Тренер Худайбердиевой и Базина о турнире по шоу-программам: «Подготовка у нас идет гораздо лучше, чем у Погорилой. Ребята накатывают свой номер»

Тренер Елизаветы Худайбердиевой и рассказал о подготовке к турниру шоу-программ.

«Подготовка у нас идет гораздо лучше, чем у Погорилой. Ребята накатывают свой номер», – сказал Денис Самохин.

Турнир пройдет 18 марта в Москве.

Погорилая о турнире по шоу-программам: «Пока готовлюсь больше морально, программу еще не поставила, нахожусь в поиске музыки и идеи»

Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал