На турнире шоу-программ будут дополнительные награды: приз зрительских симпатий и специальный приз от жюри

На фигурном турнире шоу-программ разыграют приз зрительских симпатий и призы от жюри.

Эти призы будут присуждаться дополнительно, вне основной части соревнований.

Победителей приза зрительских симпатий определят болельщики через голосование на площадке VK. Номинации будет три: женское катание, мужское катание, парное катание/танцы на льду. Призовой фонд этой номинации – 1 млн рублей, он будет разделен между победителями.

Результаты голосования будут объявлены сразу после подведения итогов результатов основной части турнира.

Также каждый из членов жюри, обосновав свой выбор, сможет вручить специальный приз от своего имени участнику, проявившему на льду максимальные качества, связанные с профессиональной деятельностью члена жюри. При этом, специальный приз не может быть вручен участникам, занявшим призовые места на основном турнире.

Каждый член жюри может вручит приз размером в 500 тысяч рублей.

Турнир по шоу-программам «Русский вызов» пройдет 18 марта в Москве.