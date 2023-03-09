Александр Жулин: «Поступок Тессы Виртью ее не красит. Спорт должен быть вне политики, как это было всегда»

Теги Тесса Виртью танцы на льду Александр Жулин сборная Канады НОК Канады Фигурное катание

Александр Жулин прокомментировал новость о том, что канадские олимпийцы выступили против допуска россиян.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Тесса Виртью и другие канадские спортсмены обратились с письмом к национальному олимпийскую комитету (НОК) Канады. Они выступили против возвращения россиян на международную арену.

«Хорошая новость в том, что федерация выступила за то, чтобы допустить российских и белорусских спортсменов.

Поступок Тессы Виртью ее не красит. На мой взгляд, спорт должен быть вне политики, как это было всегда», – сказал Жулин. 

Тесса Виртью и другие канадские олимпийцы выступили против возвращения россиян на международные старты

Тарасова о том, что канадские спортсмены выступили против допуска россиян: «Они просто убивают своих коллег, хотят их уничтожить. Звери, подлые люди»

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6 комментариев

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Lilia Sadykova
А у нас спорт тоже вне политики? А че тогда спортсмены по митингам ходят?
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Olga.t
спорт всегда был мощным инструментом политики. И сейчас тоже.
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La Gushka
Всё решит, как всегда, КАС, Рассудит, что, где и когда.
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Nat_Cher
спорт никогда не был вне политики.
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Viks
Спорт должен быть вне политики, как это было всегда» --- Ха-ха-ха!
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Девушка Безимени
а че ж тогда кацалапов поддерживал сво?
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