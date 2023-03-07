Погорилая о подготовке к турниру по шоу-программам: «Пока готовлюсь больше морально, программу еще не поставила, нахожусь в поиске музыки и идеи»

Теги Алексей Ягудин женское катание Никита Кацалапов Виктория Синицина Евгения Медведева Анна Погорилая Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Анна Погорилая рассказала о подготовке к турниру по шоу-программам.

– Пока готовлюсь больше морально, программу еще не поставила, нахожусь в поиске музыки и идеи.

– Какую цель ставите перед собой, удачно выступить или главное получить удовольствие от участия?

– Для меня главное получить удовольствие от участия, ведь я давно не выступаю в большом спорте. Для меня это новый опыт, будет очень интересно, будет классно получить положительные эмоции, встретиться с давними знакомыми.

Вчера на катке встретились с Евгенией Медведевой и Алексеем Ягудиным, с которыми мне удалось поработать летом. Виделись с Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, будет круто еще раз увидеться со старыми знакомыми, – сказала бронзовый призер ЧМ-2016.

Загитова против Медведевой, Ягудин на одном льду с Валиевой – нет, это не сон, а новый турнир по шоу-программам

Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Carg0
Смотрю, у большинства еще конь не валялся.
Турнир максимально мутный.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ Наталья Грабовская
Может она выйдет на лёд и "поплывёт" - сорвёт всё выступление, падая на ровном месте, а потом ещё и заплачет - повторит так запомнившуюся всем историю. Для формата шоу всё сгодится - чем эпатажнее, тем лучше, в том числе для рейтингов, а значит и спонсоров.
Так в этом шоу необязательно прыгать, а просто в шоу Погорилая недавно каталась, на ровном месте падать не должна.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Svetikfox
Шоу-программ еще не началось, но уже испытываешь отвращение к подобным новостям. Погорилая лучше бы промолчала, чем вот так подставляться. Заняла чужое место и кичится этим. Идеи нет. Стыд и позор организаторам этого шоу.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elenavasilevna
Ответ Bakinos
Протащили в это шоу по блату, без программ, зато других у кого были программы - не допустили. Все в духе федерации.
А у Анны то какой блат?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Наталья Грабовская
Ответ ретроградный меркурий
Все понятно, у Погорилой будет какая-то халтура. Даже если что-то сочинит, вкатать программу не хватит времени. Даже дети программы ставят по несколько недель. Странный подход у Погорилой. Не хочешь - не катай. Зачем надо было отнимать слот у других участников, если подходить к программе настолько на отвали?
Может она выйдет на лёд и "поплывёт" - сорвёт всё выступление, падая на ровном месте, а потом ещё и заплачет - повторит так запомнившуюся всем историю. Для формата шоу всё сгодится - чем эпатажнее, тем лучше, в том числе для рейтингов, а значит и спонсоров.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elenavasilevna
Ответ Светлана Менова
А как же она отбор прошла без музыки и идеи?
Слепят за ночь на коленке, без тренировок, репетиций . Думаю, Погорилая будет не одна такая. Обидно будет, если хорошую идею опошлят)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anneta28
Судя по всему, никто даже и не начинал еще готовиться.😂
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marya Y
Нет идеи, нет музыки - при этом имеет одобренную заявку. Как федра это делает? Завернула Алиева и допустила Погорилую. Парадокс.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
бородатый грузин
Классный турнир. Даже участникам на него пофиг !
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алеся Ткаченко
Ответ Шубная моль
Мда... Опять местный капустник какой-то. У Погорилой ни идей ни музыки, Боброва-Соловьев даже к тренировкам не приступили, у Транькова, судя по всему, никакого интереса. Хотели как лучше, как говорится... Зато тех, кто действительно хотел и скорее всего готовился, прокатили.
Комментарий скрыт
0
-10
-10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алеся Ткаченко
Ответ SALMON
У Стаси 0 медалей и достижений, несмотря на то, что она очень яркая фигуристка была. Жаль, конечно, что ее не позвали, но решение пригласить Погорилую имеет больше веса.
Если уж выбирать между Погорилой которая призер ЧЕ и ЧМ и Стасей которая даже бронзу на ЧЕ не осилила то выбор очевиден.
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bakinos
