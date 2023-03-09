Александр Жулин: «Поступок Тессы Виртью ее не красит. Спорт должен быть вне политики, как это было всегда»

прокомментировал новость о том, что канадские олимпийцы выступили против допуска россиян.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Тесса Виртью и другие канадские спортсмены обратились с письмом к национальному олимпийскую комитету (НОК) Канады. Они выступили против возвращения россиян на международную арену.

«Хорошая новость в том, что федерация выступила за то, чтобы допустить российских и белорусских спортсменов.

Поступок Тессы Виртью ее не красит. На мой взгляд, спорт должен быть вне политики, как это было всегда», – сказал Жулин.

Тесса Виртью и другие канадские олимпийцы выступили против возвращения россиян на международные старты

Тарасова о том, что канадские спортсмены выступили против допуска россиян: «Они просто убивают своих коллег, хотят их уничтожить. Звери, подлые люди»