Марина Зуева: «Не могу сказать что-то конкретное по позиции Виртью. Последний раз тренировала ее в 2014 году, остались самые теплые воспоминания»

Теги Тесса Виртью танцы на льду Марина Зуева сборная Канады Политика Фигурное катание

Марина Зуева высказалась о том, что Тесса Виртью выступила против допуска россиян.

Виртью и другие канадские спортсмены обратились с письмом к национальному олимпийскую комитету (НОК) Канады, который ранее поддержал позицию МОК по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе, и призвали не допускать россиян. 

С 2002 по 2014 годы Виртью тренировалась в группе Зуевой.

«По позиции Тессы не могу сказать что‑то конкретное, лучше это спрашивать у тех, кто уже в осознанном возрасте формировал ее сознание. Я тренировала Тессу последний раз в 2014 году, конечно, остались только самые теплые воспоминания о ней.

Их танцевальный дуэт тогда выиграл первые в канадской истории Олимпийские игры. Да и она всегда выступала на очень высоком уровне. Я всегда говорила, что Тесса должна как можно дольше кататься, чтобы показывать людям свой талант.

Конечно, мне печально слышать новости, что российских спортсменов не допускают. Спорт – это мир, дружба и прогресс. История знает много случаев, когда, кто‑то был против кого‑то. Но я надеюсь, что допустят, и будем ждать самых лучших и хороших развитий событий», – сказала Зуева. 

Тесса Виртью и другие канадские олимпийцы выступили против возвращения россиян на международные старты

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16 комментариев

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Каролина!
Ответ Алиса без миелофона
Марина Олеговна, они выиграли ОИ в 2010. В 2014 Дэвис и Уайт выиграли...
Это вопросы к спорт.ру. В первоисточнике про Ванкувер есть уточнение.
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Каролина!
Ответ Саша Кутузова
Мнение Тессы мы услышали, Вы нам своё озвучьте, Марина Олеговна. Живя в Америке, можно не бояться высказаться. Никто Вас в кандалы не закуёт. Нам очень хочется услышать вашу позицию.
Зуева вообще-то и сказала своё мнение. Она за допуск российских спортсменов.
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Zbra
Ответ Алиса без миелофона
Я тренировала Тессу последний раз в 2014 году, конечно, остались только самые теплые воспоминания о ней. Их танцевальный дуэт тогда выиграл первые в канадской истории Олимпийские игры. вот это текст новости, в последний раз тренировала в 2014 - тогда выиграли первые ОИ
Неудачно выразилась, думаю. Имела в виду, что они выиграли, когда она их тренировала
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Viks
Виртью и другие канадские спортсмены обратились с письмом к национальному олимпийскую комитету (НОК) Канады, то есть это их внутренние разборки
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Anneta28
Ответ Алиса без миелофона
Марина Олеговна, они выиграли ОИ в 2010. В 2014 Дэвис и Уайт выиграли...
А где она сказала, что они выиграли ОИ в 2014? Два раза перечитала, не нашла такого)
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Алиса без миелофона
Ответ Zbra
Она и не говорит, что в 2014 выиграли Виртю-Мойр
Я тренировала Тессу последний раз в 2014 году, конечно, остались только самые теплые воспоминания о ней.

Их танцевальный дуэт тогда выиграл первые в канадской истории Олимпийские игры.

вот это текст новости, в последний раз тренировала в 2014 - тогда выиграли первые ОИ
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Zbra
Ответ Алиса без миелофона
Марина Олеговна, они выиграли ОИ в 2010. В 2014 Дэвис и Уайт выиграли...
Она и не говорит, что в 2014 выиграли Виртю-Мойр
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Ирина Петрова
У Зуевой канадское гражданство. Поэтому она так и ответила.
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Orange carrot
То что Тесса была прекрасной фигуристкой еще не гарантирует у нее присутствие мозга🤷‍♀️примеров тому масса. Все ушло в лед😀
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Katerina Sunny
Ответ JL JL
Я в курсе, что она говорит по-русски. Тут, однако не сказано, что она разговаривала с журналистом из России. А, главное, добавила: или что угодно другое.
В источнике новости есть имя журналиста. Видно, что для неё этот вопрос неудобный.
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JL JL
Ответ Katerina Sunny
Какой перевод? Зуева прекрасно говорит по-русски и разговаривала с российским журналистом. Скорее старалась ничего лишнего не сказать.
Я в курсе, что она говорит по-русски. Тут, однако не сказано, что она разговаривала с журналистом из России. А, главное, добавила: или что угодно другое.
0
0
0
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Katerina Sunny
Ответ JL JL
Не думаю, что у Зуевой уже деменция. Скорее, неточный перевод или что угодно другое.
Какой перевод? Зуева прекрасно говорит по-русски и разговаривала с российским журналистом. Скорее старалась ничего лишнего не сказать.
+3
-1
+2
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JL JL
Ответ Алиса без миелофона
Марина Олеговна, они выиграли ОИ в 2010. В 2014 Дэвис и Уайт выиграли...
Не думаю, что у Зуевой уже деменция. Скорее, неточный перевод или что угодно другое.
+3
0
+3
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JL JL
Ни нашим ни вашим. А, вы Мариночка, возвращайтесь домой, и, сына не забудьте с собой прихватить. Не желаете? Будете в голос с бывшим тренером Моисеевой и Миненкова выдавать на гора: лжецы, подонки, мерзавцы, паразиты и прочие перлы. Это же так прекрасно! Не правда ли?
В америках-то с такими выражениями вы окажитесь белой вороной.
+11
-4
+7
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Саша Кутузова
Мнение Тессы мы услышали, Вы нам своё озвучьте, Марина Олеговна. Живя в Америке, можно не бояться высказаться. Никто Вас в кандалы не закуёт. Нам очень хочется услышать вашу позицию.
+15
-3
+12
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Алиса без миелофона
Марина Олеговна, они выиграли ОИ в 2010. В 2014 Дэвис и Уайт выиграли...
+18
-3
+15
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