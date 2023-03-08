Тарасова об Олимпиаде-2002: «У нас были два великих катальщика – Плющенко и Ягудин. Мы с Алешей тогда были лучше, не было сомнений, что он победит»

Татьяна Тарасова поделилась воспоминаниями о соперничестве Ягудина и Плющенко.

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк Сити золото в одиночном катании выиграл Алексей Ягудин, который тренировался у Тарасовой. Евгений Плющенко под руководством Алексея Мишина взял серебро.

– Сегодня уже поздравила Мишина [с днем рождения]. Пожелала ему как можно дольше стоять около борта и украшать собою все соревнования страны и мира.

– Кого считаете его самыми талантливыми воспитанниками?

– Плющенко и Туктамышеву. Ну, и сейчас неплохое молодое поколение идет.

– А Алексей Ягудин?

– Он мой. Да, он был сначала у Мишина, но так же можно сказать про Туктамышеву – у нее сначала был тренер из Глазова. Так мы запутаемся.

– Каким вам запомнилось ваше тренерское противостояние с Мишиным в 2002‑м на Олимпиаде?

– Нормально. У нас были два великих катальщика – Плющенко и Ягудин. Мы с Алешей тогда были лучше. Алеша выиграл – и это большая победа на Олимпийских играх. У меня не было сомнений, что он победит, – сказала Тарасова.

Ягудин и Плющенко не всегда воевали: вместе спасались от пожара, «выпивали по рюмочке», танцевали на юбилее Евгения