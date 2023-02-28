Мария Боровикова: «Худайбердиева и Базин пока не восстановились. Не планировали увеличивать им нагрузки для подготовки к финалу Гран-при России»

Теги сборная России танцы на льду Егор Базин Елизавета Худайбердиева Мария Боровикова Серия Гран-при России Фигурное катание

Тренер дуэта Худайбердиева – Базин назвала причину их снятия с финала Гран-при России. 

Мария Боровикова заявила, что фигуристы пока не восстановились и не планировали увеличивать нагрузки.

«Мы не планировали увеличивать Лизе и Егору нагрузки для подготовки к финалу. Пока они не восстановились», – сказала Боровикова.

В текущем сезоне Худайбердиева и Базин победили на двух этапах Гран-при России, а также стали чемпионами страны.

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 5 марта.

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13 комментариев

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Irina Kistler
я не в теме: они уже снялись или это предупреждение на случай, если упадут?
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Лека-Лека
Какие там нагрузки?
Они и так полпрограммы на льду валяются.
+1
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Iuliia Timofeyeva
Если Худе увеличить нагрузки, то она не то что упадет, она, скорее всего, больше не встанет
+3
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Утренняя Аврора
Может бояться упасть. Ну, они же всё-таки чемпионы России. Странно, что не готовы.
+4
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Додик Аксель
От чего не восстановились ? Вагоны не разгружали после последних соревнований. И о каких дополнительных нагрузках в танцах идёт речь ? Не ведают, что говорят в одном и том же ТШ.
+4
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King_bez_ice
Ответ King_bez_ice
Почему месяц назад( или когда там Самохин давал интервью Журавлеву) собирались? Почему Егор после КПК писал в телеге что впереди финал? Я понимаю, какие могут быть проблемы у Лизы, но нужно тогда как-то красиво и спокойно это преподнести
Журанкову
+3
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Katerina Sunny
Ответ King_bez_ice
Почему месяц назад( или когда там Самохин давал интервью Журавлеву) собирались? Почему Егор после КПК писал в телеге что впереди финал? Я понимаю, какие могут быть проблемы у Лизы, но нужно тогда как-то красиво и спокойно это преподнести
Если у Лизы проблемы, то нужно заняться здоровьем, а не лезть в шоу.
+5
0
+5
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King_bez_ice
Почему месяц назад( или когда там Самохин давал интервью Журавлеву) собирались? Почему Егор после КПК писал в телеге что впереди финал?
Я понимаю, какие могут быть проблемы у Лизы, но нужно тогда как-то красиво и спокойно это преподнести
+8
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russalka
Всё дело в Лизе, оно понятно...
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Наталья Трофимова
Видать не восстановились от падучей болезни.
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Vendetta4111323
От тяжести грибов ЧР не восстановились?
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sabina_katarina
От чего не восстановились? От отдыха? Кто ещё будет криво отмазывать великих танцоров?
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Katerina Sunny
От чего восстанавливались, от золота ЧР?
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