Погорилая о подготовке к турниру по шоу-программам: «Пока готовлюсь больше морально, программу еще не поставила, нахожусь в поиске музыки и идеи»
Анна Погорилая рассказала о подготовке к турниру по шоу-программам.
– Пока готовлюсь больше морально, программу еще не поставила, нахожусь в поиске музыки и идеи.
– Какую цель ставите перед собой, удачно выступить или главное получить удовольствие от участия?
– Для меня главное получить удовольствие от участия, ведь я давно не выступаю в большом спорте. Для меня это новый опыт, будет очень интересно, будет классно получить положительные эмоции, встретиться с давними знакомыми.
Вчера на катке встретились с Евгенией Медведевой и Алексеем Ягудиным, с которыми мне удалось поработать летом. Виделись с Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, будет круто еще раз увидеться со старыми знакомыми, – сказала бронзовый призер ЧМ-2016.
Загитова против Медведевой, Ягудин на одном льду с Валиевой – нет, это не сон, а новый турнир по шоу-программам
Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал
Турнир максимально мутный.
А до этого он сказал, что получил приглашение. С чего бы ему отказываться от 250000 самому?
Или смотрели, что у Погорилой бронза ЧМ, а ЧЕ вообще в расчёт не брали.
Да и звучит, как будто на вечер встречи выпускников собралась. Тогда уж Синицыну б лучше выбрали.