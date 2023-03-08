Тарасова об Олимпиаде-2002: «У нас были два великих катальщика – Плющенко и Ягудин. Мы с Алешей тогда были лучше, не было сомнений, что он победит»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко Алексей Ягудин сборная России Алексей Мишин Олимпийская сборная России Елизавета Туктамышева Солт-Лейк-Сити-2002 мужское катание Фигурное катание

Татьяна Тарасова поделилась воспоминаниями о соперничестве Ягудина и Плющенко.

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк Сити золото в одиночном катании выиграл Алексей Ягудин, который тренировался у Тарасовой. Евгений Плющенко под руководством Алексея Мишина взял серебро. 

– Сегодня уже поздравила Мишина [с днем рождения]. Пожелала ему как можно дольше стоять около борта и украшать собою все соревнования страны и мира.

– Кого считаете его самыми талантливыми воспитанниками?

– Плющенко и Туктамышеву. Ну, и сейчас неплохое молодое поколение идет.

– А Алексей Ягудин?

– Он мой. Да, он был сначала у Мишина, но так же можно сказать про Туктамышеву – у нее сначала был тренер из Глазова. Так мы запутаемся.

– Каким вам запомнилось ваше тренерское противостояние с Мишиным в 2002‑м на Олимпиаде?

– Нормально. У нас были два великих катальщика – Плющенко и Ягудин. Мы с Алешей тогда были лучше. Алеша выиграл – и это большая победа на Олимпийских играх. У меня не было сомнений, что он победит, – сказала Тарасова.

Ягудин и Плющенко не всегда воевали: вместе спасались от пожара, «выпивали по рюмочке», танцевали на юбилее Евгения

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lennuci
И вот это в 10500й раз слушать в шоу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Manukello
Бабка, смени пластинку, а
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хрустальный Гусенок
ТАТ занимается черной магией, или это был другой колдун?
Теперь Плющ всегда носит этот браслет из бисера, чтобы защититься от черной магии,
Мы так и не узнали, открыл ли он больше чакры в своих фигуристах?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Иногда пересматриваю Зиму и Железную маску Ягудина. Шедевры.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jessi
Ну тут лукавит немного Татьяна Анатольевна, Ягудин выиграл благодаря досадному падению Плющенко. А чего упал, непонятно , самый стабильный фигурист был именно Плющенко.
+5
-11
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий