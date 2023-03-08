Тарасова поздравила Мишина с днем рождения: «Желаю ему здоровья, трудовых учеников и хорошего настроения всегда, что, впрочем, у него и бывает»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Алексей Мишин Фигурное катание

Татьяна Тарасова поздравила Алексея Мишина с 82-летием.

«Я поздравлю Мишина с днем рождения! Горжусь его трудовыми успехами. Желаю ему здоровья, трудовых учеников и хорошего настроения всегда, что, впрочем, у него и бывает. Очень люблю и уважаю Мишина», – сказала Тарасова.

С 1967 года Мишин выступал в паре с Тамарой Москвиной, с которой стал чемпионом СССР, серебряным призером чемпионата мира, а также завоевывал серебро и бронзу чемпионатов Европы.

После карьеры спортсмена Мишин стал работать тренером. Среди его известных подопечных – Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева, Алексей Урманов, Михаил Коляда, Софья Самодурова, Евгений Семененко и другие.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дружба11
Лизочку Туктика, Камюшку, Сонечку Муру, Сонечку Самоделочку, Сашеньку Байкову, Женюру Тарасову,Дианочку Дэвис, Аленочку Касторную,Сонечку Акатьеву,Аделю Петросян, Алиночку Загитову.,Настюшу Мишину, Женечку Медведеву, Юлечку Липницкую, Аделиночку Сотникову, Ясмину Кадырову, Васю Кагановскую, Лизу Худайбердыеву,Алину Горбачеву Викторию Синицыну, Вероничку Яметову, Леночку Бережную, Танюшу Татьмянину,,Танечку Волосожар.................... и всех всех всех наших фигуристок с 8 марта! Света, Счастья, Позитива, Интересного жизненного пути, Познания,исполнения заветных желаний!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дружба11
Алексей Николаевич не обидится если в его День мы поздравим и наших уникальных -Татьяну Николаевну Мишину, Тамару Николаевну Москвину,Татьяну Николаевну Прокофьеву,Этери Георгиевну Тутберидзе,Светлану Владимировну Соколовскую, Веронику Анатольевну Дайнеко,Татьяну Анатольевну Тарасову, Елену Анатольевну Чайковскую, Анжелику Алексеевну Крылову, Софью Федченко и всех всех уникальных женщин из мира фигурного катания!!!Счастья,Благополучия,Позитивного настроя, Здоровья и Вдохновения наши Умные,Мудрые,Уникальные!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Нашему международному женскому любимцу здоровья и новых побед!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veronika G
С Днем рождения, Алексей Николаевич! Крепкого здоровья, вдохновения и хорошего настроения!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elena Savanuk
Присоединяюсь к поздравлением Алексея Николаевича с Днем рождения ! Желаю здоровья, бодрости, благополучия во всех сферах жизни и продолжать оставаться молодым душой !
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denkaaaa
с днем рождения,дорогого Алексея Николаевича!самое главное здоровья,счастья и всего наилучшего!
всех дам с праздником!!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AllaS
С Днем Рождения ,Алексея Николаевича! Тренера супер-класс! Творческих успехов, радости в жизни, Здоровья, здоровья и здоровья !
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дружба11
Алексей Николаевич!Вас с Вашим Днем!!!Крепкого Вам Здоровья,Долголетия, Позитивных и Теплых моментов в жизни,Реализации намеченного!
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий