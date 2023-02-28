Мария Боровикова: «Худайбердиева и Базин пока не восстановились. Не планировали увеличивать им нагрузки для подготовки к финалу Гран-при России»

Тренер дуэта Худайбердиева – Базин назвала причину их снятия с финала Гран-при России.

Мария Боровикова заявила, что фигуристы пока не восстановились и не планировали увеличивать нагрузки.

«Мы не планировали увеличивать и нагрузки для подготовки к финалу. Пока они не восстановились», – сказала Боровикова.

В текущем сезоне Худайбердиева и Базин победили на двух этапах Гран-при России, а также стали чемпионами страны.

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 5 марта.

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