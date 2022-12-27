Евгений Плющенко: «Я всегда Леху Ягудина уважал как спортсмена. Как человека – нет»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко Алексей Ягудин сборная России мужское катание Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о взаимоотношениях с чемпионом Солт-Лейк-Сити-2002 Алексеем Ягудиным и его тренером Татьяной Тарасовой.

Жень, почему между тобой и Татьяной Тарасовой лед никак не растает?

– У меня великолепные отношения с Татьяной Анатольевной, я ее безумно уважаю, это величайшая женщина, величайший специалист. Она недавно как раз была в моей академии, помогала мне со спортсменами, общалась с ними, смотрела программы. Так что у нас как раз все в порядке.

А то, что вы мерялись победами?

– Так это же не с Тарасовой! Что произошло – Федерация фигурного катания делает некий турнир. И сделала вброс, что могут принять участие Плющенко и Ягудин. Меня спросили: ты будешь принимать участие? Я ответил: если будет нормальный гонорар. Это первый вообще ответ.

Я в форме, как катался, так и катаюсь. Потом Леха говорит журналистам: я бы покатался там, посоревновался с Евгением. И че-то там опять затронул – ну негативно. Я дал вторым ответ: то, что я вижу, как сейчас катается Алексей, то ему бы лучше не кататься.

Ну ты тоже так сказал, знаешь.

– Но я же с профессиональной стороны! У него очень хорошо получается ведущим быть, может быть, стать тренером, вести проекты, разговаривать.

Ну ты же понимаешь, что ты его обидел?

– Ну не я же первый! Я ответил. Я никогда в жизни ни на кого не нападаю. Я либо отвечаю, либо защищаюсь.

Я всегда Леху уважал как спортсмена. Как человека – нет. На это есть причины. А вот как великий спортсмен… Потому что он был ну действительно классным соперником. Но мне кажется, что если такой турнир будет, и мы посоревнуемся, то его нужно немного согреть и подогреть, – сказал Плющенко в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

«У нас есть все. Самолеты и яхты тоже будут». Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч показали себя в шоу «Секрет на миллион»

Плющенко и Ягудин опять сцепились – на тему, кто из них сильнее 🤦‍♂️. Ненависти ярче фигурка еще не знала

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50 комментариев

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Lilia Sadykova
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По ходу те проигранные ОИ оставили у Плюща психологическую травму на всю жизнь, раз при любом удобном случае он старается Ягудина вспомнить и подколоть
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Olenyuksi
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Мне кажется женя просто конченный....
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LadaN
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Ответ Mari777
Плющенко тоже многие уважают как спортсмена, как человека - нет.
Да
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Лека-Лека
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Ответ Anneta28
Леха всегда был с гнильцой, в этом Плющ прав
Ну тогда Плющ не просто с гнильцой, а прогнил до основания. Ничего не осталось.
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Мэри-Сью
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Ответ Fair_play
Кому то Ягудин нравится, кому то не нравится. Он всего лишь шоумен и комментатор. Его болтовня может кого то задеть, но глобально он абсолютно безобиден, никакого вреда от него. Рудковский же это злобный вредитель. От его деятельности очень много не приятных последствий для всего фк. Как имиджевых и финансовых, так и просто человеческих. Он лично приложил руку к развалу одной из главных звёзд Алёны Косторной и многое многое другое. Так что чья бы корова там мычала
Удивительно, что сама Алена считает по другому... А даже если Плющенко и развалил ее - вина Тутберидзе не меньше.
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Lilia Sadykova
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Ответ Kareglazaya
Судя по шоу Плющенко, которое шло на днях на НТВ, сам Евгений тоже далёк от идеальной формы. Пару метров проедет на бешеной скорости, а потом еле катит. Так что зря он на Ягудина гонит) Оба уже старички)
Плющ все считает себя молодым и свеженьким, а по факту возраст уже берет свое, уже не мальчик
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Лека-Лека
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Ответ Fair_play
Кому то Ягудин нравится, кому то не нравится. Он всего лишь шоумен и комментатор. Его болтовня может кого то задеть, но глобально он абсолютно безобиден, никакого вреда от него. Рудковский же это злобный вредитель. От его деятельности очень много не приятных последствий для всего фк. Как имиджевых и финансовых, так и просто человеческих. Он лично приложил руку к развалу одной из главных звёзд Алёны Косторной и многое многое другое. Так что чья бы корова там мычала
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Лека-Лека
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Плющ такой белый и пушистый, что прямо противно.
Интересно, а он когда-нибудь задумывался о том, что его как человека все нормальные люди не воспринимают?

