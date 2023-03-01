Валиева, Щербакова, Туктамышева, Загитова, Медведева, Коляда, Кондратюк выступят на турнире по шоу-программам

Федерация фигурного катания России объявила участников турнира по шоу-программам.

Олимпийские чемпионы и/или чемпионы мира



и Дмитрий Соловьев

и



Марк Кондратюк

Евгения Медведева

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин

Елизавета Туктамышева

Анна Щербакова

Алексей Ягудин

Спортсмены, отобранные по заявкам

Софья Акатьева

Матвей Ветлугин

Петр Гуменник

Макар Игнатов

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол

Михаил Коляда

Андрей Мозалев

Анна Погорилая

Елена Радионова

Евгений Семененко

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

Соревнования пройдут 18 марта в Москве. Фигуристы представят показательные номера длительностью от 2,5 до 3 минут, созданные специально для турнира, не показанные и не анонсированные ранее.