Александр Жулин: «Поступок Тессы Виртью ее не красит. Спорт должен быть вне политики, как это было всегда»
Александр Жулин прокомментировал новость о том, что канадские олимпийцы выступили против допуска россиян.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Тесса Виртью и другие канадские спортсмены обратились с письмом к национальному олимпийскую комитету (НОК) Канады. Они выступили против возвращения россиян на международную арену.
«Хорошая новость в том, что федерация выступила за то, чтобы допустить российских и белорусских спортсменов.
Поступок Тессы Виртью ее не красит. На мой взгляд, спорт должен быть вне политики, как это было всегда», – сказал Жулин.
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