Марина Зуева: «Не могу сказать что-то конкретное по позиции Виртью. Последний раз тренировала ее в 2014 году, остались самые теплые воспоминания»
Марина Зуева высказалась о том, что Тесса Виртью выступила против допуска россиян.
Виртью и другие канадские спортсмены обратились с письмом к национальному олимпийскую комитету (НОК) Канады, который ранее поддержал позицию МОК по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе, и призвали не допускать россиян.
С 2002 по 2014 годы Виртью тренировалась в группе Зуевой.
«По позиции Тессы не могу сказать что‑то конкретное, лучше это спрашивать у тех, кто уже в осознанном возрасте формировал ее сознание. Я тренировала Тессу последний раз в 2014 году, конечно, остались только самые теплые воспоминания о ней.
Их танцевальный дуэт тогда выиграл первые в канадской истории Олимпийские игры. Да и она всегда выступала на очень высоком уровне. Я всегда говорила, что Тесса должна как можно дольше кататься, чтобы показывать людям свой талант.
Конечно, мне печально слышать новости, что российских спортсменов не допускают. Спорт – это мир, дружба и прогресс. История знает много случаев, когда, кто‑то был против кого‑то. Но я надеюсь, что допустят, и будем ждать самых лучших и хороших развитий событий», – сказала Зуева.
Тесса Виртью и другие канадские олимпийцы выступили против возвращения россиян на международные старты
Их танцевальный дуэт тогда выиграл первые в канадской истории Олимпийские игры.
вот это текст новости, в последний раз тренировала в 2014 - тогда выиграли первые ОИ
В америках-то с такими выражениями вы окажитесь белой вороной.