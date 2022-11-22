Гуменник об уходе из группы Мишина: «Чувствовал недостаток внимания. В последний год со мной даже его помощники почти перестали работать»
Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о причинах ухода из группы Алексея Мишина.
Сейчас он тренируется под руководством Вероники Дайнеко.
– Почему перестали сотрудничать с Мишиным?
– До десяти лет я очень быстро прогрессировал. К этому возрасту я выучил все тройные прыжки, каскад три-три. В 11 я начал учить аксель, и тут у меня случились первые проблемы.
Шло время. Мне уже было 12, 13, 14, 15 лет, но нормально выучить этот прыжок не получалось. Хотя другие спортсмены моего возраста и даже младше уже прыгали четверные. Я решил, что раз я зашел в тупик, значит надо что-то поменять, что, может, свежий тренерский взгляд мне поможет. И я не ошибся.
– Вы говорили еще, что у Мишина с вами больше работали его помощники. Вас это сильно бесило?
– Да, я действительно чувствовал недостаток внимания. Особенно в последний год, когда со мной даже его помощники почти перестали работать.
Потому что Тамара Николаевна Мишина больше работала с Женей Семененко, а у Алексея Николаевича была Лиза Туктамышева, которой он старался уделять все свое внимание. А мне хотелось быть основным спортсменом, чтобы тренер был заинтересован в моих успехах так же, как в своих.
– То есть там на вас как бы махнули рукой.
– Не хотелось бы так выражаться...
– Но выглядит это именно так.
– Просто я был не первоочередной целью.
– Некоторые бывшие спортсмены Мишина часто рассказывают про дедовщину у него в группах. Сталкивались с этим?
– Не было такого. Наверное, это было когда-то давно, еще при Ягудине и Плющенко. Когда Плющенко тренировался, я еще с детьми переодевался. Так что не знаю об этом ничего. Но, судя по рассказам, сейчас все гораздо цивильнее в этом плане. Старшие фигуристы, наоборот, зачастую помогали разрешить какие-то споры, – сказал Гуменник.
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