да.
Кроме ЧЕ им не светят медали,на мире все мимо.
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polinarmax
Какова ценность этих медалей, когда сильнейшие не соревнуются?
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Кот Лютик
Болеем за японок и кореянок на этом ЧМ. С Европой все ясно - упитанные пенсионерки вдруг посчитали себя небожительницами. Жду не дождусь, когда им щелкнут по носам азиатки.
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kkk_2002
Ответ Михаил Михайлов
Не выиграть, а получить. За счёт не допуска российских спортсменок. Если бы по честному допускали всех сильнейших, то Луна (при всём к ней уважении) боролась бы за место в 10-ке.
вас не смущает, что в том году она на ЧЕ взяла малую серебряную медаль и была 4 в результате?
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Linda
Ответ Sivl
Ирония в том, что если бы не решения ИСУ, этих достижений бы не было.
Понятное дело, что не было бы, да и для самой Луны это не секрет.
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floret
В нынешних условиях да, сможет стать ЧЕ.
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Juliana11
Ответ Black&White
Самое печальное, что она даже не говорит о том, что планирует учить сложные элементы. В чем для нее любовь к спорту? Если российских спортсменов не допустят, она из года в год будет катать один и тот же контент, только платья будут меняться.
Одним движением платья превратятся в купальники))
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Juliana11
Ответ Skyolker
Вон что-то ФГП никакой битвы не показал, катались все, как дохлые лебеди...Если в короткой был хоть какой-то драйв, то в произвольной все умерли. Казалось бы, вот она возможность, бери - не хочу! Но, они даже сами с собой перестали бороться. Когда катались наши девочки с четверными, то те хоть пытались в грязь лицом не ударить, катать чисто с тройными...А тут даже 3-3 сделать не могут нормально. Смотреть там будет не на что. С удовольствием понаблюдаю за юниоркой Шимадой и другими японками, которые, в отличие от европейского бомонда, понимают, куда надо развиваться.
На ЧЕ?))
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pas33pas
Ответ Fellina
Без участия кого-либо, медали не обесцениваются, для тех, кто их получает.
Фальшивая денежка обесценена для всех вокруг, кроме того несчастного залётного, кто понял что у него фальшивка но до последнего пытается её сбыть с рук за полную цену.
То же про ФК. Это ответ на ваш "медали не обесцениваются, для тех, кто их получает".
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pas33pas
Выдача титулов слабейшим приводит к инфляции титулов. Это обворовывание тех, кто титулы берёт в честной борьбе.
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Morveena Bum
Ответ Vendetta4111323
Вот так это и работает. Ни Луна, ни Книрим та же и близко не были бы к подиуму ЧМ, а теперь это кандидаты в чемпионы, у которых крышу унесло от осознания собственной важности. Обидно, что годы пройдут, про исключение сильнейших все забудут, а титулы останутся при них. Но это не отменяет того, что разыграны они абсолютно в несправедливых условиях. Если сильного соперника не победить, отстраним его, ну да.
о каких сильнейших речь? кто из "сильнейших" в возрасте Луны способен или будет способен отпрыгать ее контент? все они отваливаются в конец таблицы и шоу уже в 18 лет. до 23 они даже в пределах спорта не остаются, не говоря о наличии каких-либо тройных.
Туктамышева могла бы пошатать хату. за нее обидно.
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Дружба11
не хочется негативить на Луняшку (считаю что боролась за себя-деньги по инету собирала для поездки на ОИ), но она и рядом даже не лежала с нашими девочками.пусть порадуется.международные инстанции нарушили спортивный принцип относительно наших с санкциями-надо нам самим строить новые международные соревнования и организации.
а те соревы которые происходят чисто фарс-отстранила сильнейших и награждают друг друга
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Orange carrot
Ответ komronkomi lev
неужели Луначка будет чемпионка вот это да😁
На ЧЕ? Наверняка
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Orange carrot
Так говорит будто это ее заслуга😂
Неужели они в самом деле считают?
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komronkomi lev
как они рады 😁
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komronkomi lev
неужели Луначка будет чемпионка вот это да😁
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Sivl
Ответ Anna Leonova
Жаль, что ее достижения обесценены ИСУ отстранением сильнейших спортсменов. Тепличные медалисты.
Ирония в том, что если бы не решения ИСУ, этих достижений бы не было.
+1
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Михаил Михайлов
Не выиграть, а получить. За счёт не допуска российских спортсменок.
Если бы по честному допускали всех сильнейших, то Луна (при всём к ней уважении) боролась бы за место в 10-ке.
+6
-3
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Роман Цыренков
Конечно стоит! Раньше думала, как бы разучить аксель в 3,5, а теперь медали светят на ЧЕ даже с каскадом 3+2...на ЧМ, конечно, стоит попытаться и на 3+3 зайти, но мало ли....может и там фортанет
+6
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ТМЗ
Ответ Black&White
Самое печальное, что она даже не говорит о том, что планирует учить сложные элементы. В чем для нее любовь к спорту? Если российских спортсменов не допустят, она из года в год будет катать один и тот же контент, только платья будут меняться.
Она вся переломаная, учила уже
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ТМЗ
Ответ InnaPr16
Ей бы надо было упомянуть, что она способна выиграть, так как отсутствуют российские девушки)
С чего это?
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InnaPr16
Ей бы надо было упомянуть, что она способна выиграть, так как отсутствуют российские девушки)
+7
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