Ответ SALMON
У Стаси 0 медалей и достижений, несмотря на то, что она очень яркая фигуристка была. Жаль, конечно, что ее не позвали, но решение пригласить Погорилую имеет больше веса.
Медаль у Стаси со взрослого Гран-При является достижением, не говоря уже про медали с челленджеров, бэшек и Универсиады. Решение пригласить Погорилую нарушает правила допуска, которые указала сама федерация. Без заявок допускают только чемпионов мира и Олимпийских игр. Погорилая не имеет таких медалей чтобы быть допущенной автоматически. Не нужно оправдывать федерацию, которая нарушила свои же правила допуска.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SALMON
Ответ Katerina Sunny
Стася в таких же условиях была, как закончившая. А если Алиева при таком раскладе в итоге не будет, то будет очень странно. Или смотрели, что у Погорилой бронза ЧМ, а ЧЕ вообще в расчёт не брали.
У Стаси 0 медалей и достижений, несмотря на то, что она очень яркая фигуристка была. Жаль, конечно, что ее не позвали, но решение пригласить Погорилую имеет больше веса.
+5
-10
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SALMON
Ответ Katerina Sunny
Стася в таких же условиях была, как закончившая. А если Алиева при таком раскладе в итоге не будет, то будет очень странно. Или смотрели, что у Погорилой бронза ЧМ, а ЧЕ вообще в расчёт не брали.
Комментарий скрыт
+4
-13
-9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шубная моль
Мда... Опять местный капустник какой-то. У Погорилой ни идей ни музыки, Боброва-Соловьев даже к тренировкам не приступили, у Транькова, судя по всему, никакого интереса. Хотели как лучше, как говорится... Зато тех, кто действительно хотел и скорее всего готовился, прокатили.
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Инна Плотникова
Аня что-то ляпнула, не обдумав. Незабываема она в показалках, особенно с перевоплощением. Может просто интригует? а Стасю зря забраковали. Мне все же хотелось бы интересных находок. Чтоб прямо все ахнули. И от Анны тоже жду такого
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ Toba Door
Титулы они рассматривали, а насчёт Алиева может он сам отказался, если Макара взяли
"Шоу-программы? Пока не могу ответить на этот вопрос, нельзя однозначно сказать, что меня на этом турнире не будет", – сказал Алиев.
А до этого он сказал, что получил приглашение. С чего бы ему отказываться от 250000 самому?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ретроградный меркурий
Все понятно, у Погорилой будет какая-то халтура. Даже если что-то сочинит, вкатать программу не хватит времени. Даже дети программы ставят по несколько недель. Странный подход у Погорилой. Не хочешь - не катай. Зачем надо было отнимать слот у других участников, если подходить к программе настолько на отвали?
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toba Door
Ответ Katerina Sunny
Не поняла, а какие заявки тогда рассматривали ФФКР и Первый?
Титулы они рассматривали, а насчёт Алиева может он сам отказался, если Макара взяли
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Человек подал заявку : " Ну возьмите меня. " И взяли. Идеи нет, музыки нет, программы нет, одно желание быть в шоу.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ Wintersun
Эту значит отобрали без проги, а Стасю - нет. По какому принципу был отбор?
Стася в таких же условиях была, как закончившая. А если Алиева при таком раскладе в итоге не будет, то будет очень странно.
Или смотрели, что у Погорилой бронза ЧМ, а ЧЕ вообще в расчёт не брали.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bakinos
Ответ Katerina Sunny
У Погорилой и самой идеи до сих пор нет, а прошла неделя от дедлайна.
А зачем ей напрягаться над идеей программы, когда знала, что по блату допустят? Это другие старались, программы готовили, но их не допустили.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
acasancra
А разве там не по идеи отбирали?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lennuci
Она ж должна была в заявке указать идею программы (100 слов), музыку, кто тренер, хореограф. А говорит, что "в поиске музыки и идеи".
Да и звучит, как будто на вечер встречи выпускников собралась. Тогда уж Синицыну б лучше выбрали.
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ Bakinos
В заявке должна быть указана программа под которую будет выступать участник. А раз программы нет, значит и заявка фиктивная. В очередной раз федерация показала что отбор по блату.
У Погорилой и самой идеи до сих пор нет, а прошла неделя от дедлайна.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий