Тренер Худайбердиевой и Базина о турнире по шоу-программам: «Подготовка у нас идет гораздо лучше, чем у Погорилой. Ребята накатывают свой номер»

Теги сборная России танцы на льду Егор Базин Анна Погорилая Елизавета Худайбердиева Денис Самохин Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Тренер Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина рассказал о подготовке к турниру шоу-программ.

«Подготовка у нас идет гораздо лучше, чем у Погорилой. Ребята накатывают свой номер», – сказал Денис Самохин.

Турнир пройдет 18 марта в Москве.

Погорилая о турнире по шоу-программам: «Пока готовлюсь больше морально, программу еще не поставила, нахожусь в поиске музыки и идеи»

Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал

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3 комментария

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Анастасия Лукьянова
У Дениса вообще эмпатии по нулям, лол? Даже если в вопросе корреспондента звучало имя Анны. С пропуском ФГП коленца выкидывать вроде не в тему)
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Katerina Sunny
Удивительное дело, пропустив финал, не накатывать программу, если они не заканчивали.
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Екатерина Ивановская
Я бы на месте тренера не хамила и вела бы себя более сдержанно. На ФГП значит у них не хватило совести приехать, зато на турнир шоу-программ хватило.
+4
0
+4
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