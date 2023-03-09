На турнире шоу-программ будут дополнительные награды: приз зрительских симпатий и специальный приз от жюри

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание деньги Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

На фигурном турнире шоу-программ разыграют приз зрительских симпатий и призы от жюри.

Эти призы будут присуждаться дополнительно, вне основной части соревнований.

Победителей приза зрительских симпатий определят болельщики через голосование на площадке VK. Номинации будет три: женское катание, мужское катание, парное катание/танцы на льду. Призовой фонд этой номинации – 1 млн рублей, он будет разделен между победителями.

Результаты голосования будут объявлены сразу после подведения итогов результатов основной части турнира.

Также каждый из членов жюри, обосновав свой выбор, сможет вручить специальный приз от своего имени участнику, проявившему на льду максимальные качества, связанные с профессиональной деятельностью члена жюри. При этом, специальный приз не может быть вручен участникам, занявшим призовые места на основном турнире. 

Каждый член жюри может вручит приз размером в 500 тысяч рублей.

Турнир по шоу-программам «Русский вызов» пройдет 18 марта в Москве.

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11 комментариев

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oldparakhod
Ответ Люблю Женьку
Зрительские симпатии в последних голосовалках, в том числе на ВК, решают накрутки в ночное время 🤷‍♀️
Или так)
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Люблю Женьку
Ответ oldparakhod
Первые три места, кого выбрал спонсор. Зрительские симпатии решит фан база. Ну и жюри , оправдать работу.
Зрительские симпатии в последних голосовалках, в том числе на ВК, решают накрутки в ночное время 🤷‍♀️
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oldparakhod
Первые три места, кого выбрал спонсор. Зрительские симпатии решит фан база. Ну и жюри , оправдать работу.
+1
0
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Rush
Ответ Katerina Sunny
Личные призы от жюри: то есть сначала наградят первые три места, а из оставшихся жюри будет выбирать? Тогда это уже не личный выбор.
Это будет личный выбор.
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Додик Аксель
Призов и денег всем хватит надо полагать.
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Андрей Рыбалко
В любом случае обиженных быть не должно. У спортсменов неплохой призовой фонд, по сути для половины участников. Зрители увидят новые произвольные программы, сделанные с более серьезным подходом чем показательные на соревнованиях. Есть вероятность, что из 24 номеров мы увидим несколько шедевров, которые скрасят унылое межсезонье.
+5
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Роза Чернова
Хорошо, что догадались разделить на номинации по видам. А то очевидно, что женское одиночное популярнее, поэтому победил бы кто-то из одиночниц.
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Маргарита Михайловна
Сейчас и голосования превратились в сплошное мошенничество. Люди голосуют за одну а организаторы просто в наглую приписывают голоса за свою протеже.
+4
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Tan Tan
Проигравших не будет, это не спорт конечно, но мне нравится))
+5
-1
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Katerina Sunny
Личные призы от жюри: то есть сначала наградят первые три места, а из оставшихся жюри будет выбирать? Тогда это уже не личный выбор.
+1
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Инна Мерзлякова
Короче
Всем сестрам по серьгам)
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