Мария Боровикова: «Худайбердиева и Базин пока не восстановились. Не планировали увеличивать им нагрузки для подготовки к финалу Гран-при России»
Тренер дуэта Худайбердиева – Базин назвала причину их снятия с финала Гран-при России.
Мария Боровикова заявила, что фигуристы пока не восстановились и не планировали увеличивать нагрузки.
«Мы не планировали увеличивать Лизе и Егору нагрузки для подготовки к финалу. Пока они не восстановились», – сказала Боровикова.
В текущем сезоне Худайбердиева и Базин победили на двух этапах Гран-при России, а также стали чемпионами страны.
Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 5 марта.
Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие
Последний турнир фигуристов в сезоне: там отбор в основу, а Трусова и Коляда выбрали шоу
Они и так полпрограммы на льду валяются.
Я понимаю, какие могут быть проблемы у Лизы, но нужно тогда как-то красиво и спокойно это преподнести