Валиева, Щербакова, Туктамышева, Загитова, Медведева, Коляда, Кондратюк выступят на турнире по шоу-программам
Федерация фигурного катания России объявила участников турнира по шоу-программам.
Олимпийские чемпионы и/или чемпионы мира
- Камила Валиева
- Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
- Татьяна Волосожар и Максим Траньков
- Алина Загитова
- Марк Кондратюк
- Евгения Медведева
- Анастасия Мишина и Александр Галлямов
- Виктория Синицина и Никита Кацалапов
- Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
- Елизавета Туктамышева
- Анна Щербакова
- Алексей Ягудин
Спортсмены, отобранные по заявкам
- Софья Акатьева
- Матвей Ветлугин
- Петр Гуменник
- Макар Игнатов
- Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
- Михаил Коляда
- Андрей Мозалев
- Анна Погорилая
- Елена Радионова
- Евгений Семененко
- Евгения Тарасова и Владимир Морозов
- Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
Соревнования пройдут 18 марта в Москве. Фигуристы представят показательные номера длительностью от 2,5 до 3 минут, созданные специально для турнира, не показанные и не анонсированные ранее.
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