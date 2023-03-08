Тарасова поздравила Мишина с днем рождения: «Желаю ему здоровья, трудовых учеников и хорошего настроения всегда, что, впрочем, у него и бывает»

Татьяна Тарасова поздравила Алексея Мишина с 82-летием.

«Я поздравлю Мишина с днем рождения! Горжусь его трудовыми успехами. Желаю ему здоровья, трудовых учеников и хорошего настроения всегда, что, впрочем, у него и бывает. Очень люблю и уважаю Мишина», – сказала Тарасова.

С 1967 года Мишин выступал в паре с Тамарой Москвиной, с которой стал чемпионом СССР, серебряным призером чемпионата мира, а также завоевывал серебро и бронзу чемпионатов Европы.

После карьеры спортсмена Мишин стал работать тренером. Среди его известных подопечных – Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева, Алексей Урманов, Михаил Коляда, Софья Самодурова, Евгений Семененко и другие.