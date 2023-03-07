Погорилая о подготовке к турниру по шоу-программам: «Пока готовлюсь больше морально, программу еще не поставила, нахожусь в поиске музыки и идеи»

рассказала о подготовке к турниру по шоу-программам.

– Пока готовлюсь больше морально, программу еще не поставила, нахожусь в поиске музыки и идеи.

– Какую цель ставите перед собой, удачно выступить или главное получить удовольствие от участия?

– Для меня главное получить удовольствие от участия, ведь я давно не выступаю в большом спорте. Для меня это новый опыт, будет очень интересно, будет классно получить положительные эмоции, встретиться с давними знакомыми.

Вчера на катке встретились с Евгенией Медведевой и , с которыми мне удалось поработать летом. Виделись с Викторией Синициной и , будет круто еще раз увидеться со старыми знакомыми, – сказала бронзовый призер ЧМ-2016.

Загитова против Медведевой, Ягудин на одном льду с Валиевой – нет, это не сон, а новый турнир по шоу-программам

Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал