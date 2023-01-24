Луна Хендрикс: «После прошлого сезона мне действительно стоит верить в то, что я способна выиграть еще больше медалей»

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс поделилась ожиданиями от предстоящих чемпионатов мира и Европы.

ЧЕ пройдет 23-29 января в Финляндии, ЧМ – 20-26 марта в Японии.

«Посмотрим, [смогу ли я попасть в тройку], потому что это более высокий уровень и мне нужно быть сосредоточенной, чтобы сделать все возможное.

До прошлого года я никогда не думала, что получу медаль крупного чемпионата. Но я это сделала (Хендрикс взяла серебро на прошлогоднем ЧМ – Sports.ru). Это было почти безумием.

Я и вправду горжусь собой – что прошла через трудные времена, в том числе через травмы, и никогда не сдавалась. Благодаря всем болячкам и травмам за последние годы я осознала, что действительно люблю этот спорт, и это настоящая страсть.

Мне нравится то, чем я занимаюсь, я наслаждаюсь катанием и думаю, что это самое важное. После прошлого сезона мне действительно стоит верить в то, что я способна выиграть еще больше медалей», – сказала Хендрикс.

Лучшая фигуристка Европы без России: не боится катать в откровенных платьях и с травмой, но боится ультра-си