Алиев заменит Погорилую на турнире по шоу-программам. Ранее Анна заявила, что у нее нет идеи для номера

Чемпион Европы по фигурному катанию выступит на турнире по шоу-программам.

Он заменит бронзового призера ЧМ-2016 Анну Погорилую.

«В соответствии с п. 4 Регламента турнира по шоу-программам организаторами произведена замена участника Погорилой Анны в связи с несоответствием планируемого номера участника номеру, заявленному ранее (заявка от 22.02.2023), на основании которого участник был отобран Федерацией фигурного катания на коньках России и Первым каналом», – сообщается на сайте .

Турнир по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве.

Погорилая о турнире по шоу-программам: «Пока готовлюсь больше морально, программу еще не поставила, нахожусь в поиске музыки и идеи»