Валиева, Щербакова, Туктамышева, Загитова, Медведева, Коляда, Кондратюк выступят на турнире по шоу-программам

Теги Татьяна Волосожар Максим Траньков Алексей Ягудин Татьяна Тотьмянина Максим Маринин сборная России танцы на льду ФФКР Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Никита Кацалапов Виктория Синицина Евгения Тарасова Михаил Коляда Егор Базин Елена Радионова Владимир Морозов Евгения Медведева Анна Погорилая Петр Гуменник Анастасия Мишина Александр Галлямов Алина Загитова Макар Игнатов Евгений Семененко Анна Щербакова Елизавета Худайбердиева Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Камила Валиева Софья Акатьева Марк Кондратюк Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Федерация фигурного катания России объявила участников турнира по шоу-программам.

Олимпийские чемпионы и/или чемпионы мира

Спортсмены, отобранные по заявкам

  • Софья Акатьева
  • Матвей Ветлугин
  • Петр Гуменник
  • Макар Игнатов
  • Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
  • Михаил Коляда
  • Андрей Мозалев
  • Анна Погорилая
  • Елена Радионова
  • Евгений Семененко
  • Евгения Тарасова и Владимир Морозов
  • Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

Соревнования пройдут 18 марта в Москве. Фигуристы представят показательные номера длительностью от 2,5 до 3 минут, созданные специально для турнира, не показанные и не анонсированные ранее.

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194 комментария

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Сейлем Сэйберхеген
ISU кури в сторонке со своим чемпионатом мира!
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Сейлем Сэйберхеген
Ох какие имена! Турнир легенд космического масштаба. На одном льду: Щербакова, Загитова, Медведева, Погорилая, Радионова, Ягудин, Туктамышева. Жаль нет Юли и Навки с Костомаровым (здоровья роману) Тотьмянина Маринин, Мишина Галлямов.... Это сон. Это сказка!
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Зиля Бадриева
Ответ Kon Shem
типа Уэнсдей, мне кажется, нужно очень постараться, а почему вы решили, что в паре с кем-то нельзя сделать что-то, что вызвало бы вау-эффект? Трусова и Михайлов с программой под Акундинову очень понравились.
Ками раскрылась наконец с помощью Уенздей. Поэтому очень интересно посмотреть на следующий опыт, если Даниил Маркович не подкачает с креативом. Жаль тратить ее талант на парное катание, шоу не резиновое.
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The Only
Это будет очень интересно.
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Светлана Менова
Траньков же кровью расписался, что не будет участвовать. Хотя я видела сториз, где они с Татьяной отрабатывали поддержки. А БС там зачем? И когда они успели подготовиться, если Соловьёв из шоу с Загитовой не вылезает? И вообще с Катей не собирался снова кататься.
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vanessa2021
Ответ Vladimir Arutin
Хотелось бы Щербакову с Усачевой !
Да, это будет шок-контент))) вот уж вышла из зоны комфорта Щербакова, так вышла))) или наоборот зашла в свою зону комфорта, а бровки домиком это было напускное.
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Carg0
Больше всего радует участие Миши!
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Vladimir Arutin
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Только я обрадовалась, что хоть 1 турнир пройдет без воплей трусоботов, так уже Лапи намекает на Трусову с Кондратюком.
Втроем говорят.Кондратюк ,Букин и Трусова .
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Carg0
На честное судейство не надеюсь. Скорее всего всё уже распределено заранее. Но хоть шоу посмотрим, новые номера.
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Anna Stefan
Состав огонь.
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Неволяшка
ТШТ своим поставит новые показательные номера (некоторым наконец то), а потом еще и свой тур ими украсит. Двойной успех)
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Валерий Петров
Ответ B.l.a.z.e
Ооо, ну тут победу либо Загитовой, либо Валиевой, либо Щербаковой отдадут. Кто из троих повлиятельнее)
А почему не Коляде например?
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Alexandra K
Самоделкиной не хватает
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Syndycate
Ответ Марина Синельникова
Это ваш любимый трек, жить без него не можете.
Да, после того видео сразу полюбил эту песню, Анюта наша прекрасно поет, еще и активно жестикулирует)
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sashafan2
Вообще, для чистоты эксперимента надо чтобы участники сами ставили себе программу. Иначе это конкурс хореографов получается.
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Jessi
Ответ Kon Shem
Интересно, а кто подавал заявки? Просто Муравьевой тоже нет. А не могли бы некоторые спортсмены объединится и сделать какой-то общий номер, к примеру? почему именно каждый сам за себя? Семененко-Щербакова, Валиева-Гуменник? Я помню, у Трусовой с Михайловым был потрясающий номер под Анкудинову. Никакой фантазии.
Я слежу за Мурой во всех соцсетях, нигде не было информации, что она подавала заявку
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Александр Шульгин
Ответ Lilia Sadykova
а шо Плющенко нет? 10 лям на звезду и самого гениального тренера пожалели?
С него ещё надо 10 миллионов взять и только тогда можно чтобы участвовал
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Евгения Гринева
Ответ Marya Y
Она подавала заявку?
Не знаю
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Lilia Sadykova
Ответ Александр Шульгин
Константинова нафиг не нужна вместе с Лутфулиным
не говорите за всех. Мне бы на Стасю интересно было глянуть
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Doctor of Philosophy
Алиев же три дня назад сказал, что ему одобрили заявку?
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Маргарита В Сафронова
Потрясающее шоу нас ждёт! Классное завершение сезона!
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Беглый*
Мой прогноз - 1.Ягудин 2. Щербакова 3. Синицына/Кацалапов. Нормальный расклад и никому не будет обидно
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Vladimir Arutin
Ответ Марина Синельникова
Хотелось бы Кондратюка отдельно
Хотелось бы Щербакову с Усачевой !
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Kon Shem
Ответ Зиля Бадриева
Валиева сама по себе бомба. Зачем ей в паре, зрители ждут новую показалку типа Уенздей
типа Уэнсдей, мне кажется, нужно очень постараться, а почему вы решили, что в паре с кем-то нельзя сделать что-то, что вызвало бы вау-эффект? Трусова и Михайлов с программой под Акундинову очень понравились.
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Jessi
Ответ vanessa2021
Вроде Муравьевой и другим девочкам в АП готовили номер специально для этого турнира. Но в списках их нет.
Они ставили для своего шоу
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