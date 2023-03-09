Алиев заменит Погорилую на турнире по шоу-программам. Ранее Анна заявила, что у нее нет идеи для номера

Теги сборная России ФФКР мужское катание женское катание Анна Погорилая Дмитрий Алиев Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев выступит на турнире по шоу-программам.

Он заменит бронзового призера ЧМ-2016 Анну Погорилую.

«В соответствии с п. 4 Регламента турнира по шоу-программам организаторами произведена замена участника Погорилой Анны в связи с несоответствием планируемого номера участника номеру, заявленному ранее (заявка от 22.02.2023), на основании которого участник был отобран Федерацией фигурного катания на коньках России и Первым каналом», – сообщается на сайте ФФКР.

Турнир по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве.

Погорилая о турнире по шоу-программам: «Пока готовлюсь больше морально, программу еще не поставила, нахожусь в поиске музыки и идеи»

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38 комментариев

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Анаис_Анаис
Ответ Любитель_ФК
Рассуждала , рассуждала Погорилая , все о себе рассказала, что совершенно не готова к этому турниру и доигралась. Теперь будет смотреть по телевизору на других. Только теперь у мужчин на одного больше, а у женщин на одну меньше или это не важно? Вместо Погорилой можно было включить Петросян, хотя времени осталось очень мало и подготовить стоящую программу не так просто, а в Хрустальном халтуру не делают.
Так уж и не делают?
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Кошка Матраскина
Жаль, я бы с удовольствием на Анну посмотрела
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smoky eyes
А хотелось бы посмотреть тех, кто закончил. Я бы очень хотела увидеть тех, кто в шоу не катает, но был прекрасен на льду. Сделали бы отдельную категорию для них, можно даже и без оценок. Мне кажется, круто могли бы выступить Крылова, Бережная, Глейхенгауз, Климов, Столбова. Показать зрело мужское/женское. Ух
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buchal
Ответ Gemma157
погорила ест кит-кат?
Новички не поймут. Шутка -2018. 😜
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Даша Лавренова
Рада за Диму. Мне показалось, что он такой расстроенный сидел на пресс-конференции после ФГП, пока Марк и Петя отвечали на вопросы по турниру шоу-программ. Наверняка ему тоже хотелось
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просто болельщица
Жаль. С одной стороны. Аня на "Голубом огоньке" была очень хороша. С другой стороны, и на Димончика тоже будет интересно посмотреть еще раз. Прыгать не надо будет, а катает он превосходно.
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nadenki
Ответ Любитель_ФК
Рассуждала , рассуждала Погорилая , все о себе рассказала, что совершенно не готова к этому турниру и доигралась. Теперь будет смотреть по телевизору на других. Только теперь у мужчин на одного больше, а у женщин на одну меньше или это не важно? Вместо Погорилой можно было включить Петросян, хотя времени осталось очень мало и подготовить стоящую программу не так просто, а в Хрустальном халтуру не делают.
Ну вы что?Куда Аделю включать?Пожалейте хоть хейтеров.Ещё с Гран-При диарея не полностью прошла
+6
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Viks
"Самая титулованная фигуристка мира выступила против участия россиян в ОИ-2024"
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Koiry
Жалко, Погорилую ждала больше всего(((
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Бедоносец
Вот блин, Аня была бы главным украшением турнира. Как же жаль.🙆
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yak444
Хорошая новость, всегда рада видеть Диму на льду, один из самых компонентных одиночников нашей страны с интересными программами.
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JBond
Ответ Саша Кутузова
Дима конечно красиво катает, но всё время одно и тоже, нудятину, медляки. Хотелось бы увидеть его в другом образе.
У Димы есть потрясающий показательный номер совершенно не в его стиле - Wolf Totem
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Девушка Безимени
а все остальное есть?
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MAKSIMKA
И зачем лезла?
+3
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Алеся Ткаченко
Ответ islay
У Пого отродясь блата не было. И в шоу она очень хороша,, Феникс, Танго до сих пор пересматриваю
Зато длинный язык был всегда.Аннушка вечно ляпала не подумав над последствиями
+6
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AlenaPayvina
Если человек не хочет, нет идей зачем заставлять?!
Правильно сделали! Траньков тоже не хочет и слава богу, пригласите тех кто горит идеей!!
+3
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Оксана Карпова
Очень рада, что Дима будет, у него всегда такие интересные показалки
+5
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Mariaku
Дима, пожалуй, второй самый компонентный среди наших одиночников - после Коляды. Оба творят волшебство, когда в ударе! Увидев чистого "Щелкунчика", просто была готова выброситься на лёд! А Дима выразителен, поэтичен, как он интерпретирует музыку! Возьму билеты во многом на Диму!
+3
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Ольга Боднарюк
Ответ ретроградный меркурий
Вот что бывает, если настолько на отвали подходить к турниру. Наваяла заявку, а программу начала готовить впритык к турниру. Получилась фигня, и Погорилую исключили. А та же Стася, которая и хотела, и заранее готовилась, осталась за бортом. Всё из-за того, что решения принимаются непрозрачно и кулуарно. Никто не понимает, на каком основании те или иные участники (не из числа ЧМ и ОИ) получают допуск
Может, ещё кого-нибудь заменят. Хотя наверно больше никто так болтать не будет, что не готово. Хотя Боброва тоже ещё только музон ищут, а ставить номер будут 17 марта
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Natalia Shkurina
Ответ Саша Кутузова
Дима конечно красиво катает, но всё время одно и тоже, нудятину, медляки. Хотелось бы увидеть его в другом образе.
Ну, его номер в шкурах точно был не нудятиной))
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Ольга Боднарюк
Очень мутная история, вообще не понятно, как отбирали, идею они описывали на листке? Тут руками махну, тут бровки домиком сделаю, очень странно, про это шоу говорили чуть ли не с НГ, могли бы и по нормальному отбор сделать. П то номера будут на коленке.
+3
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Vendetta4111323
Доболталась Анна. А жаль, любопытно было бы взглянуть на неё снова
+9
-2
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ретроградный меркурий
Вот что бывает, если настолько на отвали подходить к турниру. Наваяла заявку, а программу начала готовить впритык к турниру. Получилась фигня, и Погорилую исключили. А та же Стася, которая и хотела, и заранее готовилась, осталась за бортом. Всё из-за того, что решения принимаются непрозрачно и кулуарно. Никто не понимает, на каком основании те или иные участники (не из числа ЧМ и ОИ) получают допуск
+10
0
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kate_ko
вот и славно! Дима как раз хотел участвовать, а Анна не слишком. хорошо, когда желания и нежелания сбываются) буду рада видеть Диму, он невероятно хорош в части интерпретации музыки и катания
+10
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Роман Волков
Слава Богу🙏
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