Уже одно то, что он на эту передачу пошел, о многом говорит, и явно не в его пользу.
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LadaN
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Ответ Fair_play
Кому то Ягудин нравится, кому то не нравится. Он всего лишь шоумен и комментатор. Его болтовня может кого то задеть, но глобально он абсолютно безобиден, никакого вреда от него. Рудковский же это злобный вредитель. От его деятельности очень много не приятных последствий для всего фк. Как имиджевых и финансовых, так и просто человеческих. Он лично приложил руку к развалу одной из главных звёзд Алёны Косторной и многое многое другое. Так что чья бы корова там мычала
Алена уже язык стёрла объяснять, кто приложил руку, от того и опять сбежала из Хрустального, но некоторые настолько дубовые, что им хоть в лоб, хоть по лбу. Бывают же такие люди.
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SALMON
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Они оба нарциссы. Как люди оба с гнильцой. Но спортсмены великие, не спорю.
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Mukunku 64
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Я к обоим отношусь, как великим спортсменам
На по человечески, как к жабе с гадюкой ,
Оба с гнильцой
Возможно на одного повлиял алкоголь
А на другого сочинская парикмахерша
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missis-Zima
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Ответ Irina037
Мне больше нравился Женя до номера Sexbomb,я бы прибила на месте того человека,кто ему это придумал ,он испортился после этого номера,стал каким-то хвастуном. А Лешик до сих пор гнилой ,подленький,вроде больше 40, но со своим словесным поносом надоел,как комментатор,вообще не следит за языком, особенно в оскорблении Коляды
кто ему это придумал-Так Мишин и придумал)
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Fair_play
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Кому то Ягудин нравится, кому то не нравится. Он всего лишь шоумен и комментатор. Его болтовня может кого то задеть, но глобально он абсолютно безобиден, никакого вреда от него. Рудковский же это злобный вредитель. От его деятельности очень много не приятных последствий для всего фк. Как имиджевых и финансовых, так и просто человеческих. Он лично приложил руку к развалу одной из главных звёзд Алёны Косторной и многое многое другое. Так что чья бы корова там мычала
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endrioo
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Женьку как спортсмена уважал до Олимпиады 2014 года, после перестал как спортсмена, и как человека.
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LadaN
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Анна Беляева
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Ответ Why always me?!
Как человек Плющ оказался в разы хуже Ягудина. Только не знаю он всегда такой был или уже после того как на Рудковской женился.
Ну, вообще, наверное, он всегда был, хммм... себе на уме в личных отношениях и очень деньголюбив. Поговаривают, что первый брак был ради денег и возможностей папы невесты, а не от большой любви. И скандал там при разводе был финансовый огромный
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Российский пользователь
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я какой то бред сейчас прочитал
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Pertinax Gandi
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Думаю Месси тоже уважает Роналду только как спортсмена. Дружбы между такими равнозначными величинами, какими являются и Ягудин с Плющенко в ФК, быть не может.
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Евгений Соболев
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Да Плющ просто полупокер...не мужик-не баба..да ещё эта "овца блондинистая" языком всякую дичь мелет..
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Плацкарт Вагоныч
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Мне кажется, если человека не уважаешь, то всего, в комплексе…
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mold-cel
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похоже все таки у мужчин в фигурном катании есть профессиональная деформация, вся эта хореография, танцы накладывают отпечаток на психику)
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oldparakhod
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Да они оба похоже чуть лучше, чуть хуже. Брали бы пример с Соника. Можно я про других говорить не буду. (С)
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EuhenioV
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Ответ VL80
Плющ конечно не с гнильцой человек, а просто полностью гнилой. Но в этом смысле они с женой очень так сказать подходят друг другу. Просто идеальная пара. И гномыч вырастет цельным так сказать куском
Да уже вырос.Читали же Янины комментарии по его поводу.Разумная мать ребёнка за подобное поведение накажет и объяснит,а эта сама стимулирует дальнейшее формирование и развитие монстра.
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Why always me?!
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Как человек Плющ оказался в разы хуже Ягудина. Только не знаю он всегда такой был или уже после того как на Рудковской женился.
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просто болельщица
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"...Меня спросили:
- ты будешь принимать участие?
Я ответил:
- если будет нормальный гонорар. Это первый вообще ответ."
- Все средства от шоу пойдут на покупку маск сеток.
Ответ : - Абонент временно недоступен.))
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