Марина Зуева: «Не могу сказать что-то конкретное по позиции Виртью. Последний раз тренировала ее в 2014 году, остались самые теплые воспоминания»

высказалась о том, что выступила против допуска россиян.

Виртью и другие канадские спортсмены обратились с письмом к национальному олимпийскую комитету (НОК) Канады, который ранее поддержал позицию МОК по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе, и призвали не допускать россиян.

С 2002 по 2014 годы Виртью тренировалась в группе Зуевой.

«По позиции Тессы не могу сказать что‑то конкретное, лучше это спрашивать у тех, кто уже в осознанном возрасте формировал ее сознание. Я тренировала Тессу последний раз в 2014 году, конечно, остались только самые теплые воспоминания о ней.

Их танцевальный дуэт тогда выиграл первые в канадской истории Олимпийские игры. Да и она всегда выступала на очень высоком уровне. Я всегда говорила, что Тесса должна как можно дольше кататься, чтобы показывать людям свой талант.

Конечно, мне печально слышать новости, что российских спортсменов не допускают. Спорт – это мир, дружба и прогресс. История знает много случаев, когда, кто‑то был против кого‑то. Но я надеюсь, что допустят, и будем ждать самых лучших и хороших развитий событий», – сказала Зуева.

Тесса Виртью и другие канадские олимпийцы выступили против возвращения россиян на международные старты