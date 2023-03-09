Тренер Худайбердиевой и Базина о турнире по шоу-программам: «Подготовка у нас идет гораздо лучше, чем у Погорилой. Ребята накатывают свой номер»
Тренер Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина рассказал о подготовке к турниру шоу-программ.
«Подготовка у нас идет гораздо лучше, чем у Погорилой. Ребята накатывают свой номер», – сказал Денис Самохин.
Турнир пройдет 18 марта в Москве.
Погорилая о турнире по шоу-программам: «Пока готовлюсь больше морально, программу еще не поставила, нахожусь в поиске музыки и идеи»
Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал
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